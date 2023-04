Letzter Akt in der Murnauer „Abhör“-Affäre: Passus in Geschäftsordnung wird ersatzlos gestrichen

Von: Roland Lory

Im Murnauer Rathaus werden die Sitzungen künftig nicht mehr aufgezeichnet. © Constanze Wilz

Bereits im Februar hatte die Mehrheit des Murnauer Gemeinderats deutlich gemacht, dass sie keine Tonbandaufzeichnungen von Sitzungen mehr haben will. Nun wurde der entsprechende Passus in der Geschäftsordnung gestrichen. Freilich nicht, ohne nochmals ausgiebig darüber zu debattieren.

Murnau – Groß war im vergangenen Jahr die Aufregung bei mehreren Murnauer Ratsfraktionen. Es kam heraus, dass Sitzungen mit dem Tonband aufgezeichnet wurden. Diese Möglichkeit sieht zwar die Geschäftsordnung des Marktgemeinderats vor. Doch mehrere Ratsfraktionen beschwerten sich bei Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum), dass das Gremium zu keiner Zeit über diese Praxis informiert worden sei. Vom „Abhören“ war in einem Brandbrief an das Gemeindeoberhaupt die Rede. Das Rathaus verwies damals auf die Geschäftsordnung. Beuting ging in die Gegenoffensive, räumte allerdings auch ein, einen Fehler gemacht zu haben.

Antrag von vier Fraktionen

Im Februar sollte die Geschäftsordnung ergänzt und konkretisiert werden. Der Hauptverwaltungsausschuss stimmte dem zunächst zu, der Gemeinderat sah dies jedoch anders und lehnte die empfohlenen Regeln mehrheitlich ab. Dies konnte man so interpretieren, dass das Gremium keine Aufnahmen mehr will. Nun lag dem Marktgemeinderat am Donnerstag folgerichtig ein Antrag der Fraktionen Mehr Bewegen, CSU, SPD und Freie Wähler vor. Sie strebten an, den entsprechenden Absatz in der Geschäftsordnung ersatzlos zu streichen.

Sitzungen aufzuzeichnen hat laut Gemeindeverwaltung den Vorteil, die Niederschriften umfangreicher erstellen und Unstimmigkeiten aufklären zu können. „Wenn es Unklarheiten gibt, könnte man nachhören“, sagte Kreszentia Oppenrieder, Geschäftsleiterin im Rathaus. Diese Unklarheiten gab es anscheinend des Öfteren. Anna Schlegel-Herz (ÖDP/Bürgerforum) wunderte sich daher über die Initiative. Denn es seien immer wieder Änderungen in der Niederschrift angemahnt worden. Die Aufzeichnungen dienten „der Verwaltung als Erleichterung und auch dem Gemeinderat“. Beuting sah es ähnlich: Das Tonband sei ein „Streit-Vermeidungs-Instrument“. Michael Manlik (ÖDP/Bürgerforum) erzählte, dass Aufzeichnungen früher nicht nötig gewesen seien. „Bestimmte Personen“ – Namen nannte er nicht – hätten dann aber beanstandet, dass dies nicht stimme und jenes nicht stimme.

Zoepf: Paragraf „obsolet“

Phillip Zoepf, Fraktionssprecher von Mehr Bewegen, erinnerte daran, man habe „beschlossen, dass nicht mehr aufgezeichnet wird“. Daher sei der entsprechende Paragraf in der Geschäftsordnung „obsolet“. Hans Kohl, Fraktionssprecher der Grünen, empfahl, über die Art des Protokolls nachzudenken.

Wolfgang Köglmayr (Mehr Bewegen) glaubt nicht, „dass das ein großer Akt ist“, wenn nicht mehr mitgeschnitten wird. „Es geht immer, wenn man offen und transparent miteinander umgeht.“ Wolfgang Küpper, Fraktionssprecher des ÖDP/Bürgerforums, würde des begrüßen, „wenn es so harmonisch zugeht“. Das Gremium sei „technikfeindlich“, was er „etwas seltsam“ fand. CSU-Gemeinderat Rudolf Utzschneider merkte an: „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir große Auseinandersetzungen wegen des Protokolls hatten.“

Letztlich stimmten nur das ÖDP/Bürgerforum, Beuting und Claudia Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen) gegen den Antrag, den Passus zu streichen. Die große Mehrheit war dafür.

