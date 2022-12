Mittenwalder Eisstadion wieder geöffnet: Betreiber stellt sich nun offiziell der Öffentlichkeit vor

Teilen

Daumen hoch für die Wiedereröffnung: die EKVM-Eissternchen mit (v.r.) Vorsitzenden Birgit Morgan, Trainerin Karla Wackerle und Trainerin Tanja Chyzowski (l.). © Wolfgang kunz

Das Eisstadion Mittenwald ist wieder in Betrieb. Viele Gratulanten haben sich bei der Eröffnungsfeier eingefunden. Die Vereine sind „überglücklich“.

Mittenwald – Der Beat läuft. Die Eisfläche füllt sich. Kleine und große Besucher kratzen mit ihren Kufen darüber. Die Stimmung ist prächtig, nicht zuletzt wegen der passenden Stimmungsmusik des Mittenwalders Nicki Kuba. Ihn hat der neue Eisstadion-Betreiber Martin Ritzer engagiert, um am ersten Tag der Wiedereröffnung des Mittenwalder Eisstadions auch musikalisch für Freude zu sorgen.

Am Freitag als einer der ersten vor Ort war Gerhard Dietzel. „Mich hat es interessiert, wie es hier im Eisstadion weitergeht“, sagt der Vorsitzende der Eisstockschützen des EC Mittenwald. „Jetzt konnte ich mit dem Stefanischießen am 26. Dezember und der Clubmeisterschaft am 28. Januar 2023 schon zwei wichtige Termine mit dem neuen Betreiber ausmachen.“

Schaulaufen des Eiskunstlaufvereins am 1. Januar kann in Mittenwald stattfinden

Der Mittenwalder EKV war mit einer großen Eiskunstlauf-Gruppe zum Publikumslauf gekommen. „Bei unseren Eissternchen und der Vorstand ist die Freude groß und wir sind überglücklich“, sagte Vorsitzende Birgit Morgan hocherfreut. Dass es weitergeht, sie wieder in der heimischen Arena trainieren und bei ihrem traditionellen Schaulaufen am Sonntag, 1. Januar 2023, ihr Können zeigen dürfen, sei großartig. Trainerin Karla Wackerle schickte zudem ein Lob an die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen und den SC Riessersee hinterher. „Wir wurden toll unterstützt, denn ohne Eiszeiten und geregeltes Training hätte unser Verein einpacken können.“

Gratulieren dem neuen Arena-Betreiber Martin Ritzer (2.v.r.) zur gelungenen Neueröffnung: (v.l.) Gerhard Dietzel (Vorsitzender EC Mittenwald), die Gemeinderäte Bärbel Rauch (SPD), Christel Veit und Kurt Stransky (beide CSU). © Wolfgang Kunz

Gleich fünf Vertreter aus dem Rathaus haben sich in die Liste der Gratulanten eingereiht. Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) kam mit seinem Stellvertreter Gerhard Schöner (CSU) und brachte der neuen Unternehmerfamilie Martin und Andrea Ritzer ein Tragerl Bier aus der heimischen Brauerei mit. „Gratulation zu ihrem Engagement. Sie haben den Eissport in Mittenwald gerettet.“

Dieser Meinung waren auch drei Mitglieder aus dem Gemeinderat, die dem neuen Betreiber die Hand schütteln wollten. Man sehe an den vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die sich auf dem Eis tummelnden, „wie wichtig das Eisstadion für Mittenwald ist“, sagte Bärbel Rauch (SPD). Gemeinderatskollegin Christel Veit (CSU) stellte angesichts der vollen Eisfläche fest, dass Mittenwald noch lebt und mit der Arena ein sozialer Treffpunkt gerettet wurde. „Weil ich hier in so viele strahlende Gesichter gesehen habe.“ Aus der CSU-Fraktion war auch Kurt Stransky vor Ort. „Wir wollen uns im Namen der Gemeinde bei der Familie Ritzer für ihr großes Engagement bedanken, die der Arena wieder Leben eingehaucht haben.“

Und was meint der so gelobte „Retter des Eisstadions“ zu diesem gelungenen Einstand? „Vom Pfrepfler zum Kasperl zum Retter“, brachte es der aus Starnberg stammende Geschäftsmann Martin Ritzer auf den Punkt. „Es schaut so aus, als ob meine Entscheidung pro Arena genau richtig war.“ WOLFGANG KUNZ