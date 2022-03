Tourismus-Bilanz in der Alpenwelt Karwendel: Voll in der Corona-Depression

Von: Christof Schnürer

Teilen

Tristesse pur in der Mittenwalder Geschäftswelt: Anfang Mai 2021, kurz vor Ende des zweiten Lockdowns, macht der Fasl-Beck auf die prekäre Situation aufmerksam. © Peter Kornatz

Die Pandemie hat in der Alpenwelt Karwendel die Tourismus-Bilanz 2021 wie bereits 2020 ordentlich verhagelt. Im Vergleich zum ebenfalls verheerenden Vorjahr sind die Gästeankünfte und Übernachtungen nochmals um jeweils knapp zehn Prozent zurückgegangen.

Oberes Isartal – Wenn Hotels und Gaststätten wegen des zweiten Corona-Lockdowns von Januar bis Mitte Mai geschlossen bleiben müssen, dann kann das nur vernichtende Konsequenzen auf die Tourismus-Bilanz 2021 haben. „Ich hoffe und wünsche, dass es das gewesen ist“, sagt Sabrina Blandau ohne Umschweife. Am Freitag präsentierte die Geschäftsführerin der Alpenwelt-Karwendel-GmbH gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Manuel Huber die Horrorzahlen.

Vergleicht man diese mit dem letzten normalen Fremdenverkehrsjahr 2019, dann wird das Ausmaß dieser Corona-Depression erst richtig begreifbar. So schreiben die Partnergemeinden Mittenwald, Krün und Wallgau bei den Gästeankünften gegenüber 2019 (241 025) mit mageren 166 211 ein sattes Minus von 31 Prozent. Bei den Übernachtungen (899 548 gegenüber 1,2 Millionen) ging es um 25 Prozent zurück. In diesem Zeitraum schrumpfte vor allem der Anteil der Urlauber aus Nordrhein-Westfalen (minus 21,2 Prozent) und Hessen (minus 11,7 Prozent).

All diese nackten Fakten bezeichnet Huber als „Höhepunkt der Schlechtigkeit“. Er flüchtet sich lieber in die Wintersaison 2021/2022. „Da gab es zumindest Lichtblicke.“ Soll heißen: Es geht in vielerlei Hinsicht bergauf. In der Führungsetage der Isartaler Tourismus-GmbH erwartet man daher, dass sich die Zahlen nach der Corona-Delle nach oben bewegen. „Wir schätzen, dass wir in diesem Jahr bei den Übernachtungen wieder deutlich über einer Million liegen“, heißt es in der Pressemitteilung der Alpenwelt Karwendel. „Das Niveau von 2019 wird in diesem Jahr aber noch nicht erreichbar sein.“ In diesem Zusammenhang empfiehlt sich einmal mehr ein Blick auf den latenten Bettenschwund im Oberen Isartal. Seit 2010 ist die Anzahl der Nachtlager um 831 (minus 10,7 Prozent) geschrumpft. Allein im Verlauf der zurückliegenden beiden Jahre waren es 168 Betten – die meisten davon im gewerblichen Zimmerbereich (Hotels und Pensionen). In diesem Zusammenhang ist der Wegfall großer Beherbergungsbetriebe wie Jägerhof, Wallgauer Hof, Zur Brücke oder Mühlhauser zu erwähnen. Ferienwohnungen sind von dieser Entwicklungen so gut wie nicht betroffen.

War es in den vergangenen beiden Jahren der weltweit grassierende Virus, so kommt nun mit dem Ukraine-Krieg noch eine weitere große Unbekannte im Kampf um den Gast hinzu. Wie sich möglicherweise die galoppierenden Sprit- und Energiepreise auf das Urlaubsverhalten auswirken, darüber möchte Sabrina Blandau keine Prognose abgeben. „Ich hoffe, dass sich die Situation nachhaltig verbessert.“ Womit sie auf den folgenschweren Überfall der Putin-Armee auf die Ukraine anspielt. Ein Thema, das sicherlich auch beim G7-Gipfel in Schloss Elmau (26. bis 28. Juni) auf der Agenda stehen wird.