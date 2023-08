Saisonstart am 4. September - wenn im Eisstadion Mittenwald nichts mehr schief geht

Pannenserie in der Arena

Von Christof Schnürer schließen

Das Eisstadion Mittenwald soll in elf Tagen eröffnet werden. Das vermelden die privaten Betreiber der Arena mit gedämpftem Optimismus. Stand heute sind die technischen Probleme überwunden. Doch die völlig veraltete Anlage bleibt risikobehaftet.

Mittenwald – „Es ist eine tickende Zeitbombe.“ Bojana Kulina, die Sprecherin von Arena-Betreiber Martin Ritzer, wählt drastische Worte, um den bedenklichen Zustand des Mittenwalder Eisstadions zu beschreiben. Das besorgniserregendste dabei: „Es kann in 14 Tagen wieder etwas passieren.“

Doch fürs Erste können Kulina und Co. Entwarnung geben. „Die Maschinen haben durchgehalten.“ Soll heißen: Seit dieser Woche kann Eis bereitet werden. Wegen der enormen Hitze allerdings mit wahrscheinlich doppeltem Energieaufwand. Bleiben weitere technische Pannen aus, steht einem Saisonstart am 4. September nichts mehr im Wege – mit einem Monat Verspätung. Dieser Zeitverlust schlägt bei den Arena-Betreibern mächtig ins Kontor. Zumal die Reparatur- und Anschaffungskosten mit einem fünfstelligen Betrag taxiert werden. In dieser Schreckensbilanz ist die Rechnung für die nun wieder funktionsfähige Grundwasserpumpe noch gar nicht enthalten. „Das wird bestimmt eine teure Geschichte“, schwant Bojana Kulina. Doch sie und ihren Chef Martin Ritzer kann so schnell nichts mehr erschüttern.

Das wird bestimmt eine teure Geschichte.

Der ganze Schlamassel hatte am 25. Juli begonnen. Die energie-aufwendige Eisbereitung im Hochsommer – noch dazu in diesem – konnte aufgrund einer skurrilen Pannenserie nicht anlaufen. Erst versagte die Kühlmaschine, weil die sogenannte Ammoniakpumpe defekt war. Für 7000 Euro schaffte man schleunigst eine neue an. 3000 Euro mussten dann in einen zeitgemäßen Schwimmer investiert werden. Schließlich stellte sich heraus, dass die lebenswichtige Grundwasserpumpe streikt. Ein totales Fiasko.

Der Ausbau wurde dadurch erschwert, weil sich das 2007 eröffnete Umkleidehaus der Fußballer sinnigerweise genau über dem sechs Meter tiefen Pumpenschacht befindet. „Nicht gerade sehr intelligent“, findet Kulina. „Wenigstens ein Dachfenster hätte man einbauen können.“ Warum man im Sommer 2006 den Neubau ausgerechnet auf diesem neuralgischen Punkt realisiert hat, versucht Matthias Pöll, der Chef der Gemeindewerke, zu erklären. „Es war einfach der beste Platz für die Kabinen.“ Nicht aber zur Bergung einer defekten Pumpe, wie sich bei dem mühevollen Ausbau nun herausstellen sollte. Immerhin: Das Gerät konnte mit viel Aufwand aus dem Schacht gehoben und zur Reparatur nach Murnau gebracht werden.

Also Friede, Freude, Eierkuchen? Keineswegs. Ritzer und sein Team sind nach den jüngsten Pannen ins Grübeln geraten. Wären bei den Reparaturarbeiten noch ein paar Wochen dazugekommen, „dann hätte Martin wohl die Reißleine gezogen“, mutmaßt seine Assistentin Kulina in aller Offenheit. Die Euphorie, als der Unternehmer aus Garmisch-Partenkirchen im Dezember 2022 das Eisstadion übernommen hatte, ist aufgrund der jüngsten Ereignisse jedenfalls ein gutes Stück verflogen.

Technisch kann jederzeit was ausfallen, das weiß man seit vielen Jahren.

Der Erbaurechtsvertrag mit der Kommune läuft noch bis 2029 und ist jederzeit kündbar. Die Gemeinde unterstützt die privaten Betreiber mit einem monatlichen Betriebskosten-Zuschuss in Höhe von 5555 Euro. Doch mehr ist nicht drin, verdeutlicht Gemeindewerkschef Pöll, der in diesem Zusammenhang auf das sogenannte Beihilferecht verweist. Demnach darf die öffentliche Hand ein privates Unternehmen mit allerhöchstens 200 000 Euro an Steuergeldern in drei Jahren unterstützen. „Das haben wir maximal ausgeschöpft.“

Pöll möchte keineswegs verhehlen, dass die 57 Betriebsjahre nicht spurlos an dem betagten Eisstadion an den Isarauen vorübergegangen sind. „Technisch kann jederzeit was ausfallen, das weiß man seit vielen Jahren.“ Doch eine Generalsanierung, von der manche in Mittenwald träumen, ist geradezu illusorisch, wie das Beispiel Peiting zeigt. Dort hatten sich die Gemeindeväter zur Flucht nach vorne entschlossen. Inzwischen sind die Kosten auf zehn Millionen Euro angewachsen.