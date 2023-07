Zahlreiche Ehrungen bei der Bergwacht Mittenwald: Säulen der alpinen Retter ausgezeichnet

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Ehre, wem Ehre gebührt: Bereitschaftsleiter Heinz Pfeffer (r.) und sein Stellvertreter Josef Rieger (l.) zeichnen (ab 2.v.l.) Stephan Märkl, Bernhard Adam, Hans Knilling, Max Schmidt, Peter Reindl und Christoph Schmidt im Mittenwalder Gasthaus Kurpark aus. Thomas Märkl Christoph Schmidt Max Schmidt Peter Reindl Bernhard Adam © privat

Die Bergwacht Mittenwald hat kürzlich langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Unter ihnen Ausbilder, IT-Füchse und ein Hüttenwirt.

Mittenwald – Sie sind nicht nur gerne Bergretter, sie leben für ihr Ehrenamt. „Sie haben sich so engagiert, dass wir sagen können: Sie sind ein sehr wichtiger Teil unserer Bereitschaft und hoffen, dass sie das auch noch lange bleiben werden.“ Sechs verdiente Mitglieder hat Mittenwalds Bergwacht-Chef Heinz Pfeffer kürzlich auszeichen dürfen. Hans Knilling vulgo Kuinfasl für sage und schreibe 60-jährige aktive Mitgliedschaft (wir berichteten), fünf weitere Kameraden für jeweils 25 Jahre.

Da wäre zum einen Thomas Märkl. „Wo und wie soll ich da nur anfangen?“, fragte Pfeffer bei seiner Laudatio augenzwinkernd. „Er ist ein Vorzeige-Bergwachtler.“ Märkl bildete über zwölf Jahre lang frische Anwärter in allen Naturschutz-Belangen aus. Als Lawinen-Hundeführer war er weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt. „Mit deinem Vierbeiner warst du uns bei Einsätzen immer eine große Hilfe.“ Da sich der Gemeindeangestellte stets in Mittenwald aufhielt, „hatte er oft den Alarmgeber am Mann gehabt und dadurch seiner und anderen Gruppen ausgeholfen“. 20 Jahre war Märkl zudem Wirt der Diensthütte am Wildensee, kümmerte sich dort um alles. „Auch durch seine Geselligkeit und seine Art hat man ihn gerne als Kamerad an seiner Seite.“ Bei den Faschingsumzügen, an denen die Bergwachtler mitgewirkt haben, war der Mittenwalder immer mit dabei „und meist einer der letzten“, fügte Pfeffer lachend mit an. Als Feuermacher half Märkl tatkräftig mit, wenn ein Motiv in der Karwendelwanne mit Flammen dargestellt wurde.

Christoph Schmidt ist „fast schon meine zweite Hand“, versicherte Pfeffer. Schmidt ist fast schon so lange Kassier wie Pfeffer Bereitschaftsleiter – also seit über 20 Jahren. „Respekt“, lobte da der Bergwacht-Chef. „In dieser Position hat er so viel Arbeit, dass ich ihm einen zweiten Mann zur Seite stellen musste.“ Schmidt ist seit Jahren Einsatzleiter, hält sich über Techniken et cetera regelmäßig auf dem Laufenden. Zwei G7-Gipfel hat er bereits für die Bergwacht bestritten. Auch beim Zugspitz-Ultratrail war Schmidt des Öfteren dabei, hat sich dort als Einsatzleiter verdient gemacht.

Sein Bruder Max Schmidt ist ein etwas ruhigerer Geselle. „Aber das ist in unserem Ehrenamt gar nicht so schlecht und sehr zielführend.“ Seit zehn Jahren ist Schmidt als stellvertretender Gruppenführer die rechte Hand von Alois Ostler. „Im IT-Bereich ist er ein Fuchs.“ Unter anderem hat er mitgeholfen, die unzähligen historischen Bilder der Bereitschaft zu digitalisieren. Sein Können war auch bei der Erstellung der 100-Jahr-Chronik „sehr hilfreich“. Im Vorstand bringe er stets sein Wissen und sein Engagement „voll und ganz mit ein“. Pfeffer hat seinen Kameraden schon oft bei haarigen Einsätzen miterlebt. „Ich war immer froh, wenn ich ihn an meiner Seite gehabt habe.“

Als „besonnenen und ruhigen Kameraden“ kennt die Bereitschaft Peter Reindl seit 25 Jahren. „Er war schon bei vielen schwierigen und besonderen Einsätzen dabei.“ Wegen seiner IT-Qualifikation habe er der Bereitschaft „durch enormes Wissen weitergeholfen“. Auch er war bei den G7-Gipfeltreffen 2015 und 2022 stets an vorderster Front dabei.

Zwei Perioden lang war Bernhard Adam als Sommerausbilder tätig. Vielen jungen Anwärtern hat er somit zur Bergwacht-Prüfung verholfen. „Durch sein Wissen als Ausbilder hat er natürlich sehr oft bei den ganz schwierigen Einsätzen unterstützt.“ Adam selbst hat die Ausbildung zum Cayoning-Retter absolviert, gehört seither zur Canyoning-Gruppe der Bereitschaft. „Er war maßgeblich mit verantwortlich, dass das Dyneema-Seil in der Bergwacht Bayern eingeführt worden ist.“ Und durch sein handwerkliches Geschick zeichnete der Silberschmied für die Ehrensteine verantwortlich, die den Jubilaren überreicht werden. „Diesmal hat er sich selbst seinen für sein 25-Jähriges anfertigen dürfen“, sagte Pfeffer schmunzelnd. JOSEF HORNSTEINER