Saitenstrassen-Festival geht in die heiße Phase: Bald beginnt der Karten-Vorverkauf

Knapp 70 Gruppen haben sich angemeldet. Sie wollen beim Saitenstraßen-Festival auftreten, das 2019 stattfindet. Darunter befinden sich einige Top-Musiker.

Oberes Isartal – Egal ob es „Üs drü“ aus Luzern, „d’Vuizbandoffen“ aus Pliening oder die „Gloggngiaßa“ aus Scharnitz sind – sie alle eint die Liebe zur Volksmusik. Und diese muss nicht zwingend alpenländisch klingen. „Uns geht es um den Austausch“, verdeutlicht Sabrina Blandau, die Geschäftsführerin der Isartaler Tourismus-GmbH Alpenwelt Karwendel. Für sie und die Mitorganisatoren des Saitenstraßen-Festivals (29. Mai bis 2. Juni) beginnt nun die entscheidende Phase.

„Es läuft alles gut“, vermeldet Dr. Carsten Gerhard, der als Künstlerischer Leiter sozusagen die Schlüsselposition einnimmt. Der Mann von Kultur-Marketing München glaubt mehr denn je an den Erfolg dieses Isartaler-Volksmusikfests, das über fünf Tage für ausgelassene Hoagart-Stimmung in Mittenwald, Wallgau und Krün sorgen soll. „Das Konzept funktioniert“, sagt Gerhard im Brustton der Überzeugung. Sein Optimismus speist sich nicht zuletzt aus dem regen Rücklauf. Inzwischen haben sich laut Gerhard knapp 70 Gruppen angemeldet. Diese kommen unter anderem aus der Schweiz, aus Österreich oder Baden-Württemberg. „Uns ist es wichtig, eine authentische Volksmusik zu haben“, betont Blandau.

Es sind Künstler dabei, die in der Carnegie-Hall in New York auftreten

Der Vorverkauf soll ihr zufolge am 1. März starten. Dann ist auch der Festpass käuflich zu erwerben. Wer dieses Ticket besitzt, kann an allen fünf Tagen in allen Partnerorten die Veranstaltungen besuchen und den Shuttlebus gratis nutzen. „Wer keinen Pass kaufen will, muss auch keinen kaufen“, meint Gerhard. Die klassische Wirtshaus-Musik gibt’s ohnehin zum Nulltarif. Während die meisten Gruppen aus Spaß an der Freud spielen, gibt es natürlich einige Magneten, die was kosten – beispielsweise das renommierte Auryn-Quartett. Diese Topmusiker stehen für die klassische Ausrichtung, für die das Saitenstraßen-Festival auch konzipiert ist. In einer Folge von kurzen Konzerten und musikalischen Veranstaltungen nimmt das namhafte Streichquartett das Publikum im Mittenwalder Geigenbaumuseum mit auf eine Reise durch Zeiten und Räume.

Dass Andreas Arndt (Cello), Stewart Eaton (Bratsche) und die beiden Violinisten Matthias Lingenfelder und Jens Oppermann Hochkaräter in ihrem Metier sind, beweist allein die Tatsache, dass sie ansonsten in großen Konzerthäusern wie etwa der New Yorker Carnegie-Hall auftreten. Mit ihrer Musik sprechen sie natürlich ein anderes Publikum an, als beispielsweise die Teneriffa-Tanzlmusi aus Dorfen. Doch auch diese zwei Welten machen den Charme der Saitenstraßen aus.