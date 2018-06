Scharnitzer Tunnel wird im Herbst eröffnet

Im Spätsommer soll die Ortsumfahrung Scharnitz nach nur zwei Jahren Bauzeit für den Verkehr freigegeben werden. Momentan werden die letzten Kleinigkeiten im Tunnel erledigt.

Scharnitz – Wie oft sie die eine Frage in den vergangenen Wochen und Monaten gehört hat, weiß Isabella Blaha gar nicht mehr. Die Bürgermeisterin von Scharnitz wird „fast täglich“ darauf angesprochen, „wann es denn jetzt endlich soweit ist“. Es geht um nichts anderes als um das Ortsgespräch schlechthin: Wann wird im Tiroler Nachbarort der Umfahrungstunnel eröffnet? Wann werden die rund 18 000 Autos, die zu Spitzenzeiten über die Grenze von Mittenwald hinüber aufs Plateau fahren, an dem kleinen Ort vorbei geleitet?

Während sich die Rathauschefin mit einer Antwort auf diese brennende Frage noch etwas bedeckt hält, kann Dr. Matthias Aschaber – der Bauleiter des 36 Millionen Euro teuren Mammutprojekts – schon etwas präzisere Angaben machen. „Es wird Spätsommer beziehungsweise Frühherbst werden.“ Also September oder Oktober. Somit wird die Fertigstellung fast zu einer punktgenauen Landung. „Wir haben den Zeitplan gut eingehalten“, verkündet der Fachmann des Sachgebiets Brücken- und Tunnelbau des Landes Tirol.

Somit könnte nach gerade Mal zwei Jahren Bauzeit der Anneliese-Tunnel komplett fertig sein. Bei Beginn des Vortriebs am 19. Juli 2016 sprachen die Verantwortlichen noch von einem Eröffnungstermin „Ende 2018“. Vor genau einem Jahr nach der Fertigstellung der Innenschale des bergmännischen Tunnelabschnittes sowie der nördlichen Isarbrücke war dann schon von August 2018 die Rede. Doch egal ob einige Wochen hin oder her, eines ist für Aschaber so sicher wie das Amen in der Kirche: „Es wird auf jeden Fall noch vor dem Winter eröffnet werden.“

Der Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld (19. Februar bis 3. März 2019) soll verkehrstechnisch aus deutscher Richtung nichts mehr in die Quere kommen – zumindest bei der Tunnelumfahrung. Denn eine Lawinenschutzverbauung an der Marchklamm ist aufgrund ausufernder Millionen-Kosten bekanntlich nicht zustande gekommen.

Im Tunnel selbst werden in den kommenden Wochen nur mehr nötige Kleinarbeiten erledigt. Die 959 Meter lange Umfahrung an sich ist Aschaber zufolge fertig. Vergleicht er das Umfahrungsprojekt mit einem herkömmlichen Hausbau, würde „der Rohbau stehen“. Angebracht wird momentan die Tunnelausrüstung. Dazu zählen Ventilatoren, Geschwindigkeitsanzeigen oder Verkehrsschilder. Auch die Tunnelsteuerungsanlagen werden geprüft und optimiert.

Für die bayerischen Tank-Kunden wird sich nach der Umfahrung nichts ändern, wie Romina Reinpold von der gleichnamigen Tankstelle versichert. Sie wird an gleicher Stelle bleiben. Geplant war eine Verlegung nach Süden, um wieder vor der Tunneleinmündung auf der Bundesstraße 177 zu sein. „Leider haben die Gespräche mit der Gemeinde keine zielführende Lösung ergeben.“