Sporthalle Mittenwald um 1,2 Millionen Euro teurer - mindestens

Von: Christof Schnürer

Innenleben: So soll die Sporthalle einmal aussehen. © Haindl & Kollegen GmbH Planung und Baumanagement

Die Preisspirale dreht sich - auch beim geplanten Bau der Mittenwalder Dreifach-Sporthalle. Doch der Gemeinderat will das Projekt weiter vorantreiben.

Mittenwald – „Können es auch zehn Millionen Euro werden?“ Die Frage von Gerhard Schöner (CSU) mag aus aktuellem Anlass durchaus berechtigt sein, doch beantworten kann sie ihm niemand – nicht einmal Architekt Michael Weinbrenner. „Dazu müssten wir in die Glaskugel schauen.“ Der Experte vom Münchner Büro Haindl und Kollegen GmbH Planung und Baumanagement hat am Dienstagabend im Mittenwalder Marktgemeinderat die neuesten Zahlen zur geplanten Dreifach-Sporthalle auf dem Schulgelände geliefert.

Besonders erfreulich sind sie nicht. Laut Kalkulation von September 2022 geht man inzwischen von Kosten in Höhe von 8,5 Millionen Euro aus. Das sind 17 Prozent mehr als gegenüber der Erhebung von 2021 (7,3 Millionen Euro).

Diese enorme Steigerung hat natürlich mit der Energiekrise und allgemeiner Materialverknappung zu tun. Laut Weinbrenner müssen beispielsweise für technische Anlagen in der künftigen Halle 22 Prozent mehr an Geld in die Hand genommen werden. Bei den Baunebenkosten und den Architektenhonoraren gibt es aktuell einen Aufschlag von 16 beziehungsweise 15 Prozent.

Ursprünglich rechnete die Marktgemeinde einmal nach Abzug der staatlichen Fördermittel mit einem Eigenanteil von 4,5 Millionen Euro. Inzwischen sind es laut Marktbaumeister Ralf Bues um die 5,2 Millionen Euro. Immerhin: Die Kosten für die Außenanlagen (285 000 Euro) werden sozusagen als verspätetes G7-Geschenk vom deutschen Steuerzahler beglichen.

Wie schwierig eine solide Berechnung in bewegten Zeiten ist, verdeutlichte Weinbrenner anhand des Stahlpreises. Der bewegte sich zuletzt pro Tonne erst bei 1400, dann bei 1700 und 2400 Euro. Momentan pendelte er sich bei 2000 Euro ein. „Der Preis jumpt gerade überall hin“, drückt es der Architekt aus.

„Schlussendlich weiß ich, was die Halle kostet, wenn sie steht“, schlussfolgerte Gerhard Schöner. „Nach der Ausschreibung haben wir Kostensicherheit“, antwortete der Marktbaumeister. Falls dann astronomische Summen aufgerufen werden, können die Volksvertreter immer noch auf die Bremse treten, im schlimmsten Fall dieses seit über fünf Jahren forcierte Zukunftsprojekt in die Tonne treten.

Ein Horrorszenario, an das nicht einmal Baureferent Florian Lipp (Freie Wähler) denken möchte. „Ich hätte die ganze Halle nicht gebraucht“, verdeutlichte Lipp. Aber inzwischen habe die Kommune soviel Bares in die Sportanlage am Mauthweg gesteckt. Ein Rückzieher ist daher selbst für Lipp undenkbar. Deshalb beschloss der Marktgemeinderat einstimmig, die Planungen zur Sporthalle weiterzuverfolgen.