20-Jährige in Hotel vergewaltigt- Mutmaßlicher Täter machte Schülerin aus Staffelsee-Gebiet zuvor unmoralisches Angebot

Von: Andreas Seiler

Teilen

In einer Diskothek – hier ein Symbolbild – wurde die 20-Jährige aus dem Staffelsee-Gebiet angesprochen. © Stefan Arend/IMAGO/Funke Foto Services

Ein junge Frau aus dem Staffelsee-Gebiet ist in einem Münchner Hotel vergewaltigt worden. Der mutmaßliche Täter sitzt in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen laufen.

München – Eine 20-Jährige aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist am vergangenen Donnerstag frühmorgens in einen Münchner Hotel vergewaltigt worden. Als Tatverdächtiger wurde ein 49-jähriger Franzose ohne festen Wohnsitz in Deutschland festgenommen. Die Ermittlungen laufen. Der Fall ist dubios – und wirft Fragen auf. Zuständig ist das Kommissariat 15, das sich mit Sexualdelikten beschäftigt.

Wie das Polizeipräsidium München berichtet, wurde die junge Frau, die im Staffelsee-Gebiet wohnt, in der besagten Nacht gegen 3 Uhr von dem Franzosen in einer Diskothek in der Münchner Innenstadt angesprochen. Dieser machte der Schülerin ein unmoralisches Angebot und stellte ihr einen sechsstelligen Geldbetrag in Aussicht. Angeblich stand eine Summe in Höhe von 300 000 Euro im Raum. Dafür sollte sie als Gegenleistung sexuelle Handlungen auf seinem Hotelzimmer vornehmen.

Mit Gewalt aufs Bett geworfen

Die 20-Jährige willigte ein und folgte dem 49-Jährigen, der einen 20-jährigen männlichen Begleiter dabei hatte, in das Hotel, das sich in der Landeshauptstadt in Bahnhofsnähe befindet. Dort wurde sie von dem Franzosen plötzlich mit Gewalt auf das Bett geworfen und vergewaltigt. Der Begleiter befand sich währenddessen in einem anderen Zimmer der Unterkunft. Nach der Tat ließ der 49-Jährige von der Frau ab. Sie konnte unverletzt das Hotel verlassen. Geld hatte sie nicht erhalten.

Das Opfer verständigte sofort die Polizei. Der mutmaßliche Vergewaltiger wurde anschließend von den alarmierten Beamten im Hotel angetroffen und festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Der 49-Jährige wurde angezeigt und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Auch interessant: Mann (26) gesteht Vergewaltigung