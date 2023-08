Mittenwald ertüchtigt Bauhof-Fahrzeug, TÜV gibt grünes Licht - danach stellt sich gravierender Mangel heraus

Von: Josef Hornsteiner

Am Mittenwalder Bauhof (links) herrscht zurzeit Uneinigkeit wegen einer Fahrzeug-Neubeschaffung. © Privat

Für 3600 Euro hat die Marktgemeinde Mittenwald ihren Bauhof-VW-Pritschenwagen ertüchtigen lassen – der TÜV gab grünes Licht. Danach erst fiel auf, dass ein wichtiges, tragendes Teil des Fahrzeugs durchgerostet war.

Mittenwald – Eigentlich kurios. Der TÜV-Süd hat den VW-Pritschenwagen des Mittenwalder Bauhofs durchgewunken, nachdem er keine grundsätzlichen Probleme festgestellt hatte. 3600 Euro hat die Gemeinde vorab investiert, um ihn zu ertüchtigen. Als Mathias Wörnle (Oasl), stellvertretender Leiter der Gemeinde-Einrichtung, später nach einem Fehler für ein kaputtes Blinklicht am Auto suchte, fiel ihm auf, dass der Lagersitz des Domlagers durchgerostet war. „Ein tragendes und stark belastetes Teil des Fahrwerks“, resümierte Marktbauleiter Ralf Bues während der jüngsten Gemeinderatssitzung. Eine Reparatur? Aufwendig bis unmöglich. „Die meisten Werkstätten im deutschen Sprachraum lehnen sie aus versicherungstechnischen Gründen ab.“ Die Folge: Das Fahrzeug wurde aus dem Verkehr gezogen und abgemeldet. 3600 Euro für die Katz, genauso die TÜV-Prüfung.

Nun ging esim Laufe der Debatte um eine Ersatzbeschaffung für das Gefährt. Bereits bei den diesjährigen Haushaltsberatungen ist über einen Ersatz für den VW T5 mit Doppelkabine diskutiert worden. Doch glaubte man im Frühjahr noch, dass der Pritschenwagen länger durchhält. Dass es einen Nachfolger braucht, stand bei den Räten weniger zur Debatte. Eher darum, ob es sofort sein muss. Denn das hätte eine überplanmäßige Ausgabe zufolge. Ein Schritt, den Gemeinderäte grundsätzlich nicht gerne machen, sondern nur tätigen, wenn absoluter Handlungsbedarf besteht. Schließlich gibt es einmal im Jahr die Etatberatungen und entsprechende Beschlüsse, in denen das Gremium bestimmt, was mit Steuergeldern in zwölf Monaten und darüber hinaus passieren solle.

Suche nach Ersatzfahrzeug gestaltet sich als schwierig

Für Bauhofleiter Christoph Hagn – er ist aktuell in Urlaub und ließ deshalb sein Statement über Ralf Bues ausrichten – steht fest: Es braucht dringend Ersatz, noch bevor im Frühjahr 2024 der Gemeinderat über seine Finanzen berät. Gleichermaßen sehen es Bues und die Bauverwaltung. In Aussicht ist ein gebrauchtes Fahrzeug eines Händlers aus Östringen in Baden-Württemberg für einen Bruttopreis von 38 000 Euro.

Die Suche gestaltete sich vorab schwierig: Für Hagn und Wörnle war das Gefährt wegen seiner Ausstattung mit Doppelkabine, Dieselmotor der alten Generation und großer Ladepritsche für den Bauhof „sehr wertvoll“. Ein gleichwertiges Neufahrzeug steht insbesondere wegen der neuen Motorengeneration nicht zur Verfügung, verkündete Bues. „Diese reagiert äußerst empfindlich auf Kurzstreckenfahrten, da der Diesel hier nicht die nötige Betriebstemperatur zum restlosen Verbrennen des Rußes erreicht.“ Daher die Entscheidung für ein Gebrauchtfahrzeug mit altem Dieselmotor. Zudem kann der Pritschenwagen universell eingesetzt werden.

Gemeinderat ist sich uneinig - Auch die Bauhofmitarbeiter

Nachdem Bues alles verlesen hatte, teilte sich der Gemeinderat in seinen Meinungen. Bemerkenswert dabei: Die Bauhofmitarbeiter im Gremium waren sich uneins über das weitere Vorgehen. Ludwig Hornsteiner (CSU) beispielsweise hat den Werdegang des VW-Pritschenwagens und die Entscheidung, ihn „bis zum letzten Atemzug zu behalten“, selbst mitbekommen. Doch gab er zu Bedenken, dass es sich bei dem T5 „um kein Not- oder Einsatzfahrzeug handelt“. Deshalb würde es reichen, bis zum nächsten Frühjahr zu warten und den Punkt offiziell im Haushalt aufzunehmen. Ins gleiche Horn stieß Florian Lipp (Freie Wähler), Fuhrpark-, Bau- und Liegenschaftsreferent. Ihm zufolge soll es heuer noch ohne gehen, um 2024 das Fahrzeug planmäßig zu erwerben. Zudem fragte Hornsteiner, warum es denn unbedingt ein Diesel sein müsse und nicht etwa ein Benziner? Das sei alles so mit der Bauhofleitung abgesprochen worden, antwortete Bues. Der Diesel sei demnach das Non-plus-Ultra.

Vizebürgermeister Georg Seitz (FW), bekanntlich auch Bauhofmitarbeiter, will nicht warten. „Wir brauchen das Fahrzeug, besonders jetzt dann im Winter.“ Bis es im Frühjahr im Haushalt berücksichtigt wird und bis die Ersatzbeschaffung ankommt, verginge zu viel Zeit. Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) gab zudem zu Bedenken, dass der Gebrauchtwagen-Markt aktuell in Sachen Preise nur eine Richtung kennt: nach oben. „Die Anschaffungskosten werden nächstes Jahr sicher steigen.“ Somit wäre jetzt kaufen die günstigere Variante.

Sofortige Ersatzbeschaffung wird mit 7:12 abgelehnt

Dritter Bürgermeister Gerhard Schöner (CSU) zeigte sich irritiert darüber, dass sich die Bauhof-Mitarbeiter untereinander nicht einig sind. „Da wäre es wohl besser, den Punkt zu verschieben, bis Einigkeit herrscht, wie weiter verfahren wird.“ Für ihn ist „das alles noch zu schwammig“, weshalb er ankündigte, gegen die Neuanschaffung zu stimmen.

Zudem bohrten er und Hornsteiner nach, ob bei der Ersatzbeschaffung, die laut Bauverwaltung aus Baden-Württemberg kommen soll, auch Angebote von einheimischen Händlern eingeholt worden sind. Es sei ein sehr spezifisches Fahrzeug, meinte Bues daraufhin. Doch will die Verwaltung bei den Autohändlern vor Ort nachfragen und sich entsprechende Auskunft geben lassen. Letztlich ist mit 7:12 Stimmen einer sofortigen Ersatzbeschaffung eine Abfuhr erteilt worden. Das Thema wird spätestens bei der nächsten Haushaltsberatung 2024 in Mittenwald wieder auf den Tisch kommen.