Wer hätte gedacht, dass es im Mittenwalder Marktgemeinderat wegen einer Plakatierungsverordnung eine Grundsatz-Debatte mit denkbar knapper Kampfabstimmung geben würde. Der Bürgermeister-Partei reichte ein Remis.

Mittenwald – Es klingt paradox: Aber der CSU-Fraktion reichte am Dienstagabend im Marktgemeinderat ein Unentschieden zum Sieg. Wer einen Antrag stellt, braucht eine Mehrheit. Bei einem Patt von 10:10 lief das Ansinnen der Freien Wähler (FW) denkbar knapp ins Leere. Doch worum ging es eigentlich bei dieser engsten aller Entscheidungen? Um eine Plakatierungsverordnung.

Die gibt es bereits in anderen Landkreis-Kommunen wie etwa in Murnau. Anhand einer solchen Vorgabe werden bei Wahlen oder Bürgerentscheiden Spielregeln für politische Werbung festgelegt – etwa in welchem Zeitraum auf welchen Anschlagstafeln Parteien ihre Plakate veröffentlichen dürfen.

In dieser Frage sahen im Oktober 2018 die Freien Wähler und zunächst auch die CSU Handlungsbedarf. Doch die Bürgermeister-Partei rückte sehr schnell von einer Plakatierungsverordnung wieder ab, nachdem sie sich näher mit einer solchen befasst hatte und von der Verwaltung die Investitionskosten aufgedröselt bekam. 25 000 Euro schien den Schwarzen der Aufwand nicht wert. Was der CSU-Fraktion ebenfalls nicht gefällt, ist ein Passus im Parteiengesetz. Demnach kann die Bedeutung einer Partei, die sich insbesondere nach den letzten Wahlergebnissen bemisst, differenziert werden. Im Amtsdeutsch heißt das: abgestufte Chancengleichheit. „Das würde bedeuten, dass der größten Partei 25 Prozent der Werbefläche zusteht“, rechnete CSU-Fraktionschefin Regina Hornsteiner den anderen Gemeinderätin vor. „Mein Demokratie-Verständnis sieht so aus, dass jede Partei gleiche Rechte hat“, ergänzte ihr Fraktionskollege Michael Altmann.

Über dieses generöse Verhalten der CSU, die seit Jahrzehnten in Bayern die dominierende Kraft ist und somit besagtes Viertel der Werbefläche in Anspruch nehmen dürfte, wunderte sich Sepp Zunterer (Freie Wähler). „Dass Ihr so an die Kleinen denkt“, frotzelte der Alpenrose-Wirt zur CSU hinüber.

Weniger ironisch, dafür gewohnt angriffslustig äußerte sich FW-Fraktionschef Georg Seitz bei der Begründung des Ansinnens. „Wenn wir was beantragen, muss man immer erst drei Angebote einholen“, schimpfte Seitz. Geht es um Wünsche seiner Fraktion werde nicht selten „mords aufgebauscht“. Was in anderen Gemeinden funktioniert, müsste doch auch in Mittenwald klappen. Josef Schandl (FW) hatte offenbar eine Ahnung, warum die CSU gegen eine Verordnung ist. „Ich brauche jetzt auch kein AfD-Plakat. Ich weiß nicht, ob das Eure Angst ist.“ Von den Adressaten gab es hierzu keine erkennbare Regung.

Schützenhilfe erhielten die Freien Wähler auch von der Bürgervereinigung und der SPD. „Ich sehe nicht, was nicht funktionieren könnte“, sagte Enrico Corongiu (SPD). „Eine gewisse Ordnung wäre damit vorhanden“, meinte Stefan Schmitz (BV).

Die anschließende Abstimmung versprach Spannung. Zumal ein Vertreter der CSU, Peter Wimmer, fehlte, und ein anderer Schwarzer, Hannes Ostler, zur Opposition überlief. Für die Christsozialen, die bei diesem Votum dennoch die Hälfte der Stimmen auf sich vereinten, reichte es gerade noch zu einem Remis. In Mittenwald muss man also auch bei der anstehenden Europawahl im Mai ohne Plakatierungsverordnung auskommen.