Hotelpläne in Mittenwald: Warum schwarzer Tempo-Vorstoß scheitert

Von: Christof Schnürer

Brachland mit Potenzial: Diese innerörtliche Fläche – zwischen ehemaliger Post (l.) und Rathaus (r.) gelegen, beschäftigt seit nun mehr 14 Jahren die Mittenwalder Kommunalpolitik. © Dominik Bartl

Für Verwunderung hat am Dienstag die CSU-Fraktion im Gemeinderat gesorgt. In puncto Verwertung des brachliegenden, einstigen Hallenbad-Areals will sie auf die Tube drücken und den eingeschlagenen Bürgerbeteiligungsprozess in Mittenwald faktisch beenden. Dieser Vorschlag stieß auf wenig Gegenliebe.

Mittenwald – Als „absoluten Glücksfall“ bezeichnete im Mai 2009 der damalige Mittenwalder Bürgermeister Adolf Hornsteiner (CSU) den geplanten Hotelbau auf dem Hallenbad-Areal. 14 Jahre liegt diese Aufbruchstimmung zurück. Mittlerweile herrscht auf der innerörtlichen Millionen-Euro-Fläche eher Grabesstille. Kein Wellness-Resort, kein Schwimmbad – nur mehr ein schmuckloser, aufgekiester Parkplatz: Von den hochtrabenden Plänen ist nichts geblieben.

Doch spätestens seit dem Bürgerentscheid im Oktober 2021 wollen die Verantwortlichen ihre Lektion gelernt haben. Das Zauberwort lautete von nun an Bürgerbeteiligung. Mit Christoph Seitz holte sich Hornsteiners Nachfolger Enrico Corongiu (SPD) einen Experten zur Seite, der diesen sensiblen Prozess moderieren soll. In sieben Schritten soll’s weitergehen. Doch das ist der CSU plötzlich alles viel zu langatmig. „In unseren Augen ist das verlorene Zeit“, sagte Fraktionssprecherin Regina Hornsteiner. „Wir sollten das weitere Prozedere so kurz wie möglich halten.“ Aus CSU-Sicht bedeutet das: Sich die beiden Schritte mit dem Bürger sparen. In diesem Zusammenhang erwähnte Hornsteiner, dass sich bereits zwei externe Interessenten mit „ausgearbeiteten Konzepten“ bei der Gemeinde vorgestellt haben. „Es gibt sogar einen Dritten“, ergänzte Rathauschef Corongiu, ohne näher ins Detail gehen zu wollen.

Plötzlich den Bürger, den man Ende 2022 doch zu mehreren Ideenbörsen geladen hatte – immerhin kamen rund 90 Mittenwalder – jetzt wieder kurzfristig auszuladen, empfanden alle anderen Gruppierungen als nicht zielführend. Mit 11:8 votierte das Gremium gegen die CSU für den eingeschlagenen Weg – mit der Basis.

Zuvor hatten die Volksvertreter intensiv über den Vorschlag aus der CSU-Wundertüte diskutiert. „Warum sollen wir das jetzt kaputt machen?“, fragte Ralf Obst (SPD) in die Runde. Für ihn ist der eingeschlagene Bürgerbeteiligungsprozess „der einzige Weg – lasst es uns gemeinsam mit dem Mittenwalder Bürger machen“.

Den Weg abkürzen, könnte bedeuten, dass wir in einer Sackgasse landen.

Zumal man bislang diesen zu wenig ins Boot holte und deshalb sowohl beim Projekt der Familie Berrendorf als auch mit dem aja-Vorhaben scheiterte, wie Obsts Parteifreundin Bärbel Rauch betonte. Bürger fühlten sich zu wenig informiert. „Das holen wir jetzt nach.“ Seine Verwunderung über die CSU brachte auch Zweiter Bürgermeister Georg Seitz (Freie Wähler) zum Ausdruck. „Ich verstehe das nicht. Dass dieser Prozess dauert, war uns doch allen bewusst.“

Michael Altmann (CSU) warb nochmals um Verständnis für die Anliegen seiner Fraktion. „Bürgerbeteiligung ist wichtig“, sagte er, „doch die Rahmenbedingungen haben sich geändert“. Investoren in Zeiten steigender Zinsen und Baukosten zu finden, werde immer schwieriger. „Deshalb wollen wir diesen Weg verkürzen.“ Marktbaumeister Ralf Bues schüttelte daraufhin den Kopf, was Altmann nicht unbemerkt blieb.

Florian Lipp (Freie Wähler) bediente sich beim CSU-Tempo-Vorstoß ungewohnterweise der bildhaften Sprache. „Den Weg abkürzen, könnte bedeuten, dass wir in einer Sackgasse landen.“ Also lieber auf sicheren Pfaden wandeln. „Uns ist doch wichtig, was die Bürger und nicht die Investoren wollen“, grätschte Ursula Seydel (SPD) dazwischen. „Das entspricht meinem ursächlichen Demokratieverständnis.“ Christel Veit (CSU) entgegnete daraufhin: „Wünsch Dir was, war gestern.“ Die ehemalige Gastwirtin fordert daher bei der Hotel-Genese kürzere Zeitintervalle, „bevor alle Investoren weg sind“. Wieder meldete sich ein Lipp, diesmal Franz (Freie Wähler), zu Wort. Auch er wählte eine Metapher, in seinem Fall aus dem Sportbereich. „Jetzt sollen wir bei einem 100-Meter-Lauf nach 80 Metern den Bürger raushauen, und der Gemeinderat rennt dann alleine mit dem Lorbeerkranz über die Ziellinie.“ Nicht mit ihm und seiner Fraktion.

Die CSU wurde eindeutig in die Schranken gewiesen, die Operation „Bürgerwille“ geht weiter