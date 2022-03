Bozner Markt in Mittenwald: Wunsch und Wirklichkeit

Von: Christof Schnürer

Massenhaft Menschen drücken sich beim Bozner Markt durch die Hochstraße. © privat

Der Bozner Markt ist eine der Visitenkarten der Tourismusgemeinde Mittenwald: Doch ob dieses ohnehin schon verschobene Historien-Spekatakel 2024 tatsächlich stattfinden kann, ist nach wie vor fraglich.

Mittenwald – Genau ein Jahr ist es her, als in der Mittenwalder Volksvertretung folgendes zu hören war: „Die Bevölkerung soll wissen, dass der Gemeinderat zum Bozner Markt steht“, sagte Josef Schandl (Freie Wähler). Auch dessen CSU-Kollegin Regina Hornsteiner lehnte sich bei dieser Debatte vom 2. März 2021 weit aus dem Fenster. „Für mich steht außer Frage, den Bozner Markt zu veranstalten – wie und wann auch immer!“ , unterstrich die Fraktionssprecherin. In der Folge schuf man auf Initiative von Gerhard Schöner (CSU) einen Arbeitskreis, der den Traum von der historischen Marktwoche 2024 am Leben halten sollte. Doch was ist seitdem hinter den Kulissen passiert?

Unsinniger Donnerstag 2022: So sah es im Obermarkt aus, als die Schellenrührer anrückten. © PETER KORNATZ

„Lassen wir uns überraschen“, formuliert es Ideengeber Schöner. Er zielt damit auf die Ratssitzung Ende dieses Monats ab. Dann möchte Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD), der mittlerweile den Vorsitz dieses Arbeitskreises innehat, einige Grundlagen liefern – sozusagen die Basis dafür, unter welchen Bedingungen wann und wo ein Bozner Markt überhaupt stattfinden kann. „Das wäre mein Ziel“, sagt Corongiu.

Am 14. März bittet er die Mitglieder des Arbeitskreises zu einem weiteren Treffen. Dazu gehören neben ihm und Schöner, Zweiter Bürgermeister Georg Seitz (FW), die Gemeinderäte Ralf Obst (SPD) und Stefan Schmitz (Bürgervereinigung) sowie Vertreter der Marktverwaltung und der Tourismus-GmbH Alpenwelt Karwendel. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Probleme von 2021, die zum Verschieben der Marktwoche von 2022 auf 2024 geführt hatten, heute nach wie vor die gleichen sind. „Es ist nicht einfach“, räumt der Rathauschef ohne Umschweife ein. Da ist zum Beispiel die Platzfrage: Obermarkt und Hochstraße würden zwar die perfekte Kulisse für ein Mittelalter-Spektakel liefern, sind aber aus Sicherheitsaspekten und auch Hygienegründen inzwischen höchst fraglich (wir berichteten). Wer allerdings am Unsinnigen Donnerstag den Auftritt der Maschkera in der Fußgängerzone beobachtet hatte, dürfte festgestellt haben, dass Corona-Schutzmaßnahmen definitiv keine Rolle gespielt haben. Die wenigsten Passanten trugen eine Maske oder hielten Abstand in der engen Marktstraße. Dem Vernehmen nach sollen sich auch zahlreiche Zuschauer und Mitwirkende letztlich mit dem Virus angesteckt haben.

Falls also vom Gesetzgeber inzwischen mit einer lockereren Sichtweise zu rechnen ist, dann könnte das womöglich auch für die acht Bozner-Markt-Tage im Hochsommer 2024 gelten. Alles noch reine Spekulation.

Über 100000 Besucher

Der Bürgermeister fragt sich zudem, wie zeitgemäß es überhaupt noch ist, dass eine Gemeinde ein solches Massenspektakel – 2017 zählte man zuletzt über 100 000 Besucher – selbst veranstaltet. Als Beispiel nennt Corongiu den Saitenstraßen-Verein, der die neue Wirtshaus-Musikreihe im Zwei-Jahres-Turnus organisiert. Ein solches Modell hält man offenbar auch im Arbeitskreis für sinnvoll. Doch eine Abfrage bei insgesamt 62 potenziellen Kandidaten war ernüchternd. Der Rathauschef spricht lediglich „von ein paar Rückmeldungen“. „Da waren wir gleich wieder auf dem Boden der Tatsachen“, fasst es Gerhard Schöner zusammen. Mit anderen Worten: Manche wollen mithelfen, aber keiner möchte Verantwortung übernehmen. Eine Einstellung, die heutzutage nicht nur in Mittenwald voll im Trend liegt.

Vor diesem Hintergrund scheint die neunte Auflage dieser seit 1987 mit großem Erfolg laufenden Marktwoche also durchaus fraglich. Umso mehr darf man auf die Gemeinderatssitzung am 29. März gespannt sein. Dann heißt es für alle Mittenwalder Volksvertreter: Farbe bekennen!