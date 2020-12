Achtung Schneeglätte! Erster Wetter-Unfall in Mittenwald - 19-Jährige überschlägt sich mit Auto

Schockmoment am frühen Morgen: eine 19-jährige Mittenwalderin hat sich mit ihrem Auto überschlagen. Die Polizei befürchtet, dass sie auf der schneebedeckten Fahrbahn zu schnell unterwegs war.

Glück im Unglück hatte eine junge Mittenwalder Autofahrerin. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam die 19-Jährige von der Straße ab, raste zwischen mehreren Bäumen die Böschung hinauf und überschlug sich mit ihrem Pkw. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen.

Wie durch ein Wunder ist die Frau nur leicht verletzt worden. Der Unfall passierte am Mittwoch um 8 Uhr kurz nach der sogenannten „Husslmühle“ an der Staatsstraße 2542 zwischen Mittenwald und Krün. Die Einheimische war in Richtung Bundesstraße 2 unterwegs.

+ Auto liegt auf dem Dach: eine 19-Jährige kam wegen der Schneeglätte von der Staatsstraße ab. © © Hans Schmid

Die Polizei vermutet, dass die junge Dame mit einer „dem Wetter nicht angepassten Geschwindigkeit“ unterwegs war, teilt Thomas Rappensberger, Stellvertretender Dienststellenleiter der Inspektion Mittenwald, mit. Als die Ersthelfer eintrafen, konnte die 19-Jährige bereits selbstständig aus dem Fenster der Beifahrerseite klettern.

„Sie war die ganze Zeit ansprechbar“, erklärt Rappensberger. Ein Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes brachte die Einheimische ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Der Pkw erlitt durch den Aufprall einen Totalschaden von 4000 Euro und musste abgeschleppt werden. Unterstützt haben Polizei und BRK zahlreiche Feuerwehrleute aus Mittenwald. Zudem konnte durch das „beherzte Eingreifen der Ersthelfer die Verunfallte optimal versorgt werden“, sagt Rappensberger lobend.

Garmisch-Partenkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Garmisch-Partenkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Garmisch-Partenkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.