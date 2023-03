Skifahrerin bricht sich Bein im Dammkar – Bergwacht muss sie unter Lawinengefahr holen

Von: Josef Hornsteiner

Sichern sich gegen Lawinen: Zwei Einsatzkräfte der Bergwacht kurz vor dem Abflug ins Dammkar. © Bergwacht Mittenwald

Eine Skifahrerin hat sich im Mittenwalder Dammkar das Bein gebrochen. Einsatzkräfte der Bergwacht müssen sie unter Lawinengefahr ins Tal holen.

Mittenwald – Von seinem Arbeitsplatz hat Heinz Pfeffer das Mittenwalder Dammkar gut im Blick. Doch was sich da oftmals an Tagen mit Neuschnee abspielt, lässt den Bereitschaftsleiter der Bergwacht die Haare zu Berge stehen. Zahlreiche Lawinen gehen dann ab. Und trotz dieser enormen Gefahr sind jedesmal zahlreiche Tourengeher in dem freien Gelände unterwegs. So auch am Dienstag. Eine Skifahrerin aus der Schweiz hat sich an einem Lawinenkegel den Fuß gebrochen. Die alpinen Retter mussten sie ins Tal holen – und das unter enormer Lawinengefahr.

Die Frau, Jahrgang 1968, ging am Dienstagvormittag mit ihren Tourenski vom Tal aus übers Dammkar in Richtung Bergstation. Bei der Abfahrt kam sie in eine Ablagerung einer Lawine, einem sogenannten Lawinenkegel. Durch die aufgeschobenen Schneemassen war dieser so knüppelhart, dass sie stürzte. Dabei zog sich die Frau eine Unterschenkelknöchelfraktur zu. Die Abfahrt wurde für die Schweizerin so unmöglich, weshalb sie den Notruf alarmierte.

60 Zentimeter Neuschnee im Dammkar - Lawinenwarnstufe 4

Einsatz bei strahlendblauem Himmel: der Hubschrauber Christoph 1 aus München über dem Riedboden. © Bergwacht Mittenwald

Um 13 Uhr machten sich drei Bergwacht-Kameraden, darunter Einsatzleiter Alois Ostler, mit dem Hubschrauber Christoph 1 aus München auf ins alpine Gelände. Keine ungefährliche Aktion: Schließlich waren auf Höhe der Bergwachthütte rund 60 Zentimeter Neuschnee gefallen. Die Lawinenwarnstufe stieg somit von 3 auf 4 auf einer Skala von 5, was „große Gefahr“ bedeutet. Deshalb rüsteten sich die drei Retter mit ABS-Rucksäcken (Avalanche Airbag System) und einem LVS-Gerät (Lawinenverschütteten-Suchgerät) aus.

Damit die Einsatzkräfte so schnell wie möglich wieder aus dem lawinengefährdeten Gelände rauskamen, brachten sie die Frau mit einer Windel in sicheres Terrain. Nach der Erstversorgung ging es von da aus ins Tal. Am Landeplatz am Riedboden kümmerte sich ein Notarzt um die Verletzte, die mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gefahren wurde.

Pfeffer appelliert an die Skibegeisterten, im Dammkar Vorsicht walten zu lassen. Da die Bergbahn wegen Revision bis voraussichtlich Mitte Mai geschlossen hat, wird nicht gesprengt. Auch die Lawinenkommission ist in dieser Zeit nicht im Einsatz. „Das Dammkar ist aktuell freies Gelände. Also bitte mit Vernunft jede Tour planen.“

