Am Klettersteig: Mann schlägt Bergführer krankenhausreif – der sicherte zuvor dessen verängstigte Begleiterin

Von: Josef Hornsteiner

Ein 45-jähriger Bergführer wollte einer scheinbar in Not geratenen Frau auf dem Mittenwalder Höhenweg helfen – darauf hin verfolgte und schlug ihn der männliche Begleiter krankenhausreif.

Mittenwald – Eine unfassbare Gewalttat hat sich am Samstag, 12. August 2023, auf dem Mittenwalder Höhenweg ereignet. Ein Mann verprügelte auf dem Klettersteig bei einer ausgesetzten, steil abfallenden Stelle, einen 45-jährigen Bergführer aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Dieser verlor sein Bewusstsein und erlitt einen Kieferbruch.

Der Mittenwalder Höhenweg ist ein beliebter Klettersteig. Nun wurde ein Bergführer dort krankenhausreif geschlagen. © frölich

Bergführer war mit fünfköpfiger Gruppe auf dem Mittenwalder Höhenweg unterwegs

Der Alpinist war mit seiner fünfköpfigen Gruppe auf dem Mittenwalder Höhenweg unterwegs. Auf dem Klettersteig stieß die Gruppe auf eine unsichere, zitternde Frau. Um die Situation zu entschärfen, sicherte der Bergführer die Frau kurzerhand mit ihrem eigenem Klettersteigset am Seil. Diese Hilfeaktion wurde von ihr offenbar missverstanden, teilt die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen mit.

Auf dem Mittenwalder Höhenweg: Frau schrie laut auf, als Bergführer ihr helfen wollte

Die Frau schrie laut auf. Zunächst setzte der Bergführer mit seiner Gruppe die Klettertour fort. Der männliche Begleiter der Dame folgte dem Tross für etwa 30 Minuten. Als er sie an einem ausgesetzten, steil abfallenden Streckenabschnitt eingeholt hatte, gab er dem Bergführer eine Kopfnuss und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, so die Polizei. Die Tat geschah gegen 13.10 Uhr am Samstag.

Bergführer verlor durch Schläge kurzzeitig das Bewusstsein

Laut Zeugenaussagen verlor der Bergführer nach diesem Angriff kurzzeitig das Bewusstsein. Anschließend entfernte sich der Angreifer mit seiner Begleitung von der Örtlichkeit. Die Bergwacht Mittenwald verbrachte polizeiliche Kräfte an sämtliche Ausgangspunkte der Route. Trotz umgehender Fahndung mit zahlreichen Polizeikräften konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Der Bergführer erlitt einen Kieferbruch.

Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Fahndung: Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 40 Jahre alt, europäisch (möglicherweise tschechisch)

braune kurze Haare

3-Tage-Bart, hager

schwarze Hose

schwarzes T-Shirt

schwarzer Rucksack

hellgraue Handschuhe

hellgraue Cap.

Fahndung: Beschreibung seiner Begleiterin

ebenfalls etwa 40 Jahre alt

europäisch

hager

schwarze lange Haare (Pferdeschwanz)

schwarze Hose

rotes T-Shirt

roter Helm

schwarzer Rucksack

blaue Handschuhe

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen unter Telefon 08821/9170 entgegen.

