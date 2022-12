Kehrtwende in Murnau: Ausrangiertes Feuerwehrfahrzeug kommt doch nach Ghana - Knappe Abstimmung

Von: Peter Reinbold

Teilen

Tut in Zukunft in Afrika Dienst: das ausgemusterte Löschfahrzeug LF 16 der Murnauer Feuerwehr. © Dominik Bartl

Nicht alles, was der Hauptausschuss vorschlägt oder ablehnt, winkt der Murnauer Gemeinderat auch durch. Das ausgemusterte Feuerwehrfahrzeug LF 16, das noch einen Wert von 25 000 Euro besitzt, wird nun doch kostenlos an die ghanaische Partnerregion Kumasi abgegeben.

Murnau – Es war spannend. Es war knapp. Am Ende hieß es 12:11. Die Stimme von Bürgermeister Rolf Beuting gab letztlich im Verbund mit ÖDP/Bürgerforum und Bündnis 90/Die Grünen den Ausschlag. Im Klartext: Der Murnauer Gemeinderat verschenkt das ausgemusterte Feuerwehrfahrzeug LF 16, das aus dem Jahr 1997 stammt, an die afrikanische Partnerregion Kumasi. Der Hauptausschuss hatte sich noch dagegen ausgesprochen, den außer Dienst gestellten Lkw kostenlos nach Ghana zu verschiffen. Barbara Krönner, die Vorsitzende des Deutsch-Ghanaischen Freundeskreis ist, hatte vor rund zwei Wochen den Ausschuss noch enttäuscht und schimpfend verlassen. Am Donnerstagabend marschierte sie hingegen sichtlich zufrieden aus dem Sitzungssaal.

Die Murnauer Feuerwehr benötigt ihren 25 Jahre alten Oldtimer nicht mehr, da sie im Zuge des G7-Gipfels, der heuer im Juni auf Schloss Elmau stattfand, über ein Sonderförderprogramm des Freistaats zwei nigelnagelneue Fahrzeuge zum Sonderpreis erhalten hatte. Beuting hatte vor der Debatte dafür geworben, das Löschfahrzeug an Kumasi abzugeben. Das Feuerwehrwesen könne neben Schule, Gesundheit und Umweltschutz „eines der Kernthemen der Partnerschaft werden“. Sollte der Gemeinderat dagegen votieren, den Lkw kostenlos abzugeben, würde das der Beziehung „einen Schlag versetzen“.

Offene Fragen geklärt

Bündnis 90/Die Grünen, die im Hauptausschuss noch große Vorbehalte geplagt hatten, laut Fraktionschefin Veronika Jones-Gilch waren zum damaligen Zeitpunkt zahlreiche Fragen noch ungeklärt gewesen, schwenkte um. „Nicht alles, was gut klingt, ist auch sinnvoll. Wir mussten eine Runde drehen, weil wir noch Antworten brauchten“, erklärte Jones-Gilch den Sinneswandel. Unter anderem steht jetzt fest, dass die Feuerleute in Kumasi eine Schulung an dem Fahrzeug erhalten, um es richtig bedienen zu können.

Als größte Kritiker der Aktion outeten sich die Christsozialen. Feuerwehrreferent Michael Hosp machte deutlich, was er von der Maßnahme hält. Nichts. Es gebe so viele Fragezeichen. „Ich habe mein Problem damit.“ Er wisse nicht, ob das Auto auch ankomme. Als Zeuge für seine Ablehnung rief er Kämmerer Josef Brückner auf. Der lehnt die kostenlose Abgabe an Kumasi ab, obwohl das Bayerische Innenministerium dagegen in einem Schreiben von Anfang Juli keine Einwände erhebt. Die 25 000 Euro, die bei einem Verkauf für das LF 16 erlöst werden könnten, stellten Brückner zufolge einen erheblichen Betrag dar, der zur Deckung der Ausgaben für das Feuerwehrwesen verwendet werden kann. Die derzeitige Konjunkturlage und die anstehenden Investitionen, heißt es in seiner Stellungnahme weiter, lassen einen Einnahmeverzicht dieser Größenordnung nicht zu. Auch SPD-Einzelkämpfer Felix Burger zeigte sich wenig begeistert und riet zu einer „Regionspartnerschaft auf Augenhöhe“. Das Fahrzeug herzuschenken, sei „das falsche Zeichen“. Welf Probst empfahl, das Auto in der Gegend zu belassen und es an eine kleine Feuerwehr, er nannte Aidling, zu veräußern.

Manlik schwillt der Kamm

Bei so viel Kleinkrämerei – „es geht nur ums Geld“ – schwoll Michael Manlik der Kamm. Man soll das Ganze doch mal aus einer anderen Perspektive betrachten. „Ich sehe uns in der Bringschuld“, weil Afrika zum Beispiel am wenigsten zum CO2-Ausstoß betrage. Murnau habe mit Kumasi keine Städte- sondern eine Entwicklungspartnerschaft, die dürfe man „wegen lächerlicher 25 000 Euro“ nicht belasten, meinte der ehemalige Fraktionssprecher von ÖDP/Bürgerforum.

In absehbarer Zeit soll das LF 16 von Murnauer Feuerwehrleuten nach Bremerhaven kutschiert und dort anschließend auf einen Frachter verladen werden, der es nach Accra bringt. Die Dauer der Passage beträgt ungefähr einen Monat. In der Hauptstadt Ghanas übernimmt der neue Besitzer das Fahrzeug, der auch die Kosten für die Verschiffung trägt. Die Rathausverwaltung beziffert sie auf 9000 Euro. Die Standgebühren in Accra belaufen sich pro Tag auf bis zu 300 Dollar.

Das Löschfahrzeug ist nicht die einzige Hilfe, die Murnau Kumasi in Sachen Feuerwehr zukommen lässt. Die Ghanaer erhalten auch alte Feuerwehrschutzkleidung, die wohl unverkäuflich ist. Die Corona-Pandemie und steigende Kosten für Container sollen laut Beuting den Versand bislang ausgebremst haben.

Auch interessant: Kakao aus Afrika, Filteranlagen aus Deutschland