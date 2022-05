35 Kinder finden in Murnau keinen Krippenplatz

Von: Peter Reinbold

Teilen

Kinderkrippenplätze sind in Murnau dieses Jahr ein besonders knappes Gut (Symbolfoto). © Schlaf

Kinderkrippenplätze sind in diesem Jahr in Murnau ein besonders rares Gut. Eine kurzfristige Lösung des Problems ist kaum möglich, obwohl der Markt viel unternimmt. Platz- und Personalmangel machen der Gemeinde zu schaffen. Jahrelang habe die Politik geschlafen, lautet der Vorwurf der Grünen-Gemeinderätin Veronika Jones.

Murnau – Noch heuer im März hatte alles nach Friede, Freude, Eierkuchen ausgesehen. Der Hauptverwaltungsausschuss des Marktes Murnau hatte den Weg freigemacht für neue Krippenplätze, die den eklatanten Mangel, der herrscht, beheben sollte. Die Annahme, die Kuh sei damit vom Eis – eine irrige. Aktuell stehen nach Auskunft von Rathaus-Sprecherin Annika Röttinger 35 Kinder unter drei Jahren auf einer Warteliste, da sie keinen Platz in einer Kinderbetreuungseinrichtung für die Zeit ab September 2022 bekommen haben. „Über die Hälfte der Eltern, die ihre Kinder angemeldet haben, sind leer ausgegangen“, sagt Veronika Jones.

Fehlende Betreuungsplätze: Sorgen bei den Eltern, Zwänge bei Trägern und Politikern

Die Gemeinderätin von Bündnis 90/Die Grünen, die zudem das Amt der Murnauer Kinderbetreuungsreferentin versieht, weiß, von was sie spricht. Sie kennt die Sorgen und Nöte der Eltern, allerdings auch die Zwänge der Träger und der Politik – alles aus erster Hand. Sie nennt das Schaffen von Krippen, Kindergärten und Horten „eine echte Mammutaufgabe“ für die Kommunen. Die sei „natürlich auch dem geschuldet, dass jahrelang nichts gemacht wurde“.

CSU-Granden richten Fokus auf Kinderbetreuung - Jones kritisiert, jahrlang sei „geschlafen worden“

Im Kreisausschuss, dem Jones ebenfalls angehört, richteten vor Kurzem die CSU-Granden Dr. Michael Rapp (Murnau) und Oberaus Bürgermeister Peter Imminger den Fokus auf die Kinderbetreuung und die Ausbildung von pädagogischem Personal. Jones unterstützt die Pläne der Christsozialen, weil sie mit ihren Ansichten in großen Teilen deckungsgleich sind. Sie sieht allerdings auch Versäumnisse bei jener Partei, die im Freistaat das Sagen hat und die im Landkreis viele Jahre die politische Richtung vorgab. „Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, ob ich eher den Kopf schütteln oder mich freuen soll, dass gerade die CSU, die ja all die Jahre etwas hätte tun können, jetzt auf einmal genau das fordert.“ Jahrelang sei geschlafen worden. „Es braucht mehr als warme Worte.“

Die Investitionen in Steine, der Bau neuer Gruppen, und Beine, Erzieherinnen und Erzieher, wird nicht von heute auf morgen den gewünschten Effekt erzielen. „Das braucht Zeit. Es klingt leicht, die Umsetzung ist aber schwierig“, sagt Jones. Die Ausbildung einer Erzieherin dauert ihr zufolge vier Jahre, die einer Kinderpflegerin zwei. Derzeit ist der Markt leer gefegt. Um den wenigen wechselwilligen Männern und Frauen einen Umzug nach Murnau, einer Hochpreisregion in puncto Mieten und Eigentum, schmackhaft zu machen, bringt sie den sogenannten München-Bonus ins Gespräch. Die Landeshauptstadt zahlt einen Aufschlag aufs Gehalt, damit die Bediensteten von Krippen, Kindergärten und Horten in der Metropole ein halbwegs auskömmliches Leben finden. „So etwas sollte auch bei uns möglich sein“, meint Jones.

Kreditaufnahmen für Grünen-Politikerin kein Tabu

Alles kostet Geld und muss neben Energie- und Verkehrswende von der Kommune finanziell in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gestemmt werden. Die Lösung? „Vielleicht müssen wir wieder über Kreditaufnahmen sprechen“, sagt Jones. Die Gemeinde sieht sie in der Pflicht. Immerhin haben höchstrichterliche Urteile den Anspruch von Eltern auf Kinderbetreuung bestätigt. „Sie gehört ebenso zu den kommunalen Pflichtaufgaben wie die Feuerwehr.“

Tief in die Tasche greifen müssen auch die Eltern. Die Kinderbetreuungskosten summieren sich schnell auf mehrere Hundert Euro. Etliche Gemeinden und Städte, darunter auch München, verlangen für den Besuch eines Kindergartens keine Gebühr. Gleiches gilt bei Krippe und Hort für Eltern, die im Jahr ein Einkommen bis 50 000 Euro erzielen. Kostenfreie Tarife hält Jones für einen Irrweg – „es muss nicht alles umsonst sein“ –, nach Verdienst gestaffelte Beiträge allerdings für sinnvoll. Das Prinzip Gießkanne lehnt sie ab.

Großtagespflege im Murnauer IQ schafft teilweise Entlastung

Schneller als den Mangel an Personal zu beseitigen gelingt es Murnau wahrscheinlich, neue Gebäude und Gruppen aus dem Boden zu stampfen. Teilweise Abhilfe für Kinder unter drei Jahre dürfte das Einrichten einer weiteren Großtagespflege im Innovationsquartier (IQ) unter der Trägerschaft von Frau und Beruf plus bringen. „In dieser Gruppe können zehn Kinder betreut werden“, sagt Röttinger. In der Kindertagesstätte Bienenhaus wird ebenfalls aufgestockt. Zwölf Mädchen und Buben sollen Platz finden. „Das ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Jones.

Baumaßnahmen sind notwendig - und ein Zeitrahmen ist nicht absehbar

Für beide Einrichtungen müssen bauliche Maßnahmen an den Räumlichkeiten, die im IQ belaufen sich nach Schätzungen auf circa 70 000 Euro, vorgenommen werden. Röttinger: „Im Moment ist nicht konkret absehbar, wann die zusätzlichen Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.“ Als Gründe nennt sie die aktuelle Situation in der Ukraine und den corona-bedingten Engpass bei der Beschaffung von Bau- und Einrichtungsmaterial. Der Markt hat die betroffenen Familien über den aktuellen Stand informiert. Mehr als zehn Kinder werden trotz aller Bemühungen seitens des Marktes keinen Platz finden. „Da sind die Familien mit Kindern unter drei Jahren, die während des Jahres zuziehen, gar nicht mitgerechnet“, sagt Jones.