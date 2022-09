Schon wieder ein Bergtoter im Isartal: 60-Jähriger stürzt an der Wettersteinspitze in den Tod

Bergretter können Handy orten

60-Jähriger stürzt an der Oberen Wettersteinspitze in den Tod – Bergung äußerst schwierig

Mittenwald – Es ist ein gefährlicher „Trend“, wie Bereitschaftsleiter Heinz Pfeffer es nennt. Immer öfters, so kommt es ihm vor, gehen Bergsteiger alleine los zu hochalpinen Wanderungen. Auch der 60-jährige Urlauber aus Nordrhein-Westfalen. Seine Tour auf die Obere Wettersteinspitze in Mittenwald endete tödlich: Der Mann ist etwa 200 Meter tief durch schroffiges Gelände abgestürzt.

Am Freitag ist er gegen 10 Uhr von seiner Ferienwohnung aus aufgebrochen. Es regnete, die Temperaturen waren kalt. Doch hielt das den Touristen nicht von seinem Vorhaben ab. Als er bis zum Samstag-Vormittag nicht in seine Unterkunft zurückkehrte, rief die Vermieterin die Polizei. Diese alarmierte um 11.30 Uhr die Bergwacht. Unter der Leitung von Stefan Hardt machten sich vier alpine Einsatzkräfte bereits zu Fuß auf den Weg hinauf zum Oberen Wetterstein. Ein Bergwacht-Mann und ein Bergführer der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei sind mit Material auf den Hochleger Gamsanger geflogen worden.

Da der 60-Jährige ein Handy bei sich geführt hatte, was eingeschaltet war, konnte der Verunglückte geordert werden, die Hubschrauber-Besatzung entdeckte den leblosen Körper. „Es ist sehr wichtig, dass Handy nicht nur dabei zu haben, sondern eben auch anzulassen“, sagt Pfeffer. Damit könnte bei einer Verletzung Hilfe schnell und zielgerichtet kommen.

Das Wetter war durchwachsen am Samstag. Jedes kleine Nebelfenster musste die Besatzung des Hubschraubers Christoph Murnau ausnutzen. Auf einer Höhe von 2100 Metern ist der Urlauber nach dem Absturz liegen geblieben. Die Nässe wird dem Mann voraussichtlich zum Verhängnis geworden sein. Als die Einsatzkräfte den Mann erreichten, war nur noch der Tod festzustellen. „Die zugezogenen Verletzungen des Sturzes aus großer Höhe waren mit dem Leben nicht vereinbar“, schreibt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Presseaussendung. Insgesamt zehn Bergwachtkameraden und zwei alpine Bergführer brachten den Körper des 60-Jährigen ins Tal. Erst gegen 19 Uhr am Samstagabend war der Einsatz offiziell abgeschlossen.

Pfeffer stimmt die aktuelle Entwicklung nachdenklich. Bereits der sechste Bergtote ist jetzt zu beklagen in diesem Jahr. Vier von ihnen waren alleine unterwegs. „Vergangenes Jahr hatten wir insgesamt sieben Totenbergungen und da waren alle alleine in den Bergen.“ Er appelliert deshalb eindringlich, mit Begleitung hochalpine Touren zu bewältigen. „Die Rettungskette kann einfach viel schneller eingeleitet werden“, sagt Pfeffer.