Enthusiasmus, Individualität und ganz viel frische Luft

Munich Camping & Outdoor Days 2023 – Die Messe für Camping, Vanlife und Outdoor am Pilsensee

Seefeld – In naher Ferne leuchten die Berge, vor dem alpinen Panorama breitet sich kristallklares Wasser aus. Das ist die Kulisse der Freiluftmesse Munich Camping & Outdoor Days (MCOD) von Vans & Friends. Bereits zum zweiten Mal schlägt die MCOD ihre Zelte vor den Toren der Alpen auf, am idyllisch gelegenen Pilsensee bei Seefeld. Drei Tage lang, von 5. bis 7. Mai, können sich Vanlifer, Camper und Freunde des Freiseins, ob Routiniers oder Frischlinge, bei Herstellern, Ausstellern und Ausrüstern für künftige Ausflüge informieren und inspirieren lassen. Information und Inspiration, die bereichern, aber nichts kosten: der Eintritt ist frei.

Der Platz wirkt wie geschaffen für eine Freiluftmesse. Der See so nah, ganz viel Grün drumherum und in nicht allzu weiter Ferne die blau leuchtenden Berge. Bereits im vergangenen Jahr bot der Campingplatz am Pilsensee, im Fünf-Seen-Land südwestlich von München gelegen, die perfekte Kulisse für die MCOD. Das Wetter spielte damals nicht ganz mit, doch wahre Outdoor-Freunde lassen sich davon bekanntermaßen nicht abschrecken. Bis zu 8.000 Gäste wurden gezählt. Grund genug, in die Forstsetzung zugehen. Und das Wetter kann eigentlich nur besser werden.

Die Anreise zu Süddeutschlands Camping & Outdoor Freiluftmesse

Wie die Gäste zu der idyllisch gelegenen Messe kommen, steht ihnen völlig frei. Ob mit einem selbst ausgebauten Van, dem heißgeliebten Wohnmobil oder ganz einfach mit dem Auto. Und auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln lässt sich das Ziel ohne große Umwege ansteuern. „Wir haben 500 Parkplätze und die S8 fährt bis zur Haltestelle Seefeld-Hechendorf, von dort sind es fußläufig vielleicht 20 Minuten zur Messe“, sagt Peter Draeger von Vans & Friends, Veranstalter der Messe. Verschiedene Wege, die alle zu demselben Ziel führen: den Munich Camping & Outdoor Days.

Rund 15.000 Quadratmeter pures Messe-Erlebnis

Am Pilsensee angekommen eröffnet sich eine Welt aus Nützlichem und Neuem, aus Fahrbarem und Faltbarem aus der Camping-, Caravaning- und Freizeitbranche. „Bei den Munich Camping & Outdoor Days handelt es sich um eine Messe für Tagesbesucher“ auf einem „wunderschönem Gelände“, erklärt Draeger. Dieses wunderschöne Gelände erstreckt sich über rund 15.000 Quadratmeter. Täglich von 10 bis 18 Uhr warten dort persönliche Gespräche mit Experten, individuelle Anbieter mit einer spannenden Produktauswahl sowie Ausrüster mit einer breiten Palette an Zubehör. „Wir haben unter anderem eine Auswahl an Van-Manufakturen“, verrät Draeger. Der Fokus liegt auf mittlere und kleinere Hersteller und regionalen Händlern mit kleinen und großen Marken – und auf „hoher Beratungskompetenz“. Letztlich sollen Besucher auf „sehr entspannte Weise ins Gespräch kommen“ können, betont der Outdoor-Experte. Direkter Kontakt ohne Zeitdruck.

Individuelles und Innovatives

Insgesamt sind bis zu 50 Marken vertreten. Jeder Aussteller breitet seine eigene kleine Welt auf 50 bis 250 Quadratmetern aus. Reichlich zu erfahren und zu ergattern, „nicht nur für Neu-Camper, sondern auch für alte Hasen“, erklärt Draeger. Ob man einem Roadtrip im Camper entgegensehnt, sich mehrmals im Jahr eine Auszeit mit dem Van gönnt oder im Zelt den Geräuschen der Natur lauscht: Auf der Freiluftmesse ist für jede Form des Reisens und Ausreißens und für alle Outdoor-Enthusiasten etwas zu finden – neben Fahrzeugen und Zelten auch Zubehör. Die Messe beleuchtet dabei ganz verschiedene Themenfelder rund um Camping, Vanlife und Outdoor, darunter Optimierung, Nachhaltigkeit und aktuelle Trends. Apropos aktuelle Trends: Auch Messeneuheiten können besichtigt werden. Unter anderem werden die neusten Wohnmobil-Modelle der Saison 2023 präsentiert – und natürlich auch die neusten Familienzelte.

Abwechslungsreiches und attraktives Rahmenprogramm

Der Besuch soll kein Kommen und Gehen sein, sondern ein nachhaltiges Erlebnis. Daher wird die Messe von einem abwechslungsreichen Programm gerahmt. So zeigt etwa MTB-Trail-Athlet und Weltrekordhalter Tom Öhler am Freitag sein Können auf dem Bike. Außerdem können sich Besucher auf Reiseberichte, Vorträge und Workshops freuen. Am Samstag steht etwa ein Einsteigervortrag mit dem erfolgreichen YouTuber Markus Wolf aka „Fan4Van“ an, in dem Besucher unter anderem erfahren, „wie und wo man Stellplätze findet und welche Übernachtungsplätze legal sind“, verrät Draeger, oder wie sich Anfängerfehler, die aber auch versierten Camper und Vanlifer passieren können, ganz einfach vermeiden lassen.

Drei Tage lang ist auch eine Do-it-yourself-Area aufgebaut, auf der die Busbastler all diejenigen unterstützen, die Bus, Van oder Kastenwagen ausbauen wollen, denen dazu aber noch der DIY-Mut fehlt. Anschaulich und praxisnah werden Themen wie Elektrik und Möbelbau, Fahrsicherheit, Nachhaltigkeit und Geländegängigkeit angegangen. Wie bereits im vergangenen Jahr stehen auch heuer wieder zwei himmelblaue Tipis auf dem Gelände, die nicht nur als Location dienen, sondern auch als Unterschlupf im Falle des Regenfalles. Und freilich kommen auch kleine Campingfans bei der Messe für die ganze Familie nicht zu kurz. Beim Kinderschminken oder beim Ponyreiten am Samstag sollte keine Langeweile aufkommen. Und ein Crêpe- und Grill-Stand wird nicht nur Klein, sondern auch Groß mit leckeren Düften anzulocken wissen.

Informationen rund um die Munich Camping & Outdoor Days Von 5. bis 7. Mai gibt es mehr Infos online unter www.vansandfriends.de.

Der Eintritt zur Freiluftmesse am Campingplatz Pilsensee (Am Pilsensee 2, 82229 Seefeld) ist frei.

Für Speisen und Getränke können Besucher ganz bequem in der campingplatzeigenen Gastronomie einkehren.

Kontakt

Munich Camping & Outdoor Days

Am Pilsensee 2

82229 Seefeld

Tel.: +49 171 749 4269

E-Mail: hallo@vansandfriends.de

www.vansandfriends.de