Wohnraum-Bedarf in Mittenwald „unstrittig“ gegeben

Von: Christof Schnürer

Teilen

Zukunftschance schlechthin: Das ehemalige Gelände der Standortverwaltung Mittenwald (Bildmitte) könnte so manches Wohnproblem lösen. © Dominik Bartl

Der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum ist in Mittenwald stärker denn je. Das ergab eine Bedarfsbefragung der CSU.

Mittenwald – Die CSU wollte es wissen: Deshalb hat der Mittenwalder Ortsverband im Januar und Februar zu dem Brennpunkt-Thema schlechthin – bezahlbarer Wohnraum – eine Bedarfsanfrage gestartet. Jetzt liegt das Ergebnis auf dem Tisch, ausgewertet von der Führungsmannschaft um Peter Wimmer. Insgesamt 48 Personen haben an der Umfrage teilgenommen. „Damit sind wir mehr als zufrieden“, sagt Matthias Haller, der Stellvertretende CSU-Ortsvorsitzende. Er und seine Parteifreunde sind ursprünglich von einer geringeren Resonanz ausgegangen.

Die klare Botschaft: Auch in Mittenwald ist angesichts steigender Miet- und Energiepreise der Wunsch nach einem Eigenheim größer denn je. Das ist das eindeutige Signal der Bedarfsabfrage zum Thema Wohnraum der CSU (Mehrfach-Nennungen waren möglich). Demnach träumen 70 Prozent der Teilnehmer von einem Grundstück für ein Einfamilienhaus. 42 Prozent bekundeten Interesse an einer Eigentumswohnung, 23 Prozent an einer Doppelhaushälfte.

46 Prozent fallen übrigens unter die vom Europäischen Gerichtshof geforderte Einkommensgrenze, würden in diesem Punkt also die Kriterien eines Einheimischen-Modells erfüllen. „Sehr auffällig ist, dass 98 Prozent der teilnehmenden Personen noch über keinerlei Wohneigentum verfügen“, heißt es in der Pressemitteilung des CSU-Ortsverbandes.

Dieser sieht nicht zuletzt deshalb den Bedarf, „Wohnraum in Mittenwald zu entwickeln und somit den Druck am Wohnungsmarkt zu verringern“, als „unstrittig“ gegeben an. „Ziel muss es sein, jungen Familien eine Perspektive zu bieten und im Ort halten zu können“, kommen die Initiatoren in der Presseerklärung zu einem einhelligen Urteil. Gleichzeitig kündigen sie eine ähnliche Befragung in puncto Gewerbeflächen an.

Unabhängig von der Bedarfsabfrage der CSU hätte die Marktgemeinde Mittenwald noch ein Trumpfass im Ärmel, wenn es um die Entwicklung von bezahlbarem Wohnraum oder um die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben geht: das innerörtliche, ehemalige Gelände der Standortverwaltung. Auf das sogenannte StoV-Areal – 4,6 Hektar umfassend – hat die Kommune seit September 2016 ein Erstzugriffsrecht. Doch bis heute konnten sich Bund und Kommune nicht über die Verkaufsmodalitäten einigen. „So eine Chance müssen wir nutzen“, findet CSU-Mann Haller, wohlwissend, dass auch sein Parteifreund Adolf Hornsteiner, Bürgermeister von 2008 bis 2020, diesen offenbar gordischen Knoten nicht zu lösen vermochte.