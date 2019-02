Kracher bei Ski-WM: Stargeiger David Garrett spielt bei Eröffnungsfeier

Nicht nur im sportlichen Bereich wird die Nordische Ski-WM in Seefeld/Tirol Weltklasse. Bei der Eröffnungsfeier am 20. Februar tritt Stargeiger David Garrett auf.

Seefeld – Seefeld liegt in der grenzüberschreitenden Karwendelregion genau wie Mittenwald. Die bayerische Gemeinde hat mit ihrer Geigenbau-Tradition die Organisatoren der Eröffnungsfeier der 52. Nordischen Skiweltmeisterschaften zu ihrem Hauptact – es tritt Stargeiger David Garrett auf – inspiriert.

Der Geigenbau in Mittenwald war auch in der „Universum History“-Folge über das Seefelder Plateau und die Karwendelregion schon großes Thema. „Das hat den Anstoß gegeben, sich um einen Geiger für die Eröffnung zu bemühen“, erklärt Christian Scherer, Direktor des Organisationskomitees. Diesen fanden er und die erfahrenen Eventplaner Richard Sonntag und Tobias Kuner allerdings nicht bei den bayerischen Nachbarn, sondern mit Garrett etwas weiter nördlich. Die Wahl kann man ihnen nicht übel nehmen, schließlich verlangt die Live-Ausstrahlung der circa 90-minütigen Eröffnung in ORF 1 ein „Fünf-Gänge-Menü für Augen und Ohren“, wie es Sonntag und Kuner formulieren.

Die beiden haben schon die Feiern in St. Anton 2001 und Schladming 2013 in Szene gesetzt und wissen, was sich der ORF und der Österreichische Skiverband wünschen. Dass Garrett eine nordische Vergangenheit hat, ist das Sahnehäubchen: „Ich war als Jugendlicher selbst begeisterter Langläufer“, sagt er und ergänzt mit ehrlicher Hochachtung: „Was die Sportler aus sich herausholen, ist absoluter Wahnsinn.“ Die sportlichen Leistungen der eigentlichen Hauptdarsteller der WM kann sicher auch das Duo Gregor Glanz und Christian Riajavetz, das zur Eröffnung ihren WM-Song „Time 4 Heros“ präsentiert, richtig einschätzen. Glanz ist in Seefeld während der WM 1985 aufgewachsen. Rijavec, der ebenfalls Teile seiner Kindheit auf dem Plateau verbracht hat, gewann 1995 und 1999 selbst zweimal Silber bei den Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften. So wie bei Glanz und Rijavec setzt Seefeld auch bei den weiteren Beteiligten der Eröffnungszeremonie auf heimische Stars. „Wir haben eine sehr tirolerische Eröffnung“, sagt ORF-Regisseur Michael Kögler. Als Moderatorin wurde die gebürtige Innsbruckerin Mirjam Weichselbraun gewonnen, die Musikdarbietungen begeliten 60 jugendliche Tänzer aus der Region. „In Tirol liegen wirklich viele künstlerische Juwelen auf der Straße“, schwärmt Richard Sonntag, der für die Bundeshymne die Wiltener Sängerknaben verpflichtet hat.

Für all jene, die nicht so sehr auf Klassik und volkstümlichen Pop stehen, wird die Austro-Mundartband Pizzera & Jaus ordentlich einheizen. Sie haben ihren Ursprung im Kabarett und überzeugten bei ihren Tophits wie „Jedermann“ und „Eine ins Leben“ mit flotten Rhythmen und ironisch-ernsten Texten. „Wir freuen uns auf eine schöne Feier, bei der Tradition und Moderne gemäß dem Motto der WM Hand in Hand gehen“, sagt Planer Kuner und hofft wie Scherer auf viele Fans. Bei kostenfreiem Eintritt geht die Einladung vor allem auch an alle Einheimischen der Karwendelregion, die sich vor Ort überzeugen sollen, ob Garrett die Tradition der Geige erfolgreich in die Moderne überträgt.

Kurz und bündig

Der Termin: Mittwoch, 20. Februar, um 18 Uhr, Medal Plaza zwischen dem Seekirchl und dem Kongresszentrum; Eintritt: frei; Im TV: live ab 17.30 Uhr in ORF 1; Künstler: Stargeiger David Garrett, Pizzera & Jaus, Gregor Glanz und Christian Rijavec.

Kathrin Schneitberger