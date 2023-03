Geplanter 40-Meter-Mast bei Hechendorf: Vodafone hält an Standort fest - Mietvertrag abgeschlossen

Von: Roland Lory

Zwischen Stadel und Baumgruppe: Etwa an dieser Stelle befindet sich der geplante Funkmast-Standort. © Wilz

Der geplante 40-Meter-Mobilfunkmast in der Nähe von Hechendorf hat für gehörigen Wirbel gesorgt. Der Markt Murnau ist nun in Kontakt mit Vodafone, „um ein gemeinsames Vorgehen zu prüfen“. Vodafone-Tochter Vantage Towers will jedoch an dem vorgesehenen Standort festhalten.

Hechendorf – In der Murnauer Lokalpolitik mangelt es im Moment nicht an heißen Eisen. Da wäre zum Beispiel der Rufbus, den der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung beerdigte. Vergangene Woche kam noch ein Streitthema dazu. Vodadone will im Ortsteil Hechendorf nahe der Tankstelle Mp-21 an einer sehr exponierten Stelle einen 40 Meter hohen Stahlgittermast platzieren. Die Emotionen kochen hoch, Bürger fühlen sich nicht mitgenommen. Die Gemeinde versäumte im Dialogverfahren mit dem Anbieter eine Frist, eine Verlängerung beantragte sie nicht.

Kontakt mit dem Anbieter

Wie geht es nun weiter? „Die Gemeinde ist mit dem Anbieter in Kontakt, um ein gemeinsames Vorgehen zu prüfen“, teilt Nina Herweck-Bockhorni mit, stellvertretende Geschäftsleiterin im Murnauer Rathaus.

Es gibt ein Gutachten, das Hans Ulrich vom Münchner Büro www.funktechanalyse.de anfertigte. Darin untersuchte er verschiedene Standorte. Diese waren vom Gemeinderat zuvor beschlossen worden. „Man wird nun in diesem Gremium beraten, ob es geeignetere Standorte gibt, die dem Anbieter empfohlen werden sollen“, sagt Herweck-Bockhorni. Das Tagblatt fragte im Rathaus nach, welche Chancen sich Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) ausrechne, dass Vodafone von der Stelle am Wascherfeld Abstand nimmt. Die Antwort: „Ob ein Abrücken vom Standort erfolgen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden.“ Fragt man bei der Vodafone-Tochter Vantage Towers nach, dann scheinen die Chancen eher schlecht zu stehen. „Wir haben für den geplanten Standort bereits seit dem Herbst 2021 einen Mietvertrag abgeschlossen und sind damit auch diverse vertragsrechtliche Verpflichtungen eingegangen“, teilt Sprecher Robin Hagenmüller mit. „Dementsprechend können wir den geplanten Standort zu diesem Zeitpunkt im Prozess nicht einfach verschieben.“ Da Vantage Towers nach Ablauf der im Mobilfunkpakt vereinbarten Frist von acht Wochen nichts mehr von der Gemeinde gehört habe, sei man davon ausgegangen, dass die Gemeindeverwaltung „im Rahmen der vorgesehen Anhörung keine Einwände sieht“.

Stellungnahme des Gutachters

Unterdessen weist Gutachter Hans Ulrich darauf hin, dass die Fristversäumnis beziehungsweise die nicht beantragte Fristverlängerung nicht an ihm gelegen habe. Zur Erklärung: Die Kommune hatte mitgeteilt, dass es „praktisch nicht möglich war“, die im Rahmen des Mobilfunkpakts II vorgesehene Frist von 60 Tagen einzuhalten. Als Grund hatte sie eingeschränkte Kapazitäten des Gutachters genannt. Die Frist endete Mitte Oktober 2021. Ulrich betont, „dass die Gemeinde das Angebot für eine fachliche Begleitung des Dialogs am 12.10.2021 angefordert und am 25.10.2021 erhalten hat. Ausweislich des Immissionsgutachtens vom 29.9.2022, Nr. 2. auf Seite 4, wurde der Auftrag am 2.11.2021 erteilt.“

