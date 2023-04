Neuer Lehrgang für Ahnenforschung: Die schwierige Suche nach eigenem Stammbaum bewältigen

Von: Josef Hornsteiner

Wie erfahre ich mehr über meine Ahnen? In Seefeld gibt’s schon lange Zeit Chroniken, die Geschichten etwa über Menschen wie Alois Gapp und Enkel Otto enthüllen. © privat

Ein neues Euregio-Projekt bietet einen kostenlosen Lehrgang für beginnende Ahnenforscher an. Das Angebot ist für Isartaler. Anmeldungen werden noch bis Dienstag, 11. April, entgegengenommen.

Oberes Isartal – Woher stammt eigentlich der Name Hornsteiner? Oder Neuner? Oder Holzer? Wo und wie haben ihre Vorfahren gelebt? Womit haben sie ihr Geld verdient? Das fragen sich sicherlich viele heimatverbundene und geschichtsinteressierte Isartaler. Doch den Stammbaum zu rekonstruieren, ist leichter gesagt als getan. Wo fängt man an? Bei wem erkundigt man sich? Wie deutet man Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkunden? Was, wenn die Dokumente in Altdeutsch verfasst und somit nicht verständlich lesbar sind? Die Suche nach den Ahnen ist eine denkbar schwierige, aber dafür eine hochinteressante.

Das neue Euregio-Projekt „Ahnenforschung für Einsteiger“ soll Wissbegierigen nun Starthilfe geben. Die Verantwortlichen bieten einen dreitägigen Basislehrgang an (siehe Infobox unten), der sich an Einsteiger und beginnende Familienforscher aus den Gemeinden Mittenwald, Krün und Wallgau sowie vom benachbarten Seefelder Plateau richtet.

Es wird geklärt, wo und wie fange ich an und welche Informationsquellen stehen zur Verfügung

„Es wird geklärt, wo und wie fange ich an, welche Informationsquellen stehen zur Verfügung“, erläutert Erna Andergassen, ehemalige Geschäftsführerin der Euregio Zugspitze-Wetterstein-Karwendel. Zudem werden Fragen geklärt wie: Wer gibt mir praktische Tipps im Umgang mit den Kirchenbüchern und der Lektüre alter Schriften. „Das alles wird einem unter anderem näher gebracht.“

Die Arbeitsgruppe leitet ein Historiker, der sich in Sachen Ahnenforschung auskennt. „Der Workshop ist langfristig gedacht, um ein Netzwerk untereinander aufzubauen und Experten an der Hand zu haben, wenn Fragen oder Probleme auftauchen“, unterstreicht Andergassen.

Finanziert wird das Projekt zu 75 Prozent aus EU-Fördermitteln. Das grenzübergreifende Vorhaben macht auch Sinn: Denn die meisten Stammbäume gehen im Laufe der Zeit oft über die Landesgrenze hinaus. Gerichtlich gehörte Unterseefeld und Unterleutasch bis ins 19. Jahrhundert zur Pfarrei Mittenwald. Zudem verschob sich oftmals die historische Grenze zwischen Tirol und dem Werdenfelser Land.

Termine Der kostenlose Basislehrgang „Familienforschung für Einsteiger“ findet am Freitag, 14. April, von 14 bis 18 Uhr, Samstag, 15. April, von 9 bis 18 Uhr (beides im Ganghofer-Museum in Leutasch) sowie am Freitag, 21. April, von 14 bis 18 Uhr (Rathaus Mittenwald) statt. Anmeldungen werden noch bis Dienstag, 11. April, unter bgm@markt-mittenwald.de entgegengenommen.