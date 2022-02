„Wir können den Schnee ja nicht essen“

Von: Katharina Bromberger

Teilen

Fällt der Schnee, gibt’s jede Menge Arbeit: Georg Seitz und seine Kollegen vom Bauhof machen dann in Mittenwald den Weg frei – so wie am gestrigen Dienstag. © kornatz

Wochenlang hat man den Winter zuletzt nur auf den beschneiten Skipisten und hoch droben in den Bergen gesehen. Weitgehend grün blieb es im Tal, alle Straßen waren frei. Die Räumfahrzeuge warteten in den Garagen, die Bauhof-Mitarbeiter konnten ausschlafen. Bis zur Nacht auf Dienstag. Da kam der Winter zurück. Endlich, sagen Männer wie Georg Seitz.

Mittenwald - Ab 4 Uhr früh sind der 53-jährige Georg Seitz und seine etwa 20 Kollegen vom Bauhof Mittenwald unterwegs, bis 17 Uhr räumen sie die Straßen, Gassen und (Geh-)Wege. Im Interview erzählt der Vize-Bürgermeister, warum ihn der Schnee freut, zu welcher Zeit ihm seine Arbeit besonders viel Spaß macht – und welche Situationen dann doch weniger lustig sind.

Herr Seitz, so früh haben Sie jetzt schon lange nicht mehr aufstehen müssen. Haben Sie den Wecker gestern und heute recht verflucht?

Nein, nein, gar nicht. Das ist doch gut so. Wir haben Anfang Februar, stehen mitten im Winter. Da gehört doch der Schnee unbedingt dazu.

Für Sie und Ihre Kollegen bedeutet er vor allem Arbeit.

Das passt schon. Es ist ja eine schöne Arbeit, ich mache sie gerne. Vor allem in der Nacht beziehungsweise in der Früh.

Warum?

Man räumt da ganz alleine, es ist dunkel, alles noch leise. Das entspannt. Der Schnee dämpft generell alles, macht den ganzen Ort ruhiger.

Beruhigt er die Menschen auch?

Ja gut. Das ist so eine Sache (lacht). Jeder sagt zwar: Oh, wie schade, dass es keinen gescheiten Winter mehr gibt. Wenn er aber kommt, dann brechen sofort das Chaos und die Hektik aus. Die Leute haben gleich in der Früh einen Stress, wenn es die Nacht durchschneit. Der ganze Tag ist durchgetaktet, da bringt das schnell mal den Plan durcheinander, wenn man in der Früh erst einmal die Hofeinfahrt oder die Autos freischaufeln muss.

Die Sie womöglich zugeschoben haben?

Unweigerlich passiert das. Und immer wieder gibt es deswegen Ärger mit ein paar Bürgern, die sich beschweren. Das macht unseren Job schwierig. Aber was sollen wir machen? Irgendwohin müssen wir den Schnee schieben. Wir können ihn ja nicht essen.

Bekommen Sie denn auch manchmal Lob? Ohne Sie kämen die Leute schließlich kaum oder nur schwierig in die Arbeit.

Also das mit dem Lob ist schon sehr überschaubar. Das läuft wahrscheinlich eher nach dem Motto „Ned g’schimpft, is g’lobt gnua“. Ich glaube, die Leut’ sehen den Dienst schlichtweg als selbstverständlich. Da wird eher gemosert, wenn wir zu früh kommen oder zu spät oder zu sonstwas. Es gibt immer was auszusetzen. Als Bürger ist man da schon ein wenig verwöhnt.

Gibt’s niemanden, der sich mal so richtig gefreut hat, dass Sie mit Ihrem Unimog gekommen sind?

Zur Faschingszeit trifft man ganz in der Früh (frühestens startet die Mannschaft um 3 Uhr morgens, Anm. d. Red.) den einen oder anderen Maschkera auf dem Heimweg. Das ist immer recht nett. Die haben auf jeden Fall sicher nichts dagegen, wenn man ihnen die Straßen freiräumt und den Marsch vielleicht ein bisschen erleichtert (lacht). Und dann sind da noch die Kinder. Die freuen sich auch immer richtig auf uns.

Wegen der Schneehaufen?

Aber nicht wegen der kleinen Buckel am Straßenrand. Wir können den Schnee nicht überall liegen lassen, dafür ist’s teilweise viel zu eng in den Gassen. Deshalb kommt der Radlader, lädt den Schnee auf und bringt ihn zum Beispiel auf den Lagerplatz am ehemaligen Hallenbad oder südlich des Bahnhofs. Da gibt’s perfekte Schlittenberge. Mei, da haben die Kinder eine Mordsfreud. Sie warten schon immer mit ihrem Bob.