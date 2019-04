Geburtstagsparty auf dem Laufsteg

Das Murnauer Traditionsgeschäft Echter hat mit gut besuchten Modenschauen sein 120-jähriges Bestehen gefeiert. Über 500 Besucher informierten sich über die neuesten Trends.

Murnau – Großes Interesse an den neuesten Trends: Anlässlich seines 120-jährigen Bestehens hatte das Murnauer Traditionsgeschäft Echter in der Fußgängerzone zu drei professionellen und launigen Modeschauen geladen. Über 500 Besucher waren an den Laufsteg im ersten Stock des Hauses gekommen. Die zentrale Botschaft: Die Trendfarbe des Sommers ist Koralle.

Insgesamt acht Models, sechs Kinder und zwei Mitarbeiter zeigten auf dem Laufsteg, was modisch gerade angesagt ist. Da waren Karo-Muster, Westen und – Echter ist bekannt für seine große Auswahl an Hosen – helle Denim-Jeans trendig miteinander kombiniert. Viele der begeisterten Zuschauer ließen sich inspirieren und fotografierten die Outfits, um kein Detail zu vergessen. „Es geht hier ja zu wie auf den großen französischen Modeschauen – echt super. Den offenen Laufsteg finde ich sehr gelungen – und ich nehme viele Ideen für Kombinationen mit nach Hause“, meinte etwa Anne Schliephake (41) aus Murnau. Gemeinsam feierten die Gäste mit den Mitarbeitern des Familienunternehmens, 1899 von Martin und Agathe Echter gegründet und von Christian Echter in vierter Generation geführt, den runden Geburtstag. Aus einem Haus sind inzwischen drei geworden, jeweils ein Modehaus in Murnau und Weilheim sowie ein Einrichtungshaus in Murnau. Längst sind die Geschäfte zu einem festen Bestandteil des Einzelhandels geworden. „Wir legen großen Wert auf eine qualifizierte Fachberatung mit persönlicher Note“, erklärt Geschäftsführer Echter die Firmenphilosophie.

Von seinen 160 Mitarbeitern sind über 90 Prozent Frauen, viele von ihnen arbeiten in Teilzeit. „Und viele sind hoch qualifiziert“, sagt der 53-jährige Firmenchef, der mit seiner Familie am Riegsee lebt. Stolz ist er darauf, dass seine vielen Kunden nicht nur aus der Region kommen, sondern sogar aus München und Österreich.

Und um auch künftig gut aufgestellt zu sein, hat der Unternehmer in den vergangenen Jahren gemeinsam mit seinem Team intensiv an der strategischen Positionierung gearbeitet. Wichtig seien die konsequente Ausrichtung an starken Marken und ein klares Stil-Konzept, erklärt er. Und Echter investiert laufend in Marketing, Mitarbeiterentwicklung und in Um- und Erweiterungsbauten seiner drei Häuser. Ob sein zehnjähriger Sohn Anton, der auf der Murnauer Modenshow cool gestylt und mit Sonnenbrille erste Erfahrungen auf dem Laufsteg sammeln durfte, später einmal in fünfter Generation das Mode-Imperium des Landkreises fortführen wird, steht noch in den Sternen.

Barbara Falkenberg