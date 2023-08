Unterschriftenaktion gegen Beachvolleyball-Platz: Widerstand in der Nachbarschaft

Von: Josef Hornsteiner

Fast nicht mehr zu erkennen ist die Kugelstoßbahn, wo nun der Beachvolleyball-Platz entstehen soll. © kunz

Auf dem Mittenwalder Schulsportgelände soll in Kürze ein Beachvolleyballplatz entstehen. Völlig deplatziert, finden einige Anwohner, die für einen alternativen Standort kämpfen. Dem Marktgemeinderat haben sie bereits Vorschläge unterbreitet.

Mittenwald – Eine Lösung, die für alle verträglich ist. Das ist das primäre Ziel der Anwohner des Sportgeländes an der Mittenwalder Karwendel-Grund- und Mittelschule – ein Kompromiss. Denn das, was dort geplant ist, macht sie nicht so recht glücklich.

Wie berichtet, soll auf fraglichem Geläuf ein Beachvolleyball-Platz entstehen, den neben Schülern auch Vereine und andere Sportinteressierte nutzen können. Doch sehen die Anlieger, die ihren Namen – noch nicht – in der Zeitung lesen möchten, diese Art der Freizeitgestaltung auf einem Schulareal als ungeeignet für Kinder und Jugendliche an: Schließlich sei Beachvolleyball kein klassischer Schulsport. Deshalb wollen sie nun mit einem Antrag an die Kommune und an alle Gemeinderäte alternative Vorschläge einbringen – gleichzeitig mit einer Liste mit 35 Unterschriften der Anwohner.

Anlieger halten Bewegungsinseln und Fitness-Parcours für Schüler für sinnvoller

Die Fläche wird aktuell mit Geldern aus dem G7-Fördertopf finanziert und ist somit als Außenanlage der Schule zweckgebunden. „Sinnvoller und effektiver wären Bewegungsinseln oder Fitness-Parcours, die über den Platz verteilt sind“, schreiben die Anlieger in ihrem Antrag. Auch eine Erweiterung der Boulderanlage für alle Schüler würden sie als sinnvoller erachten. „Die finanziellen Mittel sollten den Schulkindern zugutekommen und nicht dem Vereinssport“, heben die Initiatoren hervor. Dieser habe bereits 2015 von den G7-Geldern profitiert.

Die Initialzündung hatte nämlich der Fußballclub Mittenwald gegeben. Der beantragte bei der Gemeinde einen Beachvolleyball-Platz, den der FCM als Verein und auch alle anderen Sportinteressierten nutzen dürfen. Im Gegenzug würde sich der Klub an den Unterhaltskosten beteiligen, verkündete Marktbaumeister Ralf Bues bei der vergangenen Gemeinderatssitzung. Wo genau der Platz entstehen soll, ist für die Mitglieder des Sportvereins zweitrangig – wichtig ist nur, dass er gebaut wird. Die Bauverwaltung hat die Schulsportfläche vorgeschlagen, da dort sowieso aktuell saniert wird und die Kugelstoßanlage – gelinde gesagt – überhaupt nicht mehr in Anspruch genommen wird und einer solchen nicht einmal mehr ähnlich sieht.

Anlieger sehen den Standort als falsch an

Die Anlieger an sich hätten „überhaupt nichts gegen einen Beachvolleyball-Platz“, teilen sie dem Tagblatt mit. „Nur sehen wir den Standort als falsch an.“ Deshalb sollte die Gemeinde prüfen, ob die zwei bereits vorhandenen Beachvolleyball-Plätze in den Kasernen mitgenutzt werden könnten. Der Vorteil wäre, dass es keinen Neubau braucht und es dort keine Anwohner gibt. Die Anlage könnte zudem am Riedboden realisiert werden. Östlich der Tennishallen würden ehemalige Sportflächen brach liegen, die als Areal taugen könnten. „Da gibt es Parkplätze, Gastronomie, keine Anwohner, es sind öffentliche Toiletten geplant, und Freizeitsport würde dort sowieso schon betrieben.“ Als Vorschlag C führen sie die Wiese „Am Sagle“ ins Feld, hinter dem Fußballplatz am Günter-Kausch-Stadion.

Gemeinde will Anregungen in den nächsten Sitzungen behandeln

Die Anwohner kritisieren, dass sie vorab nicht informiert wurden. Denn auch mit den geplanten Öffnungszeiten haben sie ihre Probleme. Gedacht ist laut Verwaltung von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 13 sowie von 15 bis 20 Uhr. Damit würde die Nutzung über die gewohnten Schulzeiten hinausreichen, die bis etwa 17 Uhr gehen.

„Die Öffnungszeiten an Wochenenden und in den Ferien sind genau zu definieren, mit Schildern an den Zugängen zu kennzeichnen und zu kontrollieren“, schreiben die Anlieger. Bislang würde sich der Zutritt zum Sportareal bis in die Abendstunden sowieso schon mehren und für Unmut bei den Nachbarn sorgen, da eher geschrien und getobt statt Sport gemacht wird. „Da braucht es eine Aufsichtsperson oder ähnliches.“ Die Gemeinde will die Anregungen in eine der nächsten Ratssitzungen auf die Tagesordnung nehmen.