Rennen im Dammkar: Zipfelbob-Piloten erobern Karwendel

Gas gibt unter anderem Andreas Kriner übers Geröll. © Privat

Es hat schon Tradition in Mittenwald, dass junge Einheimische am Pfingstsonntag das Dammkar hinunter fetzen - auf dem Zipfelbob.

Mittenwald – Die Gaudi gibt’s mittlerweile seit Jahrzehnten. Irgendwann hat irgendwer angefangen, mit einem Zipfelbob, einer Lederhosen und mit einer satten Portion Mut das Dammkar hinunter zu brettern – da, wo eigentlich im Winter Skitourengeher und im Sommer Bergsteiger unterwegs sind. Die Tradition wird seit jeher von jungen Mittenwaldern gepflegt und fortgeführt – heuer bei Kaiserwetter waren es sogar fast 30 wagemutige Gesellen, die sich beim Zipfelbob-Rennen in Richtung Tal hinabstürzten.

Nach einem ausgiebigen Frühschoppen an der Tal- und später Bergstation der Mittenwalder Karwendelbahn ging es hinab – dass es nur wenig Schnee am Wochenende gehabt hat, störte die Isartaler dabei recht wenig. Frei nach dem Motto, auf Schnee können’s ja alle fahren. So ging es munter über Stein, Geröll und Fels, was letztlich mindestens genauso gut funktionierte. Die Zipfelbobs der Marke „Minibob“ hielten dabei den wildesten Ritten stand. „Respekt“, sagt Teilnehmer Josef Hornsteiner. „Fast alle Bobs waren im Tal noch fahrtüchtig.“

Gestärkt haben sich die Burschen bei einem Mittagessen vor der Dammkar-Hütte (1667 Höhenmeter), ehe es mit dem Plastikuntersatz weiter zum sogenannten Bankerl hinunter ging. Dort wartete bereits ein Shuttle-Service auf die tollkühnen Bruchpiloten. Kaum ausgestiegen, begann es zu regnen – pünktlich zum Einkehrschwung in die Mittenwalder Brauerei-Gaststätte Postkeller.

„Zipfel – BOB!“ Die feuchtfröhlichen Gesellen mit ihren fahrbaren Untersätzen an der Bergwachthütte im Dammkar. © Privat

Mit Musik und Tanz ließen die Zipflbob-Fahrer den Höllenritt mit der Krachledernen standesgemäß ausklingen. Und das wichtigste: Alle sind unversehrt wieder zu Hause angekommen. red