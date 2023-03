Zukunft der Polizei Mittenwald: Jetzt sprechen Kabinettsmitglieder

Aiwanger-Note an Innenminister

Stehen Wahlen an, dann lassen sich Spitzenpolitiker schneller einmal bei der Basis blicken. So gibt sich am 19. April Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei seinen Isartaler Parteifreunden die Ehre. Natürlich wird er auch über die Zukunft der Polizei unterm Karwendel sprechen.

Mittenwald – Gut ein halbes Jahr ist es im Freistaat noch hin bis zum Tag der Wahrheit. Vieles deutet darauf hin, dass nach der Landtagswahl im Oktober CSU und Freie Wähler ihre Regierungskoalition bis 2028 fortsetzen können. Und möglicherweise spielen dann auch wieder die beiden Minister Hubert Aiwanger (Wirtschaft) und Joachim Herrmann (Inneres) im Konzert der Großen mit. Die beiden Kabinettsmitglieder pflegen im persönlichen Umgang offenbar das Du. Das geht aus einem Brief des Freien-Wähler-Chefs Aiwanger an den schwarzen Franken Herrmann hervor, den nun Aiwangers Mittenwalder Parteifreunde in den Sozialen Medien veröffentlicht haben. Dabei geht es um die Sicherheit im Oberen Isartal. „Lieber Joachim, ich bitte Dich, die Überlegungen hinsichtlich der Polizeiinspektion Mittenwald vor dem Hintergrund der geschilderten Befürchtungen noch einmal intensiv zu prüfen“, lässt Aiwanger den Ministerkollegen wissen.

Bekanntlich soll ja voraussichtlich im Herbst die Polizei im südlichen Landkreis umstrukturiert werden. „In der Region gibt es nun die Befürchtung, dass durch diesen Schritt nicht nur die Verschlechterung der Sicherheit vor Ort, sondern des ganzen Oberen Isartals eintreten werde“, heißt es unter anderem in dem Aiwanger-Schreiben. Daher schlägt er seinem Kabinettskollegen vor „eine Grenzpolizeistation mit Übertragungsbereich“ zu installieren, „die wenigstens am Tag besetzt wäre und die allgemeinen polizeilichen Aufgaben im Isartal abwickeln könnte“. Das wäre für Aiwanger „ein gangbarer Kompromiss“.

Doch nicht nur die Freien Wähler haben ihre Regierungsquelle angezapft. Auch die drei Isartaler CSU-Ortsverbände fühlten bei diesem zukunftsträchtigen Thema über Bezirksrat Thomas Schwarzenberger und Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber vor – mit Erfolg. Denn Joachim Herrmann, der die Region zwischen Simetsberg und Porta Claudia dank der G7-Gipfel 2015 und 2023 wie seine Westentasche kennt, wird am Mittwoch, 19. April, in Mittenwald das Wort ergreifen. „Es ist natürlich auch eine Wahlveranstaltung“, konkretisiert Thomas Schwarzenberger, einer der beiden Brückenbauer. Aber natürlich erhofft und erwartet man vom Innenminister klare Antworten zu drängenden Fragen bezüglich der Umorganisation der PI Mittenwald.

„Das Thema wird viel und heiß diskutiert“, weiß der Mittenwalder CSU-Ortsvorsitzende Peter Wimmer. Im Gegensatz zu seinen Parteifreunden findet er das fraktionsübergreifende Schreiben an den Innenminister vom Februar am Thema vorbeigemolken. „Das ist ein bisserl Angstmache“, urteilt Wimmer. Mit dieser Sichtweise hat er sich nicht nur Freunde gemacht – auch in seiner Partei. Wimmer ist’s egal. „Wir wissen doch einfach nichts, warum dann gleich mit der bösen Keule schwingen.“

Endgültig Licht ins Dunkel bringen, soll also Mitte April Joachim Herrmann. Was längst überfällig ist, zumal sich die Polizeivertreter vor Ort allesamt in Schweigen hüllen und sich dabei auf die politische Ebene berufen. Nun also spricht deren oberster Dienstherr in Mittenwald.

Was er sagen wird? Das Tagblatt hat zumindest schon mal vorgefühlt. Zur Zukunft der Sicherheitskräfte im Oberen Isartal gefragt, lässt ein Sprecher des Innenministeriums wissen: „Der Polizeistandort in Mittenwald steht nicht zur Disposition.“ Es gebe von Seiten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd „Überlegungen“, die PI Mittenwald in eine Grenzpolizeistation umzuwandeln. „Ziel ist, sowohl die Schleierfahndung als auch die uniformierte Präsenz im grenznahen Raum und auch im Bereich Mittenwald zu verstärken.“

Gerade durch die Nähe zu zwei viel befahrenen Grenzübergängen sei der Standort „optimal“. „Es wären zukünftig im Zusammenwirken mit der dann örtlich zuständigen und personell verstärkten Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche zivile und uniformierte Polizeikräfte im Bereich Mittenwald im Einsatz.“