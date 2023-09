Endlich wieder Abschluss-Klasse an der Mittenwalder Schule

Von: Christof Schnürer

Neue Herausforderung: Der bisherige Konrektor Wolfgang Schwab übernimmt die Schulleitung in Bad Kohlgrub. Anja Zwerger wünscht ihm alles Gute. © Wolfgang Kunz

Das neue Schuljahr am Mauthweg wird sich im Gegensatz zu 2022/2023 komplett anfühlen. Denn diesmal gibt es nach einer Zwangspause wieder eine neunte Klasse. Doch auch in anderer Hinsicht kann Rektorin Anja Zwerger froh und zufrieden sein.

Mittenwald – „So viele waren es schon lange nicht mehr.“ Rektorin Anja Zwerger (47) hat allein Grund, eine Woche vor dem Ferienende glücklich und zufrieden zu sein. An der Mittenwalder Karwendel-Grund- und Mittelschule stimmen die Zahlen. „Es stehen keine Lücken zu befürchten.“ Die erfreulichste Nachricht ist in diesem Kontext: Es gibt wieder eine neunte, eine Abschlussklasse.

Das schreckliche Schuljahr 2022/2023, in dem erstmals seit 1963 mangels Masse keine Absolventen in der Einrichtung am Mauthweg verabschiedet werden konnten, ist zu den Akten gelegt. Unter der Regie von Jasmin Zahler aus Wallgau, die zuletzt als sogenannte mobile Reserve im Einsatz war, werden sich ab 12. September 18 Jugendliche auf die Abschlussprüfungen und das Berufsleben vorbereiten. Ihre 13 Vorgänger mussten das in der Partenkirchner Bürgermeister-Schütte-Schule tun. Rückblickend betrachtet findet die Rektorin die erzwungene Auslagerung der damaligen neunten Klasse als „stimmige Sache“. Eine, die im Grunde alternativlos war.

Nun sehen die Fakten anders, aus Mittenwalder Sicht besser aus. 324 Kinder und Jugendliche werden 2023/2024 am Mauthweg unterrichtet werden – 101 in der Mittel- und 223 in der Grundschule. Seit Ewigkeiten gibt es auch wieder drei erste Klassen. Im Mittelschulbereich können auch alle Klassen ausreichend besetzt werden. So werden die fünfte (29), die sechste (19), die siebte (16), die achte (19) und die neunte Klasse (18) keine personellen Sorgen haben – kritisch wird’s bei 13 Schülern.

Mit knapp 30 Lehrkräften startet man in Mittenwald ins neue Schuljahr – darunter sechs neue Pädagogen und einige in Teilzeit. Auch auf der Führungsebene hat sich was getan: Der bisherige Konrektor Wolfgang Schwab (56) ist auf der Karrierestufe eine Sprosse nach oben geklettert. Künftig nimmt er auf dem Chefsessel der Schule in Bad Kohlgrub Platz. 24 Jahre arbeitete der gebürtige Unterfranke am Mauthweg. 2020/2021 vertrat er Anja Zwerger, die seinerzeit in Mutterschutz war, in der Schulleitung. Jetzt also heißt es für ihn auf der beruflichen Zielgeraden: Auf zu neuen Ufern! Mit Simone Storp (44) steht bereits eine engagierte Nachfolgerin parat (Bericht folgt).

Die Schulfamilie am Mauthweg befindet sich also im steten Fluss – immer wieder Veränderungen und Herausforderungen. Das betrifft im Übrigen auch die Modernisierung der 60 Jahre alten Einrichtung. Brandschutz und der Ausbau mit Glasfaserkabeln schreiten weiter voran. „Daher gehe ich mit gemischten Gefühlen ins neue Schuljahr“, räumt Anja Zwerger ein. „Denn bei uns schaut es noch ziemlich wüst aus.“ Doch trotz des momentanen Baustellen-Charakters kann sich die Rektorin mit einer neunten Klasse trösten.