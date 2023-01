Neuer Familienstützpunkt in Mittenwald: Wenn man dringend Antworten braucht

Zum 1. Januar eröffnet der Familienstützpunkt in Mittenwald. Darauf freuen sich (v. l.) Eva Krapf, Laura Erben, Sabrina Westerbarkey, Trixi Schönauer, Babsi Gerbl, Stephan Märte, Robert Mix, Regina Vogel und Bürgermeister Enrico Corongiu. © kunz

Ein neuer Familienstützpunkt, der dritte im Landkreis, eröffnet am 1. Januar 2023 in Mittenwald. Er ist eine Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Mittenwald – Es ist ein wenig paradox. Je globaler die Erde wird, je näher Menschen in der digitalen Welt zusammenrücken – umso weniger werden oftmals die persönlichen Begegnungen. Nicht nur Alleinstehende kennen dieses Problem. Auch Familien fehlt oft der Anschluss. Wie lerne ich neue Freunde kennen? An wen kann ich mich wenden, wenn ich ganz banale Fragen haben rund um die Eltern- und Familienbildung? Ansprechpartner von A wie Alltagsorganisation über E wie Erziehung bis hin zu Z wie Zuschüsse – das bietet ein Familienstützpunkt. Der dritte im Landkreis neben Oberammergau und Murnau wird im Januar in Mittenwald eröffnet. Der Gemeinderat hat dem einhellig zugestimmt.

Nachdem der Weiterbetrieb der Mittenwalder Arena durch Investor Martin Ritzer gesichert ist, hat die Caritas als Trägerin dort gleich die passende Lokalität gefunden. Sie nutzt ab dem 1. Januar die Räume des Jugendzentrums im Eisstadion mit. Mit dem Landratsamt Garmisch-Partenkirchen hat die Gemeinde einen auf drei Jahre ausgelegten Kooperationsvertrag geschlossen. Sozialpädagogin Sabrina Westerbarkey wird das Familienzentrum leiten. Robert Mix, Geschäftsführer des Kreisjugendrings, hat bereits die Zusage zur Mitnutzung des Jugendzentrums erteilt, der in bewährter Weise von Trixi Schönauer und Babsi Gerbl betreut wird.

Kurz vor Weihnachten sind die letzten Details geklärt worden

Um letzte Details zu klären, trafen sich kurz vor Weihnachten auf Einladung von Mittenwalds Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) die verantwortlichen Vertreter aus dem Landratsamt, der Caritas und dem KJR zu einer Ortsbesichtigung. „Wir freuen uns alle, dass die Caritas diesen Familienstützpunkt übernehmen und die Familien im Oberen Isartal begleiten darf“, sagt Regina Vogel (Caritas). Für Stephan Märte, Amtsleiter für Kinder, Jugend und Familie, ist das Zentrum in Mittenwald ein wichtiger Kompromiss. Nicht alle Familien haben ein Netzwerk oder eine Anbindung an und in der Region. Im Eisstadion wird damit ein Anlaufpunkt geschaffen, der als offener Treff vorgesehen ist. „Ein Ort der Begegnung und gerade für junge Familien eine ganz wichtige Einrichtung.“

Das Projekt wird vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales und den jeweiligen Gemeinden gefördert. Die Finanzierung einer Fachkraft mit insgesamt 19,5 Wochenstunden erfolgt durch den Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Der Markt Mittenwald als Sachaufwandsträger übernimmt neben den Räumen auch das Gebäudemanagement, die Reinigung, den Streudienst und die Müllentsorgung. Zudem muss ein Obolus für Technik, Ausstattung, Spiel-, Kreativ-, Kochmaterial und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von jährlich 2000 Euro gezahlt werden.

Familienstützpunkt deckt Mittenwald, Krün und Wallgau ab

Da der Familienstützpunkt das gesamte Obere Isartal abdecken soll, muss auch „mit den Nachbargemeinden Krün und Wallgau über eine Kostenaufteilung nach jeweiliger Einwohnerzahl verhandelt werden“, verkündete Mittenwalds Amtsleiter Hermann Baier bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres. Baiers Vorschlag, die Ausgaben für diesen Sachaufwand im Vorgriff auf den Haushalt 2023 zu genehmigen, wurde von dem Gremium einstimmig befürwortet.

Die Öffnungszeiten des Familienzentrums richten sich nach dem Bedarf von Familien, Schülern und Jugendlichen. Entsprechend wird auch ein Veranstaltungsprogramm auf die Beine gestellt, das in Kürze präsentiert werden soll.