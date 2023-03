„Hubsis Musigwelt“ in Mittenwald: Gröblalm wird zum Mekka der volkstümlichen Stars

Von: Josef Hornsteiner

Kamera läuft, auf geht’s: Vor der Kamera fühlen sich (v.l.) Hubsi Trenkwalder, Uwe Huber und Tobias Kaindlbauer mit ihren Instrumenten pudelwohl. Sie spielen in der Stube der Gröblalm vor laufender Kamera. © Josef Hornsteiner

Die neue und dritte Staffel des Formats „Hubsis Musigwelt“ ist in der Mittenwalder Gröblalm gedreht worden. Mit dabei sind namhafte Gruppen wie die Fäaschtbänkler oder die Troglauer Buam.

Mittenwald – Vor 4 Uhr nachts klingelt der Wecker bei Uwe und Tobias. Fünf Stunden Autofahrt liegen vor ihnen. Aus der Steiermark quer durch Österreich bis letztlich zur Mittenwalder Gröblalm, wo sie pünktlich gegen 9 Uhr erscheinen. Noch schnell rein in die helle Lederhose, ran an den Schminktisch, und schon sitzen die beiden vor Scheinwerfern und laufenden Fernsehkameras am Tisch mit Moderator Hubsi Trenkwalder. Ja, das Leben als Berufsmusiker ist kein leichtes. Das wissen die beiden Mitglieder der Gruppe Sunnseitn. Doch ein Leben ohne Musik wäre für sie alle unmöglich. 150 „Jobs“, also Auftritte, hat die Gruppe heuer. Ein Interviewtermin fürs Fernsehen gehört da eben mit dazu.

Gestern und heute wird die dritte Staffel von „Hubsis Musigwelt“ in der Gröblalm gedreht. Verschiedene volkstümliche Genres sind zu hören und sehen. Seit zwei Tagen geben sich für die Dreharbeiten namhafte Gruppen wie die Fäaschtbänkler, die Troglauer Buam oder Sunnleitn – besonders aus Kufflers Weinzelt am Münchner Oktoberfest als Wiesnband bekannt – die Klinke in die Hand. Die schlechte Nachricht: Alles findet hinter verschlossenen Türen statt. Das Gasthaus oberhalb von Mittenwald hat noch bis 31. März geschlossen, weshalb die Pause für die Sendung genutzt werden konnte.

Musiklabel-Chef kam persönlich zur Gröblalm, um Location zu besichtigen

Die gute Nachricht: Ab Frühsommer kann die dritte Staffel im Fernsehen oder im Internet verfolgt werden –ausgestrahlt auf dem 2021 gegründeten Sender Stimmungsgarten TV, der dem bekannten Musiklabel Tyrolis Music gehört. Das Familienunternehmen mit Sitz in Zirl hat Größen wie die Zillertaler Schürzenjäger, Österreichs kommerziell erfolgreichste Band, oder Nik P. („Ein Stern der deinen Namen trägt“) hervorgebracht.

Etwas Schminke, bevor es losgeht: Eine Visagistin kümmert sich um perfekte Haut vor Drehbeginn. © Josef Hornsteiner

Christian Rasinger, Chef des Musiklabels und Sohn des Firmengründers Helmut Rasinger, hat persönlich die Initialzündung für den Drehort Gröblalm gegeben. „Ein Bekannter aus Innsbruck hat uns empfohlen“, sagt Martin Leuthner, dessen Familie den Berggasthof führt. Rasinger schaute sich alles vor Ort an und war schlicht begeistert, besonders die urige Bauernstube hat es ihm angetan. Bekanntlich haben die Leuthners diese wie einen Stadel verkleiden lassen. Diese Kulisse ist es, die auch Trenkwalder begeistert: Daher ist es nun eben schon die dritte Staffel seiner „Musigwelt“, die der Tiroler nun eben im benachbarten Oberbayern dreht.

Die erste war im November 2021 im Kasten. Die zweite im Januar dieses Jahres. Nun steht die dritte an: Der Zeitplan hat es in sich. Zwölf Gruppen an zwei Drehtagen werden vor laufender Kamera nacheinander begrüßt, vorgestellt und dürfen selbstverständlich auch ihr Liedgut präsentieren – zum Teil sogar in Begleitung des Vollblutmusikers Trenkwalder.

Wie Uwe und Tobias, die ihre fünfstündige Autofahrt nach Mittenwald mitten in der Nacht ohne ihren Sänger Domi Bada unternehmen mussten. Stattdessen springt Trenkwalder ein. Rund eine Dreiviertelstunde dauert der Dreh. Dann ist Pause, bevor die nächste Gruppe kommt. Die einen aus der Steiermark, die anderen aus der Schweiz. Sogar ein holländischer Moderator ist dabei. Wijbrand van der Sande kennt man in den Niederlanden, dank Stimmungsgarten TV erfreut er sich auch dort wachsender Beliebtheit. Vor der Kamera stellt er auch die Gröblalm und die Region vor. „Eine Superwerbung für den holländischen Markt“, sagt Leuthner. Denn besonders dort erfreut sich der Heimatsender, der europaweit per Satellit und im Internet via Livestream ausgestrahlt wird, großer Beliebtheit. „Die Einschaltquoten sind giantisch.“

Sendetermin Die dritte Staffel „Hubsis Musigwelt“ aus der Mittenwalder Gröblalm wird ab Frühsommer 2023 (immer montags um 20 Uhr) auf dem Sender Stimmungsgarten TV (empfangbar über Astra 19,2 Ost) und über viele Kabelfernsehanbieter ausgestrahlt. Auch im Internet kann der Livestream unter www.stimmungsgarten.tv verfolgt werden. Dort gibt’s auch weitere Infos zum Programm und zum Empfang.