Abiturfeier am Staffelsee-Gymnasium in Murnau

93 Schüler am Staffelsee-Gymnasium Murnau haben nun ihre Abiturzeugnisse in der Tasche. Zwei von ihnen mit einer Traumnote von 1,0. Freude und gleichzeitig Wehmut waren bei der abschließenden Feier unter dem Motto „Abicetamol - Die Schmerzen sind vorüber“ zu spüren.

Murnau – Es heißt ja immer noch Abiturfeier. Auch wenn das gar nicht abbildet, was in ihrer gesamten letzten Woche an der Schule in Murnau passiert. Ja, die letzten Tage im Juni gehören der Tradition nach den Abiturienten. Sie spielen den jüngeren Mitschülern erst einen Streich, bekommen dann ihre Zeugnisse und treffen sich schließlich zu Tanzball und Party. Über die diesjährigen Abiturienten am Staffelsee-Gymnasium (SGM) lästerte so mancher, dass sie nicht feiern können. Weil es bei ihnen keine Party-Exzesse am See gab wie in den Jahren davor. Aber da muss man dagegenhalten: Dieser Jahrgang am SGM mit seinen 93 Schülerinnen und Schülern kann eben viel mehr als nur feiern. Merkte jeder, der den Abschlussmarathon mitmachte.

Das ging bei der Organisation der Feierlichkeiten los, die eine glatte Eins verdient hatte. Zum Abistreich rückte die Gruppe mitten in der Nacht an, verwandelte die Schule in einen Musikclub samt Schaumbad. An den Eingängen kassierten sie von den Lehrern Maut. Die Zeitung, die sie verkauften, funkelte wie ein Hochglanzmagazin und war in Aufmache wie Inhalt so ziemlich das Beste, was in Jahrzehnten am SGM herauskam. Damit kaschierten sie das eher durchschnittliche Motto „Abicetamol – Die Schmerzen sind vorüber“.

Beim Abiball schafften es die Schüler, mit zwei Neuerungen Krusten aufzubrechen. Sie ließen ihre Gäste auf einem roten Teppich vorbei an einer Fotowand laufen. Wie man’s von den großen Filmfestivals kennt. Spät am Abend verliehen sie dann noch Oscars an ihre Lehrer. Die Idee kam einem Teil auf der Abschlussfahrt nach Italien, als sie die kleinen Goldmännchen für kleines Geld im Laden entdeckten. Einen gab’s auch für Direktor Tobias Schürmer und seinen erstklassigen Tanzeinlagen. Videos von Schürmers Hüftschwung auf den SGM-Bällen hat beinahe jeder Abiturient auf dem Handy. Die ehrliche Freude des Schulleiters, der von nichts ahnte, gehörte zu den vielen schönen Momenten des Abends, die sich Mosaik gleich zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenfügten: Auch wenn die Absolvia 2023 nach Noten nicht zur absoluten Spitze gehört (Schnitt von 2,25 und 28 mit einem Einser), die Dichte an Talent in sämtlichen Bereichen stach heraus.

+ Erinnern an die guten alten Zeiten, unter anderem auch daran, als es in der Mensa noch günstige Leberkas-Semmeln gab: (v.l.) Christian Eirich, Vincent Poczka und Maria Schilcher bei der Abiturrede. © ANDREAS MAYR

Um nur ein paar Höhepunkte herauszugreifen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Natürlich die Musiker, stellvertretend Felix Freude. Er führte seine Eigenkomposition auf, spielte mal eben alleine auf der Bühne Klavier, Gitarre, Marimba, Schlagzeug und mischte die einzelnen Klänge elektronisch zusammen. Maria Schilcher lernten die vielen hundert Gäste in der Aula als Multitalent kennen, das Preise für ihr soziales Engagement, ihre Künste im Theaterkurs und beim Europaprojekt bekam. Mit Vincent Poczka und Christian Eirich hielt sie auch die Abiturrede, die sie – und die Geschichte ist verifiziert – am Abend vor der Abifeier am Telefon zusammen pflasterten. Darin erinnerte sie sich unter anderem an die guten alten Zeiten, als die Leberkas-Semmel noch 1,50 Euro in der schuleigenen Mensa kostete. Genauso witzelten sie über die Abifeiern in Überlänge, es könne sich ja nur noch um „wenige Stunden“ handeln, bis sie die Zeugnisse in den Händen hielten. Aber bei der „wichtigsten und schönsten Veranstaltung“ (Schürmer) im Schulleben nahm man’s gerne hin, dass sie dreieinhalb Stunden andauerte und bei gefühlten Saunatemperaturen ablief.

Dafür sorgten aber halt auch die glänzenden Abiturienten selbst, die sich viele Laudationen verdient hatten. Marlene Hartmann und Oskar Mankau führen den Jahrgang als Beste mit jeweils 1,0 an – und fangen nun beide ein Psychologiestudium an (siehe Kasten). Zu ihrem Abschied bekamen sie von Schulleiter Schürmer neun Tipps für ein glückliches Leben. Es brauche kein G8, kein G9, sondern ein G-Lebenslang – lebenslanges Glück.