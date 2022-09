Mittenwalder Bergziegen bleiben von Raubtieren verschont

Almsommer mit gutem Ende

Die Mittenwalder „Goaßn“ haben am Samstag die traditionellen Almabtriebe in den drei Orten des Oberen Isartals eingeläutet. Die Schafe und Rinder werden bis zum 18. September zu Tal gebracht. Rund Tausend Zuschauer wollten sich das tierische Spektakel in der Marktgemeinde nicht entgehen lassen.

Mittenwald - Kurz nach 12 Uhr beginnen die Kameras zu klicken – Dauerbeschuss im Akkord. Als hätten die Menschen, die im Obermarkt auf die gehörnte Schar warten, noch nie eine Ziege gesehen. Zuvor jedoch zieht die Herde den Gröblweg hinunter und erreicht den historischen Ortsteil Gries. An der altehrwürdigen Pfarrkirche St. Peter und Paul und dem vorgelagerten Matthias-Klotz-Denkmal vorbei biegen die Tiere und ihre Antreiber in die Fußgängerzone ein. Alle Blicke richten sich auf sie. Die Buben und Mädchen, die vorne mitmarschieren dürfen, bekommen ganz große Augen. Nach dem Bad in der Menge haben die 184 Ziegen ihr Ziel erreicht – das Gatter auf dem Dekan-Karl-Platz.

Dort steht die traditionelle Prämierung und Verteilung der Tiere an die 40 Eigentümer an. Ein langer und zum Glück wolf- und bärenfreier Almsommer ist zu Ende. Bis Mitte Juni haben die Goaß’n – aufgeteilt in drei Herden – am Hirzeneck, bei Schloss Elmau und rund um den Brendten die warmen Monate verbracht. Mitte Juni trieben die sechs Hirten die Ziegen auf die Freiweiden und an diesem Samstag schließlich ins Tal.

„Alle sind gesund zurück, zum Glück gab es heuer keine Unfälle und sonstige Schäden“, teilt ein zufriedener und erleichterter Anton Kriner mit. Vor drei Jahren hat der „Pletscher-Toni“ seinen Langzeit-Vorgänger Christian Neuner („Hackl“) beim Vorsitz des Mittenwalder Ziegen- und Milchschafhaltervereins beerbt. In vollen Zügen genießen Kriner und seine fleißigen Mitstreiter in diesen angenehmen Spätsommerstunden das Interesse an ihrer Bilderbuch-Herde. Es ist ihr Tag.

Auf dem Festplatz – im Zelt spielt die Partenkirchner Plattler-Musi schneidig auf – können die Zuschauer verfolgen, wie die von ihren Besitzern und Züchtern nach Vorauswahl zur Prämierung vorgeschlagenen Goaß’n aus dem Gatter herausgeholt und der Jury präsentiert werden. Andrea Kaufmann aus München und Marie-Theres Maurer aus Klais vom Zuchtverband Bayern haben das Privileg, dürfen mit Hans Jaufenthaler und Andreas Raich vom Zuchtverband Tirol die Tiere unter die Lupe nehmen – und zwar die Klassen Jungbock, Altbock, Jungziege, Überläufer und Mutterziege in den Kategorien Braune und Farbige. Folgende Kriterien fließen in die Gesamtbewertung ein: Äußere Erscheinung, Muskeln und Rahmen.

Zum Sieger bei den Braunen avanciert Anton Kriner, der Chef der Goaßerer höchstpersönlich. Mit dem Papa strahlt auch die sechsjährige Tochter Carolina. Sie hat allen Grund dazu: „Sie kümmert sich nämlich um die Ziege und hat sie Weibi getauft.“ Platz eins bei den Farbigen – schwarz-weiße Tiere, Passaier- und Pfauenziegen – geht an Christian Neuner, Kriners Vorgänger. „Ich bin stolz, dass ich mit meiner Goaß gewinnen konnte“, sagt der „Hackl“, der 1984 als 18-jähriger Jungspund mit einigen Mitstreitern den Anstoß zur Wiedergründung der Ziegenzucht in Mittenwald gegeben hatte.

Die offizielle Preisverteilung findet im Herbst nach Abschluss der Weidesaison statt. „Bis dahin bleiben unsere Goaß’n auf den bewirtschaften Nachweideflächen am Hirzeneck und am Lautersee“, informiert Kriner. Dort schauen die Almmeister Johann Hornsteiner, Simon Hornsteiner und Anton Sailer nach dem Rechten. Wolfgang Kunz