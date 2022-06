Hotel Post erstes Bio-Restaurant im Isartal: Von der Alm auf den Teller

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Bio pur: Gudrun Rademacher streichelt ein junges Murnau-Werdenfels-Tier. © Hotel Post

Das Mittenwalder Hotel Post ist das erste zertifizierte Bio-Restaurant im Isartal. Doch bis dahin war es kein leichtes Unterfangen.

Mittenwald – Als Gudrun Rademacher vor rund 30 Jahren ihre Arbeit in der Gastronomie aufnahm, war vielen Gästen vor allem eines wichtig: Die Portionen müssen groß, der Preis dafür umso kleiner sein. Die Speisekarte hatte fast schon Ausmaße einer Bibel, auf acht Seiten reihten sich in kleiner Schrift unzählige internationale Gerichte. Zwar hatte Rademacher schon immer das Glück, in ihrem Restaurant des Hotels Post am Mittenwalder Obermarkt großteils Gäste begrüßen zu dürfen, die schon seit jeher das Bedürfnis hatten, differenziert zu genießen und auf Qualität zu achten. Doch war der Gast damals dennoch ein anderer als heute. Auf diese Entwicklung reagiert die Inhaberin nun. Sie hat jetzt ganz offiziell das erste zertifizierte Bio-Restaurant im Isartal.

Am Tisch sitzt eine Familie. Papa will einen deftigen Schweinsbraten, Mama ist Vegetarierin, die Tochter lebt vegan und der Sohn weiß noch überhaupt, was er von der Speisekarte bestellen soll. Doch alle eint die Frage: „Wo kommen ihre Produkte her?“ und: „Ist das Bio?“ Fragen, die Rademacher immer öfters in ihrem Restaurant hört. Die Gäste hätten in den vergangenen drei Jahrzehnten ein ganz neues, ein ganz anderes Bewusstsein darüber entwickelt, was bei ihnen auf dem Teller landet. Qualität vor Quantität, mehr denn je. Ein Trend, den die rührige Hotel-Post-Chefin nur unterschreiben kann.

Während der Corona-Pandemie hat Rademacher die Pläne geschmiedet

Den perfekten Anlass zur Umstellung sah sie während der Pandemie gekommen. Restaurants mussten monatelang schließen. „Die Menschen haben sich dem Essengehen entwöhnt“, bedauert Rademacher. Sie wusste, dass sie jetzt etwas neues braucht, was besonderes. Der Plan: Das Hotel Post soll zur Gänze Bio werden. Doch leichter gesagt, als getan.

Bereits vor einem Jahr hat sich das Hotel Post das Bio-Siegel verdient. Doch war es bis jetzt noch schwierig, die Lieferketten aufrecht zu erhalten. Zumal nicht alle regionalen Betriebe das Bio-Siegel führen. „Nicht, dass die Qualität da schlechter wäre“, betont Rademacher. Bei manchen ist es aber einfach nicht möglich. Bei Schweinebauern beispielsweise. „Da könnte es bei einem Bio-Zertifikat Engpässe geben bei den Futtermitteln.“ Gleiches gilt bei Geflügel. Doch hat sie auch dort nach langem recherchieren Lösungen gefunden. „Das Post-Pfanderl, den Schweinsbraten und das Wiener Schnitzel gibt’s freilich immer noch“, verspricht sie – die Renner bei den Gästen.

Größere Karte für Vegetarier und Veganer

Einfacher tut sie sich hingegen bei Wild und Rind. Dort arbeitet sie mit einem Wallgauer Jäger und Landwirt zusammen, der unter anderem die heimische Rasse „Murnau-Werdenfels“ züchtet. Das Tier lebt bis zum Tag X der Schlachtung auf der Alm, ist also 1A-Ware. Aus dem Fleisch werden Steaks oder Braten gezaubert, aus den Knochen selbst gemachte Soßen und Suppen – ein der wenigen Küchen, die noch zur Gänze auf Fertigprodukte verzichtet. „Auch Vegetarier finden sich auf der Speisekarte stärker als regional üblich berücksichtigt“, sagt Rademacher. Gleiches gilt für Veganer.

So schaffte Rademacher es nun, die Lieferkette stabil zu halten. „Wir müssen auch nicht die Sitzplätze reduzieren“, meint sie. Das wäre höchstens der Fall, wenn wieder einmal Personalnotstand ist – in der Gastronomie ist der Fachkräftemangel fast schon an der Tagesordnung.

Wer nun glaubt, die Preise der kleinen aber feinen Speisekarte würden nun durch die Decke gehen, irrt. So kostet Die meisten Gerichte liegen unter 20 Euro, nur wenige sind teurer als 30 Euro. Durch die ausgewählten Zutaten kann auch der Lagerbestand besser koordiniert werden. „Es bleiben am Ende des Tages viel weniger Lebensmittel-Reste über als früher.“ Und die ersten Rückmeldungen zeigen: „Die Umstellung auf Bio-Qualität kommt durchweg positiv bei den Gästen an.“ Das Siegel stellte die ÖkoP-Zertifizierungs GmbH, eine Biokontrollstelle, aus. Diese überprüft nun die Voraussetzungen regelmäßig.