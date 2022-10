Zeit für Isarbrücke endgültig abgelaufen

Von: Christof Schnürer

Die Zeit ist reif: Für die Brücke am Weidenweg erscheint eine Sanierung zu kostspielig. © Josef Hornsteiner

Nach 67 Jahren scheint die Isarbrücke am Weidenweg ein hoffnungsloser Fall zu sein. Nun hat der Mittenwalder Marktgemeinderat den Weg zum Neubau einstimmig freigemacht. Bei der geplanten Investition rechnet die Verwaltung mit Kosten von mindestens drei Millionen Euro.

Mittenwald – Die Isarbrücke am Weidenweg in der bekannten Form wird es wohl nicht mehr allzu lange geben. Der Mittenwalder Marktgemeinderat beschloss einstimmig, die Variante Neubau ins Auge zu fassen.

Dass der innerörtliche Übergang in einem wenig erfreulichen Zustand ist, zeigte bereits eine Prüfung vor knapp zwei Jahren. So entspricht das Holzgeländer nicht mehr gültigen Vorschriften. Weit schwerer fällt allerdings die inzwischen eingeschränkte Tragfähigkeit des 67 Jahre alten Konstrukts ins Gewicht. Es besteht also dringender Handlungsbedarf. Eine Sanierung betrachten die hinzugezogenen Statiker als nicht wirtschaftlich. „Sie würde in etwa die gleichen Kosten verursachen wie ein Neubau abzüglich möglicher Förderungen“, erläuterte Marktbaumeister Ralf Bues dem Gemeinderat.

„Eine Sanierung ist immer schwer zu kalkulieren“, fand Ursula Seydel (SPD) und plädierte deshalb für einen Neubau. Sie wünscht sich allerdings „eine komplett freigespannte Brücke“ – also eine ohne Mittelpfeiler. „Möglich ist das auf alle Fälle“, entgegnete Bues. „Die Frage ist halt, was das kostet.“ Aktuell liegen die Schätzungen bei rund drei Millionen Euro. „Da gibt es doch keine Alternative“, ergänzte Regina Hornsteiner (CSU).

Der Weg ist also vorgezeichnet. Im Marktbauamt geht man nun von einem halben Jahr Planung aus.