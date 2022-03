Demo in Murnau: 300 Menschen setzen Zeichen gegen Krieg

Von: Roland Lory

Klare Ansage: „Stoppt den Krieg“ steht auf einem der Plakate. © Lory

Rund 300 Bürger haben sich am Mittwoch am Murnauer Kultur- und Tagungszentrum solidarisch mit der Ukraine gezeigt. Am Marienplatz wurde unterdessen für den Frieden gebetet.

Murnau - In ganz Deutschland gehen die Menschen wegen des Kriegs in der Ukraine auf die Straße. Auch in Murnau versammelten sich gestern am späten Nachmittag am Ödön-von-Hórvath-Platz zahlreiche Demonstranten, um sich solidarisch mit der von Russland angegriffenen Ukraine zu zeigen. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf etwa 300. Anmelderin Petra Daisenberger, eine der Ortssprecherinnen der Murnauer Grünen, betonte: „Das ist ein wahrhaft bedrückender Anlass.“ Für sie liegt auf der Hand: „Gewalt ist im 21. Jahrhundert kein Mittel, um Konflikte zu lösen.“ Sie forderte alle Politiker auf, kein diplomatisches Mittel ungenutzt zu lassen, um den Frieden wiederherzustellen. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) ergriff ebenfalls das Wort. „Wir sind auch bei unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ukrainischer Abstammung, die bereits seit vielen Jahren bei uns wohnen“, sagte der Rathauschef. „Wir ahnen nur, was sie in diesen Tagen durchmachen.“ Beuting ist überzeugt: „Soweit hätte es nicht kommen dürfen. Und deshalb ist es unser größter Wunsch heute Abend, dass der Wahnsinn des Krieges ein sofortiges Ende hat.“

Kein Recht auf Vertreibung

Gisela Lücke-Wegmann, Vorsitzende der örtlichen Frauen-Union, zeigte sich nachdenklich: „Ich dachte, wir hätten aus dem Leid der letzten beiden Weltkriege gelernt.“ Während Jonathan Süßenbach (Fridays For Future) „die dunkle Zeit von Imperialismus und Militarismus“ heraufdräuen sah, unterstrich der SPD-Ortsvorsitzende Richard Mohr: „Niemand hat das Recht, Menschen aus ihrer Heimat zu vertreiben.“

Die Redner: (v.l.) Petra Daisenberger, Rolf Beuting, Gisela Lücke-Wegmann, Heike Stolle-Nassauer, Richard Mohr und Jonathan Süßenbach. © Lory

Gleichzeitig versammelten sich gestern gegen 18 Uhr an der Murnauer Mariensäule rund 20 Menschen zu einem gemeinsamen Gebet. Die Zusammenkunft gibt es schon länger. Zunächst sei für ein Ende der Pandemie und den Frieden in der Gesellschaft gebetet worden, sagt Christiane Lambrecht vom Projekt Pfarrzellen, das sie und Elisabeth Schilcher leiten und das die Aktion „Murnau betet!“ gestartet hat. Doch jetzt stehe der Frieden in der Ukraine „an erster Stelle“. Es handelt sich um ein ökumenisches Gebet mit Liedern, „Vater Unser“ und Rosenkranz. Ihren Flyer hat die Pfarrzelle mittlerweile mit der Flagge der Ukraine versehen. Nicht nur in Murnau gibt es diese Treffen. In über 750 Orten in Deutschland wird derzeit jeden Mittwoch für Frieden gebetet.

