Sehnsuchtsort Wald: Naturfriedhof in Mittenwald eröffnet

Ewige Ruhe mit Wettersteinblick

von Christof Schnürer schließen

Der erste Naturfriedhof der Bayerischen Staatsforsten findet sich seit Montag offiziell auf Mittenwalder Flur. Eingebettet zwischen den beiden Luxushotels Schloss Elmau und „Das Kranzbach“ liegt dieser im Alpenraum bislang einmalige Gottesacker. Forstministerin Michaela Kaniber eröffnete das Refugium am Unteren Kranzberg.

Mittenwald – Als Michaela Kaniber (CSU) an diesem wechselhaften Maitag im Elmauer Tal über den frisch angelegten Weg durch den Wald spaziert, umgibt sie sofort dieses besondere Gefühl. „Etwas Beruhigendes, Ergreifendes und Magisches“ sei es, das sie an diesem fast schon spirituellen Ort empfinde, meint die Forstministerin bei ihrer Rede unter einem gigantischen, stilisierten Lindenblatt. Diese überdachte Freifläche ist der zentrale Anlaufpunkt des „Stillen Waldes Mittenwald“. Diesen ersten Naturfriedhof der Bayerischen Staatsforsten durfte gestern Kabinettsmitglied Kaniber eröffnen.

Was für ein Ort!

„Was für ein Ort!“, geriet die Politikerin regelrecht ins Schwärmen. „Mächtige Bäume, liebliche Lichtungen, und das alles vor der beeindruckenden Kulisse des Wettersteinmassivs.“

Und praktisch in Sichtweite zu Schloss Elmau. Ein Aspekt, den vor allem Landrat Anton Speer (Freie Wähler) herausstreicht. „Dieser Ort hat überregionale Strahlkraft.“ Damit spielt der Ammertaler natürlich auf das G7-Treffen der Staats- und Regierungschefs im Jahr 2015 an. „Dieses Großereignis ging als der friedlichste Gipfel aller Zeiten in die Geschichte ein.“ Mit anderen Worten: Für Speer die richtige Gegend für einen „Stillen Wald“. „Der Name könnte passender nicht sein.“

Gerade im Gehölz bilden Mensch und Natur eine Symbiose, findet die Ministerin. „Das Schicksal des Menschen ist immer schon mit dem Wald verbunden“, betont Kaniber. „Der Wald bedeutet uns viel, sehr viel: Wie kein anderer Ort symbolisiert er den Beginn und das Ende von Leben.“ Daher ist es für sie nicht weiter verwunderlich, dass sich „immer mehr Menschen wünschen, an einem solchen Ort inmitten unberührter Natur ihre letzte Ruhe zu finden“. Ein Aspekt ist der Forstministerin dabei besonders wichtig: „Auf einem Naturfriedhof fällt der Blick nicht hinunter in ein Grab, sondern er richtet sich nach oben, hoch in die Wipfel.“ Anders ausgedrückt: „Der Wald ruft uns in Erinnerung, dass nach jedem Sterben ein Wiedererwachen folgt.“

Bernd Vetter - der „Vater des Naturfriedhofs“

Eine Sichtweise der Christsozialen, die die Geistlichkeit sicherlich mit Wohlwollen zur Kenntnis nahm. Simone Hilbert Hegele und ihr katholischer Amtsbruder Michael Wehrsdorf erteilten dem Naturfriedhof ihren Segen. Zumal auch auf diesem besonderen Gottesacker das Kreuz prangt. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden“, unterstreicht Martin Neumeyer, der Vorstandsvorsitzende der Bayerischen Staatsforsten. „Es schließt niemanden aus.“ Er freute sich ganz besonders, dass er in der Ministerin für seine Naturfriedhof-Pläne sehr schnell eine Schwester im Geiste fand. „Ein sehr schönes Zeichen der Verbundenheit und ein inhaltliches Bekenntnis, etwas Neues zu wagen.“ Einen, der das Projekt ganz entscheidend nach vorne brachte, wollte Neumeyer nicht unerwähnt lassen: Mitarbeiter Bernd Vetter, den er als „Vater des Naturfriedhofs“ bezeichnete.

+ Friedhof mit poetischen Flurnamen wie Halmrauth oder Tannenstreich. © Bayerische Staatsforsten

Im Frühling 2019 wurden Vetter und seine Forst-Kollegen im Rathaus vorstellig und unterbreiteten dem damaligen Bürgermeister Adolf Hornsteiner (CSU) die Pläne. Zwei Jahre sollte die Entwicklung des Sondergebiets „Naturfriedhof“ am Unteren Kranzberg dauern. Die Fläche umfasst 31 Hektar und ist eingeteilt in Parzellen mit wohlklingenden Namen wie Halmrauth, Hirschruh oder Tannenstreich. Dort kann die Asche Verstorbener in biologisch abbaubaren Urnen beigesetzt werden. Und dann gibt es beispielsweise noch den sogenannten Sternschnuppenbaum. Dort finden Föten oder Kinder bis drei Jahre ihre letzte Ruhe – kostenlos.

+ Unter einem mächtigen Lindenblatt aus Holz heißt Forstbetriebsleiter Rudolf Plochmann die Eröffnungsgäste willkommen. © PETER KORNATZ

Ansprechpartner vor Ort ist mit Matthias Wurmer vulgo „Schmitzer-Hias“ ein echter Einheimischer. Er bringt für diese Aufgabe laut Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) alles mit: „Fachkenntnis, Ortskenntnis und Menschenkenntnis.“ Auch Pfarrer Wehrsdorf sieht im „Hias“ genau die richtige Wahl. „Er ist äußerst engagiert in unserer Kirchenverwaltung und obendrein ein ausgezeichneter Zitherspieler“ – einer, der bei einer stimmungsvollen Beisetzungsfeier im „Stillen Wald Mittenwald“ bestimmt die richtigen Töne treffen wird.

Nicht mehr lange wird diese beschauliche Ruheoase im ewigen Grün – eingefriedet mit braunen Holzpflöcken – die einzige ihrer Art sein. „Weitere Projekte sind geplant“, bestätigt Martin Neumeyer. Derzeit entsteht in Schnaittach in der Metropolregion Nürnberg sozusagen die mittelfränkische Variante eines Naturfriedhofs – dann allerdings ohne Gebirgsblick.