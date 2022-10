Hoffnungsschimmer beim Eisstadion Mittenwald

Retter in Sicht?

Von Christof Schnürer schließen

Wer am Mittwoch bei der Bürgerversammlung einen Proteststurm wütender Wintersportler erwartet hatte, sah sich getäuscht. Wenn nicht zum Finale ein Mittenwalder das heikle Thema „Zukunft Eisstadion“ angerissen hätte, wäre es wohl vollends unter den Tisch gefallen. Dabei gibt es vielleicht einen Retter.

Mittenwald – Keine Protestrufe, kein Getöse, geschweige denn ein Tumult: Wer am Mittwochabend geglaubt hatte, Eislauf- und Eiskunstlaufverein würden im Rahmen der Bürgerversammlung mobil machen, der sah sich getäuscht. Ein paar Flyer im Foyer und ein paar Jugendliche in Eishockey-Trikots sah man – mehr nicht.

Überhaupt schien es, als würden die doch recht zahlreich erschienenen Zuschauer bei diesem Forum in der TSV-Halle gar nichts Neues zur Zukunft der am 16. Oktober geschlossenen Arena (wir berichteten) erfahren. Ja, selbst der Bürgermeister wollte dieses brisante Thema nicht anschneiden. Bei seinem 75-Minuten-Vortrag sprach Enrico Corongiu (SPD) über alles – nur nicht übers Eisstadion.

Dafür erläuterte er seinem Publikum lieber den Sachstand einer öffentlichen Bedürfnisanlage im Krausegarten. Wirklich seltsam. Zumal tags zuvor der Marktgemeinderat dem Vernehmen nach sehr intensiv über die Arena diskutiert hatte – wohlweislich nicht-öffentlich. In diesem Zusammenhang verweisen die Verantwortlichen im Rathaus gerne auf datenschutzrechtliche Zwänge, schließlich geht es um die Auflösung des Erbpachtvertrags mit der ehemaligen Betreiberfamilie Mayer.

Ich kämpfe um unser Eisstadion. Ich werde Euch voll auf den Sack gehen!

Das Thema Eisstadion, das in Mittenwald so viele Menschen beschäftigt und bewegt und rund 50 EKV- und EVM-Mitglieder am Dienstagabend vor das Rathaus zur Demonstration hatte ziehen lassen, sollte wohl tatsächlich bei der Bürgerversammlung unter den Tisch fallen. Doch dann erhob sich Wolfgang Seitner. Ein Mann, der wie kein anderer für Eishockey brennt und sich dem Nachwuchs des EVM verschrieben hat. „Das Thema Eisstadion sollte nicht so enden wie das Hallenbad“, eröffnete Seitner seinen kurzen, aber pikanten Redebeitrag. „Das wäre sicher nicht im Sinne von uns allen.“ Was der Bürgermeister keineswegs abstreitet. „Natürlich ist das Eisstadion eine wichtige Einrichtung. Es macht definitiv keinen Spaß, über eine Schließung zu reden.“ Doch diese steht mehr denn je im Raum bei scheinbar unbeherrschbaren Energiekosten und dem sanierungsbedürftigen Zustand der 54 Jahre alten Anlage an den Isarauen. Da gilt es für Corongiu, viel aufzuarbeiten. „Die Zeit müssen wir uns einfach nehmen.“ Gleichzeitig versprach der Rathauschef: „Wir sind dran, dass müsst’ ihr mir glauben.“

Wahrscheinlich nicht das, was Seitner hören wollte. Zweimal musste er schon beim EVM eine Jugend aufbauen. „Ein drittes Mal tue ich das nicht.“ Gleichzeitig versprach er: „Ich kämpfe um unser Eisstadion. Ich werde Euch voll auf den Sack gehen!“ Applaus und Gelächter gleichermaßen. Doch Corongiu hat die Botschaft des Eishockey-Enthusiasten verstanden. Denn plötzlich erwähnte er, „dass auf mich jemand zugekommen ist, der Interesse am Eisstadion hat“.

Gerüchte um den großen unbekannten Retter mit dem dicken Geldbeutel kursieren schon länger in der Marktgemeinde. Auf Tagblatt-Nachfrage bestätigt Corongiu, dass sich am vergangenen Montag via Telefon jemand in der Causa Eisstadion im Rathaus-Vorzimmer gemeldet habe. „Ein Interessent aus dem Landkreis.“ Der Bürgermeister selbst hat mit ihm nicht gesprochen. Was dieser mit der kommunalen Eissportarena, die zuletzt 18 Jahre privat betrieben und vermarktet wurde, im Sinn hat, wird der Bürgermeister kommende Woche erfahren. Dann soll es ein Gespräch zwischen beiden Parteien geben. Immerhin: Die Hoffnung unterm Karwendel darf weiterleben.