Vom „Ally Pally“ in die Wolfshöhle: Ein Dart-Profi gibt sich in Mittenwald die Ehre

Von: Christof Schnürer

Ein Weltklasse-Spieler mischt sich unters Wolfsrudel: Florian Hempel (hinten Mitte) genießt die Zeit bei den Mittenwaldern © Privat

Bei der Weltmeisterschaft in London hatte Florian Hempel Mitfavoriten Luke Humphries am Rande einer Niederlage. Ein Millionenpublikum fieberte mit. Kurze Zeit später plaudert der Dart-Profi bei den Mittenwalder Sportskameraden aus dem Nähkästchen.

Mittenwald – Man stelle sich vor: Fußball-Nationalspieler und FC-Bayern-Star Joshua Kimmich würde kurz nach der Weltmeisterschaft in Katar zum FC Mittenwald kommen und den A-Klassen-Kickern bei einer Trainingseinheit ein paar Tipps geben und wertvolle Tricks verraten. So ungefähr haben sich nun die Mannsbilder vom „Wolfsrudel“ gefühlt, als Florian Hempel bei ihnen vorbeischaute.

Spätestens seit der jüngsten Dart-WM kennt den 32-jährigen Wahlkölner ein Millionenpublikum. Gegen Luke Humphries, einen der Topspieler, hatte er sich ein spannendes Match geliefert im berühmt-berüchtigten Alexandra-Palace in London, der Olymp dieser Sportart, den Dartfreunde liebevoll „Ally Pally“ nennen. Von dort führte Hempel der Weg sozusagen schnurstracks in die „Wolfshöhle“. In der ehemaligen Diskothek „Blacky’s“ hat sich der Mittenwalder Dartclub in den vergangenen fünf Jahren ein kleines Paradies geschaffen. „Eine sehr schöne und einzigartige Location“, soll der vielgereiste Profi gesagt haben. „Ein voll lockerer Typ“, berichtet Vorsitzender Florian Tanzer. Als Hempel das Kellergewölbe im Obermarkt betrat, meinte er ganz salopp: „Hi, ich bin der Flori.“ Und dieser Bursch von nebenan, der täglich drei bis vier Stunden auf die Dartscheibe wirft – vor einer WM sogar bis zu sechs Stunden –, zeigte anschließend, wie es geht. „Der hat Tacheles geredet“, sagt Tanzer.

Volle Konzentration: Der Profi Florian Hempel zeigt, wie es geht. © privat

Der Kontakt zwischen ihm und Hempel kam übrigens über einen Sponsor aus München zustande. Der hatte den Mittenwalder Oberwolf einfach gefragt, ob er mal den Weltklasse-Spieler, der unter den Top 50 rangiert, mal vorbeischicken solle.

Da musste man beim „Wolfsrudel“ nicht zweimal bitten. Und die Mittenwalder konnten von Florian Hempel einiges lernen. Bei einem Workshop nahm er sich bei seiner Wurfanalyse jeden einzelnen vor. „Da erhielten wir dann wertvolle Tipps“, berichtet Kilian Wankmüller (19), einer der jüngsten im Wolfsrudel. Hempel gab etwa Antworten auf folgende Frage: Wie kann ich den Dart im Board benutzen oder ihn anwerfen? Oder die optimale Technik beim Stand und Wurf herausfinden.

Ein ganz zentraler Punkt – und das ist bei den Profis der absolute Schlüssel zum Erfolg – ist die mentale Stärke. Denn tobt im „Ally Pally“ das Publikum im Rücken, fiebern die Fans vor den Bildschirmen mit und macht der Gegner einem das Spiel zur Hölle, dann muss der Kopf funktionieren. „Was da mental abgeht, das ist der Hammer“, bringt es Florian Tanzer auf den Punkt.

Die Stunden mit dem Joshua Kimmich des Dartsports vergingen in der Wolfshöhle wie im Flug. „Ein sehr interessanter, aufklärender, lehrreicher und lustiger Tag“, bilanziert Kilian Wankmüller. Seine nicht minder begeisterten Rudelfreunde werden ihm da zu hundert Prozent zustimmen. Das Schönste an der Trainingseinheit: Möglicherweise wird es in diesem Jahr noch eine Wiederholung geben. Florian Tanzer glaubt ganz fest daran. Inzwischen hat er auch Florian Hempels Handynummer – sozusagen der direkte Draht in den Dart-Olymp.

Weitere Informationen

zum „Wolfsrudel“ Mittenwald gibt es bei Klubchef Florian Tanzer unter der Mobilnummer 0151/52 71 65 78. Zudem kann man dem Mittenwalder Verein auf Instagram folgen.