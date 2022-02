Empörung über judenfeindlichen Satz - „Absolut nicht akzeptabel“

Von: Roland Lory

Dr. Ludwig Spaenle (CSU) ist Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung. Sein Büro zeigt sich entsetzt über den Zwischenfall in Murnau. © Sven Hoppe/dpa

Eine judenfeindliche Äußerung am Rande einer „Spaziergänger“-Demo in Murnau löst Empörung aus. Ein Kameramann war im Januar damit konfrontiert worden.

Murnau – Eine Schmiererei an der Murnauer Realschule sorgte im November für Entsetzen. „Früher: Juden Heute: Ungeimpfte“ war dort zu lesen. Nun ist ein Zwischenfall bekannt geworden, bei dem in Murnau ein Demonstrant einen Kameramann fragte: „Was geht das den Juden an, was hier in Murnau los ist?“ Die „taz“ erwähnt den Satz in einem Artikel.

Kein Einzelfall

Der Kameramann ist Christoph Schedl, der für das in Berlin ansässige Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus tätig ist. Schedl bestätigt die judenfeindliche Äußerung. Getätigt hat sie nach seinen Angaben ein Mann zwischen 50 und 60 Jahren, der am 10. Januar an einem „Spaziergang“ der Impfgegner beziehungsweise Impfpflichtgegner teilnahm. „Solche Sätze hören wir öfter“, sagte Schedl dem Tagblatt.

Das Büro von Dr. Ludwig Spaenle (CSU), Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, zeigt sich entsetzt. „Die Kritik des Demonstranten an den Bildaufnahmen und an dem Kameramann mit dem Hinweis auf den möglichen Glauben des Kameramanns ist nicht hinzunehmen“, betont Pressesprecher Dr. Ludwig Unger. „Sie zeugt von der demokratie- und judenfeindlichen Gesinnung des Demonstranten.“ Dessen Handeln sei ein Versuch gewesen, den Kameramann einzuschüchtern. „Das geht gar nicht. Das Vorgehen des Demonstranten ist auch der Polizei zu melden“, um zu klären, ob möglicherweise eine Straftat vorliegt.

Auch Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) ist empört. „Ein derartiger Vorfall ist absolut nicht akzeptabel.“ Antisemitismus sei keine Meinung und habe daher auch in Murnau keinen Platz. „Ich rufe die Demonstranten der ,Spaziergänge‘ auf, sich eindeutig gegen rechte und antisemitische Aussagen zu stellen und eine Unterwanderung und Instrumentalisierung der Demonstrationen nicht zuzulassen.“ In Murnau sei klar, dass die übergroße Mehrheit der Bevölkerung für die demokratischen Werte einstehe.

Inga Grüttner, Sprecherin des Werdenfelser Bündnis, spricht von einem „dicken Hund“. Der Vorfall „zeigt, dass die ,Spaziergänger’ doch nicht so harmlos sind, wie sie immer tun“.

Verstärkter Antisemitismus

Das Zentrum für Antisemitismusforschung (ZfA), das an der Technischen Universität Berlin angesiedelt ist, beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Phänomen Judenfeindschaft. „Natürlich ist es das gute Recht jedes Bürgers und jeder Bürgerin, für oder gegen eine bestimmte Politik zu demonstrieren, wenn dabei geltendes Recht beachtet wird“, sagt der stellvertretende Leiter Professor Uffa Jensen. „Wir beobachten aber, dass die Pandemie, die ja für uns alle große Probleme und Herausforderungen mit sich bringt, extremistische Überzeugungen in der Bundesrepublik generell befördert hat.“ Gerade antisemitische Haltungen haben sich ihm zufolge in den vergangenen Monaten stärker verbreitet. „Auch im Umfeld solcher Protestspaziergänge kommt es inzwischen regelmäßig zu antisemitischen Vorfällen.“ Das habe vor allem mit dem Hang vieler Menschen – durchaus aus unterschiedlichen politischen Lagern und der politischen Mitte – zu tun, sich die gesellschaftliche Notlage mit Verschwörungsideen zu erklären. „Klassischerweise wird bei solchen Vorstellungen in unserer Kultur schnell behauptet, dass Juden für das Böse und Gefährliche verantwortlich sind.“ Verschwörungsdenken sei also für Antisemitismus anfällig.

