Wohnraummangel in Mittenwald: Geigenbauschüler in Bredouille

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Getrübte Vorfreude: 24 Schüler aus allen Fachbereichen der Mittenwalder Musikinstrumentenbauschule suchen dringend Wohnraum in der Umgebung für ihren Ausbildungsstart im September. © Privat

24 Azubis der Mittenwalder Geigenbauschule suchen dringend noch Unterkünfte für das neue Schuljahr, das im September startet.

Mittenwald – Es ist ein Hilferuf. Ein lauter. Der Staatlichen Berufsfachschule für Musikinstrumentenbau in Mittenwald, im Volksmund nur als Geigenbauschule bekannt, fehlen Unterkünfte für ihre Berufsschüler. 24 beginnen im September ihre Ausbildung im Geigenbauort. „Aktuell fehlen für zehn Schüler Unterkünfte“, bedauert Rektor Frederik Habel. Trotz intensiver Suche im gesamten Isartal – sogar in Scharnitz hielt die Schulleitung Ausschau – blieb die Mühe erfolglos. Die Zeit drängt. Schließlich sind es nur noch wenige Wochen, bis die Azubis ihre Lehre beginnen.

Grund für den Engpass ist natürlich zum einen der angespannte Wohnungsmarkt, mit dem der Landkreis seit Jahren zu kämpfen hat. Die Lage spitzt sich zu. Zudem sind der Berufsfachschule fünf Wohnungen in Mittenwald weggefallen, da diese gekündigt wurden. Außerdem wurden drei Wohngemeinschaften in Häusern, die entweder baufällig waren oder anderweitig verwendet werden, aufgelassen.

72 Schüler müssen sich aktuell privat um eine Wohnmöglichkeit kümmern

Derzeit steht nur für Schüler, die ihre Berufsausbildung im Lehrbetrieb machen und die Berufsschule besuchen, ein offizielles Wohnheim in Mittenwald zur Verfügung. Die anderen 72 Berufsfachschüler, die ihre volle Ausbildungszeit an der Geigenbauschule absolvieren, müssen sich dagegen privat nach Wohnmöglichkeiten umsehen. Der stellvertretende Rektor Georg Neuner kennt das Problem der wachsenden Wohnungsnot. „In Mittenwald generieren Ferienwohnungen, die temporär und für höhere Mietpreise angeboten werden, mehr Gewinn und werden deshalb ungern langfristig vermietet.“

Ein Fall für die im zweiten Lehrjahr stehenden Schülersprecherinnen Lydia Golde (21, Fachrichtung Geigenbau) aus Leipzig und Katharina Becker (20, Holzblasinstrumentenbau) aus Dingolfing. „Uns wäre es natürlich am liebsten, wenn wir für unsere neuen Kolleginnen und Kollegen hier in Mittenwald Unterkünfte finden würden“, sagt Golde. Der Idealfall wären einfache Wohnungen für Gemeinschaften mit zwei bis fünf Schülern. Hohe Mieten können allerdings nicht aufgebracht werden. „Wir sind in einer Vollzeit-Ausbildung und das lässt Nebenjobs nur eingeschränkt zu“, erklärt Becker. Daneben seien BAföG und Kindergeld nur knapp bemessen.“

Auf Wohnungssuche: (v.l.) Georg Neuner, Katharina Becker und Lydia Golde und Dr. Frederik Habel. © Wolfgang Kunz

Deshalb werden vorwiegend Räume für kleine Wohngemeinschaften gesucht, bei denen sich die Azubis die Miete teilen können. Der Vorteil für die Vermieter: Die Lehrzeit der jungen Menschen dauert nur drei Jahre und danach sind die Wohnungen automatisch wieder frei. „Viele unserer Schüler verfügen über einen handwerklichen Hintergrund“, sagt Golde. „Sie sind in Absprache mit ihren Vermietern auch gerne bereit, kleine Wohnungsreparaturen selbst vorzunehmen.“ Eine Win-Win-Situation quasi.

Ein weiteres Argument für potenzielle Vermieter sei die Tatsache, dass durch die Vermietung das kulturelle Leben durch Konzerte die Jugend und die Bildung im Geigenbauort gefördert wird. „Hinzu kommen die internationale Bekanntheit und die Reputation des Marktes Mittenwald in Bezug auf den Musikinstrumentenbau“, sagt Becker. „Das würden die Schüler nach erfolgreichem Lehrabschluss in die ganze Welt hinaus tragen. Dem kann sich Rektor Dr. Habel nur anschließen. „Unsere Einrichtung lebt von ihren Schülern. Wenn diese keinen Wohnraum finden und nicht mehr kommen können, lebt diese Schule auch nicht mehr.“

Auch im Kreistag war die Geigenbauschule vergangenes Jahr Thema. Grünen-Vertreterin Christl Freier schlug im November vor, aus der verwaisten Hausmeisterwohnung Unterkünfte für Schüler zu machen. Die Kreisverwaltung wollte den Vorschlag der Oberammergauerin zumindest ins Auge fassen. An diesem Freitag wird das Landratsamt Auskunft erteilen, was mit dem verwaisten Haus geplant ist. VON WOLFGANG KUNZ UND JOSEF HORNSTEINER

Wohnungssuche Wer ab September eine Wohnung an die Schüler der staatlichen Berufsfachschule für Instrumentenbau vermieten möchte, kann sich im Schulsekretariat unter der Rufnummer 0 88 23/13 53 oder per E-Mail unter schuelersprecher@instrumentenbauschule.ev melden.