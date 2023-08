Vom Pech verfolgt: Eisstadion erleidet skurrile Schadenserie

Von: Christian Fellner

Das defekte Teil ist geborgen: Aus fünf Metern Tiefe haben die Helfer die Grundwasserpumpe ans Tageslicht befördert. Nun muss sie untersucht werden. © Privat

Bekanntlich hat die Kühlanlage ihren Dienst im Eisstadion versagt. Während der Fehlersuche tat sich eine ganze Reihe an Problemen auf. Nun muss sogar die Grundwasserpumpe gehoben werden.

Mittenwald – Die Trikots lagen schon bereit, auch T-Shirts für die gut 60 Kinder, nun fehlte nur noch eines: das Eis. Das gibt es derzeit nicht im Mittenwalder Eisstadion. Die Kühlanlage verhindert die Eröffnung des Betriebs in diesem Sommer. Eine bittere Pille für Betreiber Martin Ritzer und sein Team. Vor allem, da schon wieder Gerüchte im Umlauf sind, es gebe finanzielle Probleme.

Kein Eis im Stadion Mittenwald: Absage für 60 Kinder

Nur, was ist wirklich los im Eisstadion an der Isarauenstraße? Ritzer hatte sich zuletzt nicht äußern wollen. Nun tut es seine Assistentin Bojana Kulina, die das Alltagsgeschäft im Stadion managt. Sie will für Transparenz sorgen. Ihre klare Botschaft: „Wir lassen uns so etwas nicht nachsagen.

Wir wären voll gebucht, das kann jeder im Belegungsplan sehen, warum sollten wir nicht aufsperren wollen?“ Schweren Herzens musste das Team allen Kunden absagen. Auch den 60 Kindern, die diese Woche zur Eishockeyschule von Ron Chyzowski gekommen wären.

Zwei Wochen Arbeit für Eis: Kühlmaschine ist über 50 Jahre alt

Der 25. Juli war ein schlechter Tag fürs Mittenwalder Eisstadion und die gesamte Mannschaft. An jenem Dienstag wollten die Angestellten mit der Eisbereitung beginnen. „Das ist bei uns, weil wir eine Außenanlage sind, etwas schwieriger als in den modernen Stadien“, sagt Kulina. „Wir brauchen 14 Tage für das Grundeis.“ Der Auflage muss langsam aufgebaut werden, damit das Eis nicht plötzlich bricht. Daher der frühe Beginn. Die Maschine lief schon an, nur wurde der Beton nicht kühl, damit dort Eis ansetzen kann. Sofort rief man die österreichische Fachfirma, die die Anlage seit langer Zeit betreut.

„Die Kühlmaschine ist von 1967, da ist alles nicht so einfach, es gibt kaum noch Ersatzteile“, betont Kulina. Genau ein solches brauchte es aber. Es stellte sich heraus, dass die Ammoniakpumpe defekt war, die das Kühlmittel befördern soll. „Und sie war nicht mehr reparierbar.“ Das Team begab sich auf die Suche nach Ersatz – und hatte eigentlich Glück. Denn die Exemplare sind rar.

Ein Kunde, der eine Pumpe bestellt hatte, verzichtete vorerst für das Mittenwalder Stadion. „Unsere Eismeister sind in einer Nacht- und Nebelaktion nach Freiburg gefahren und haben das Teil geholt.“ Eitel Sonnenschein? Von wegen. Die Anlage lief trotzdem nicht. Nun war ein Schwimmer defekt. Die Fachfirma rückte wieder an, setzte instand. Doch es half nichts.

Die Fehlersuche ging weiter: Kran für Reparatur benötigt

Die Fehlersuche ging weiter. „Wir haben uns von der Eisfläche zurückgearbeitet“, sagt Kulina. Nun ist tatsächlich ein weiteres Problem aufgetaucht. In der Grundwasserpumpe haben sich offenbar Kieselsteine und Sand abgesetzt, nun läuft diese Zufuhr nicht mehr. Das ist eine Eigenart des Stadions: In Mittenwald wird die Anlage mit Grundwasser gespeist. Alles schön und gut. Nur kommt man an die Pumpe nicht so leicht ran.

Skurril: Die Fußballer haben über den Schacht ihren neuen Kabinentrakt gebaut. „Die Pumpe bekommen wir aber nur mit einer Kranvorrichtung heraus.“ Mitarbeiter und Helfer sind mit Neoprenanzügen in den vergangenen Tagen in gut fünf Meter Tiefe hinabgetaucht, um die Lage zu begutachten und vor allem zu klären, wie das defekte Gerät gehoben werden kann. „Es ist unglaublich, wie uns alle aus dem Umfeld helfen, das ist super“, betont Kulina.

Handwerker, Institutionen, jeder arbeite mit. Auch die Gemeindewerke mit ihrem Chef Matthias Pöll sind im Boot. Nun gilt es, die Pumpe mit einer Kranvorrichtung, die in die Umkleide passt, zu heben und zu einem Experten nach Murnau zu bringen. „Wir hoffen, dass man sie reparieren kann.“

Komplizierte Geschichte: Mitten in der Umkleide der Fußballer verbirgt sich der Schacht. © Privat

30.000 Euro fällig: Fast zwei Monate Lieferzeit für neue Maschine

Wenn nicht, dann haben Ritzer und Co. wieder ein Riesenproblem: Dann ist nochmals eine Investition von wohl an die 30.000 Euro fällig. Und vor allem: „Eine solche Pumpe hat wieder fünf bis sieben Wochen Lieferzeit.“ Eine Garantie, dass die Anlage danach läuft, gibt den Betreibern derzeit auch niemand. „Wir sind absolut machtlos, das ist eine unglaubliche Kettenreaktion von Problemen.“ Das einzige Positive: Versicherungen decken die Schäden ab, sowohl die defekte Technik als auch den Betriebsausfall. „Jeder bekommt sein Geld zurück, das ist uns wichtig“, sagt die stellvertretende Stadionleiterin.

Für Ritzer und sein Team ist der Vorfall mehr als bitter: Über den Sommer hat der Garmisch-Partenkirchner, der erst im Jahr zuvor als Retter eingesprungen war, zehntausende Euro in die Modernisierung gesteckt: Allein 30 000 bis 40 000 Euro flossen in eine neue LED-Beleuchtung, das Restaurant wurde grundsaniert, im Keller hat er die Kabinen für den EV Mittenwald erweitert. „Wir haben neues Personal eingestellt, und dann kommt so etwas aus dem Nichts“, sagt Kulina.

„Das ist kein Spaß für uns.“ Die Eiszeiten waren nahezu ausgebucht für die nächsten Wochen: Hobbyteams, der SC Riessersee hatte 20 Stunden pro Woche gemietet, die Kunstläufer aus Mittenwald, vom SCR und aus Ottobrunn wollten kommen. Dazu kanadische Profi-Eistänzer, die eine Woche gebucht hatten. Nun geht erst nichts. Den August hat Kulina abgeschrieben. Die Hoffnung liegt auf September. Dafür braucht es aber gute Nachrichten von der Grundwasserpumpe.

