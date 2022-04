Schicksalstag für Tierschutzverein Mittenwald

Von: Christof Schnürer

Die ehemalige Landtagsabgeordnete Tessy Lödermann will nächste Woche an der Versammlung teilnehmen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Wird nächste Woche kein Vorsitzender gefunden, ist es vorbei mit dem Tierschutzverein Mittenwald. Bis heute wartet die amtsmüde Chefin Christine Sprenger vergeblich auf einen Nachfolger.

Mittenwald – Im kommenden Jahr würde der Tierschutzverein sein 70-jähriges Bestehen feiern. Der Konjunktiv kommt nicht von ungefähr. Denn das Fortbestehen der 1953 gegründeten Organisation hängt am seidenen Faden. Kann bei der Jahresversammlung am Freitag, 22. April, keine neue Führungsmannschaft gewählt werden, droht die Auflösung.

Die 154 Mitglieder wissen also, was nach Ostern auf dem Spiel steht. Zumal auf dem Einladungsschreiben es einem in roten Lettern regelrecht ins Auge sticht: „Christine Sprenger, 1. Vorsitzende, steht zur Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung“. Die 65-Jährige wird also das vollziehen, was sie bereits im September 2020 gegenüber dem Tagblatt angekündigt hatte. „Ich habe jahrelang zugeschaut“, sagte Sprenger damals. Damit zielte sie auf eine seit langem schwelende Führungskrise ab. Schritt für Schritt haben sich Mitglieder im Führungsgremium zurückgezogen. „Ich mache fast alles alleine“, informiert die Vorsitzende heute. „Es ist frustrierend, wenn man sieht, dass keiner mehr ein Ehrenamt übernehmen will.“

Schlechte Voraussetzungen also für einen Befreiungsschlag am Schicksalstag im Gasthof Alpenrose. Christine Sprenger jedenfalls geht mit „gemischten Gefühlen“ in die Versammlung, bei der möglicherweise Tessy Lödermann einmal mehr eine zentrale Rolle zufällt. Die Vorsitzende des Landkreis-Tierschutzvereins, die auch Mitglied in Mittenwald ist, könnte die Aufgabe der Mediatorin beziehungsweise Motivatorin zufallen. „Unsere Unterstützung haben sie immer“, versichert die ehemalige Landtagsabgeordnete der Grünen.

Will ihren Posten auf alle Fälle zur Verfügung stellen: Christine Sprenger. © Josef Hornsteiner

Im Grunde tritt eines der folgenden drei Szenarien ein. Fall eins: Die Versammlung findet eine neue Vorstandsmannschaft. Dann kann der Tierschutzverein wie bisher weiterexistieren. Fall zwei: Die Wahlen scheitern, der Verein löst sich auf. Oder dritter Fall: Der Urnengang bleibt erfolglos, die Mitglieder entscheiden sich zur Fusion mit dem Landkreis-Tierschutzverein. Die wahrscheinlichste der drei Varianten. Und eine, die bereits einmal im Grunde gut funktioniert hat, als sich die Murnauer zu diesem Schritt entschlossen hatten. Nahezu alle der dortigen Tierfreunde hätten sich dem Verein in Garmisch-Partenkirchen angeschlossen, erinnert sich Krisenmanagerin Lödermann. Seitdem sitzen mindestens drei Vertreter aus dem Staffelseeraum im Beirat oder Vorstand des Landkreis-Tierschutzvereins.

Doch bis dahin ist es noch ein langer – juristischer – Weg inklusive Mitgliedervotum. Führungskrisen beim Mittenwalder Tierschutzverein sind im neuen Jahrtausend übrigens nichts außergewöhnliches. Zum ersten Mal krachte es 2009 zwischen dem damaligen Vorsitzenden Markus Seitz und dessen Vize Peter Kläger. Die beiden lieferten sich eine regelrechte Schlammschlacht. Erst die Wahl von Max Kastenberger 2010 führte den Verein wieder in ruhigeres Fahrwasser. 2016 unterlag er zur Überraschung einiger Christine Sprenger in einer Kampfabstimmung. Seitdem engagiert sie sich an führender Stelle für den Verein. Zuletzt, wie sie mehrfach bekundet, allein auf weiter Flur.