Spektakuläre Bauarbeiten: Schreitbagger kämpft sich durch die Partnachklamm

Von: Josef Hornsteiner

Seltener Anblick: Ein Schreitbagger arbeitet mitten im Flussbett der Klamm. © Josef Hornsteiner

Eine Tiroler Firma reparierte Hochwasserschäden in der Partnachklamm – der Weg drohte, fortgespült zu werden.

Garmisch-Partenkirchen – Ein Bagger steht mitten im Wasser, zwischen teils 80 Meter hohen Felswänden. Es regnet, zahlreiche Bäche stürzen quasi vom Himmel herab. Vier Bauarbeiter mit leuchtenden Warnwesten rücken mit Presslufthammer oder der Flex dem Fels zu Leibe. Statt Natur pur in der Partnachklamm gleicht der Eingangsbereich der Schlucht aktuell mehr einer großen Baustelle – doch das mit gutem Grund.

Hochwasser gibt es in dem beliebten Naturdenkmal, das jährlich von über 300 000 Gästen besucht wird, immer mal wieder, mal mehr, mal weniger schlimm. Bei den letzten drei Jahren seit 2018 haben die Wassermassen den Fußweg kurz nach dem Eingang in die Touristenattraktion so unterspült, dass die Marktgemeinde nun dringend handeln musste. Die Zeit drängte. Denn schließlich steht Pfingsten und damit die hochwassergefährlichste Zeit vor der Tür. Ein weiteres Hochwasser hätte der Weg nicht ausgehalten, stellt Klammverwalter Rudi Achtner fest. „Dann wäre er weg gewesen.“

Mit der Flex entfernt ein Bauarbeiter alte Stahlstangen. © Josef Hornsteiner

Die Firma Geos aus dem Tiroler Nassereith reparierte nun auf einer Länge von etwa 30 Metern die Schäden, um auch künftig die Sicherheit der Fußgänger zu gewährleisten. „Die Firma hat schon mehrmals den Zuschlag bekommen“, sagt Achtner. Kein Wunder für ihn: „Sie kennen sich hier einfach am besten aus.“ Zudem ist sie rund um die Uhr erreichbar und hat den passenden Fuhrpark. Wie der geländetaugliche Schreitbagger, der sich aktuell durch die Klamm arbeitet. Er ist direkt durchs Wasser in die spektakuläre Schlucht eingefahren. Die Tiroler haben auch nach den verheerenden Schäden nach dem Hochwasser 2021, als es im südlichen Bereich einen ganzen Weg weggeschwemmt hat, großartige Arbeit geleistet, bestätigt Achtner. Rund 30 000 Euro kostet die Aktion.

Fast zwei Wochen lang füllten und stabilisierten sie nun den unterspülten Weg. Hierzu wurde ein Steinverbau auf den Betonsockel verlegt – mit Material aus der Klamm. „Das ist umweltschonender“, bestätigt Achtner. Geöffnet hat die Schlucht auch während der Bauarbeiten. „Viele Besucher kommen nur, um die Fortschritte zu beobachten“, schildert der Klammverwalter. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen.