Tourismus-Zahlen der Alpenwelt Karwendel „sehr positiv“

Der Tourismus in der Alpenwelt Karwendel wächst kontinuierlich - und das bei sinkenden Bettenzahlen.

Oberes Isartal – Wäre die zweite Jahreshälfte so verlaufen wie die erste, dann hätten 2018 die Fremdenverkehrszahlen wohl ein historisches Hoch erfahren. In den Monaten Januar bis Juni verzeichnete die Isartaler Tourismus-GmbH Alpenwelt Karwendel bei den Gäste-Ankünften ein Plus von 10,3 Prozent und bei den Übernachtungen ein Plus von 7,9 Prozent. Was laut Alpenwelt-Geschäftsführerin Sabrina Blandau unter anderem an einer bestimmten Urlaubssaison liegt: „Pfingsten entwickelt sich seit einigen Jahren kontinuierlich positiv.“ Das war am Donnerstag bei der Präsentation der Tourismus-Statistik 2018 in der Alpenwelt-Geschäftsstelle in Mittenwald nur ein Fakt von zahlreichen erfreulichen Erkenntnissen.

Was nicht von der Hand zu weisen ist: In der Alpenwelt Karwendel registriert man im Fünfjahresvergleich ein kontinuierliches Wachstum bei Ankünften (10,22 Prozent) und Übernachtungen (5,5 Prozent). Im gleichen Zeitraum (2014 bis 2018) schrumpfte aber in den drei Partnerorten Mittenwald, Krün und Wallgau die Anzahl der Betten um 5,2 Prozent. Im Falle Mittenwald ist zu konstatieren: Seit Schließung des Karwendelbads (November 2016) ist definitiv kein Einbruch zu erkennen. Im Gegenteil: Gegenüber 2016 legte man im Vorjahr bei den Übernachtungen um 40 000 und bei den Gästen um 13 000 zu – und das wie gesagt bei latent sinkender Betten-Kapazität. Doch derlei Überlegungen lässt Blandau in ihrer Bilanz wohlweislich nicht einfließen. Weiß sie doch, dass das Thema Schwimmbad keine rationale, sondern eine emotionale Angelegenheit ist.

Stattdessen kommt sie lieber auf die Hauptsaison zu sprechen – genauer gesagt: auf Juli und August. In dieser Phase sind laut Blandau „wenig Steigerungen möglich, hier macht sich der Betten-Rückgang am deutlichsten bemerkbar“.

Gute Gästedaten bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 4,89 Tagen bedeuten natürlich auch eine positive Entwicklung in puncto Auslastung. Diese stieg gegenüber 2017 um zwei auf nun mehr 42,12 Prozent – in Tagen: 153,75. Die stärksten Zuwächse können im Bereich Hotel/Hotel Garni (208,5 bis 215,6 Belegtage) vermeldet werden. Bei den Gasthöfen und Privatvermietern liegt der Wert mit 90,12 bis 103,05 Belegtagen deutlich niedriger.

Grundsätzlich findet Blandau: „2018 hat sich sehr positiv entwickelt, wir hatten hervorragende Rahmenbedingungen.“ Was für den Januar 2019 allerdings nur bedingt zutrifft. Zwar fiel Schnee, doch leider zu viel. Das Ausrufen des Katastrophenfalls und das überregionale, mediale Echo hatten laut Blandau verheerende Auswirkungen. „Es gab viele Absagen aufgrund der Berichterstattung“, bedauert die Expertin. „Der Januar hat uns sehr weh getan.“ Aber vielleicht reißt es ja wieder Pfingsten heraus.