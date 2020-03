„Christoph Murnau“: Fliegender Gelber Engel im Dauereinsatz

Der an der Unfallklinik stationierte ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph Murnau“ hatte 2019 ordentlich zu tun. Die Besatzung startete zu insgesamt 1319 Flügen. Dazu zählten auch Spezialeinsätze mit der Seilwinde. Auf diesem Gebiet ist der fliegende Gelbe Engel deutschlandweit die Nummer eins.

Murnau – Mit mehr als 50 Rettungshubschraubern und 37 Stationen ist die gemeinnützige ADAC Luftrettung eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. „Gegen die Zeit und für das Leben“, lautet der Leitsatz, um im Notfall jeden Verletzten oder Erkrankten schnellstmöglich vor Ort zu versorgen und in eine Klinik zu transportieren. Acht der besagten Standorte befinden sich in Bayern. Einer davon ist in Murnau direkt an der Unfallklinik angesiedelt. Von hier aus startet „Christoph Murnau“, ein moderner und leistungsstarker Airbus-Helikopter des Typs H145, der über fast 1100 PS verfügt und bis zu 220 Stundenkilometer schnell ist.

2019 war wieder ein arbeitsreiches Jahr für die Mannschaft, wie aus einer ADAC-Pressemitteilung hervorgeht. Demnach absolvierte „Christoph Murnau“ 1319 Rettungsflüge – etwas weniger als im Vorjahr. Meistens ging es darum, einen Notarzt an den Unfallort zu bringen und anschließend den Verunglückten ins Krankenhaus. Aber auch Patiententransporte, etwa von einer Klinik in eine Spezialeinrichtung, zählten zu den Aufgaben.

Die häufigste Ursache waren mit 49 Prozent Verletzungen nach Unfällen. Dazu gehören Freizeit-, Sport-, Schul- und Verkehrsunfälle. „,Christoph Murnau‘ kommt damit jedem zweiten Patienten in Folge einer Verletzung zu Hilfe – so häufig wie sonst kein anderer Hubschrauber der ADAC Luftrettung in Deutschland“, erklärt die Organisation in ihrer Jahresbilanz. Dahinter folgen mit 16 Prozent neurologische Notfälle wie beispielsweise Schlaganfälle und mit 14 Prozent Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Als eine von vier Maschinen der ADAC Luftrettung verfügt „Christoph Murnau“ – die anderen befinden sich in München, Straubing und Sande (Niedersachsen) – über eine Seilwinde, die vor allem bei Bergunfällen im unwegsamen Gelände benötigt wird. 178 Mal wurde das Verfahren im vergangenen Jahr mit dem Murnauer Fluggerät angewandt. Seit 1999 ist dieses mit einer Rettungswinde ausgerüstet. In den vergangenen 20 Jahren kam diese über 3000 Mal zur Anwendung. „Damit ist ,Christoph Murnau‘ Deutschlands Windenhubschrauber Nummer eins“, berichtet der ADAC.

Auf Bundesebene bleibt die Einsatzzahl der fliegenden Gelben Engel stabil auf Rekordniveau: 2019 mussten die ADAC-Rettungshubschrauber zum fünften Mal in Folge rund 54 000 Mal ausrücken. Dies entspricht abermals rund 150 Notfällen täglich. „So eine hohe Einsatzdichte in einem hochkomplexen und risikobehafteten Umfeld ist nur durch die hohe Professionalität und das große Engagement der Crews möglich“, betonte Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADAC Luftrettung, bei der Vorstellung der Bilanz am Klinikum München Harlaching. Dort wurde im Beisein des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) auch der neue Jubiläumshubschrauber „50 Jahre Christoph“ präsentiert.

Mit 12 557 wurden vergangenes Jahr in Bayern die meisten Einsätze gezählt. Spitzenreiter ist Ochsenfurt („Christoph 18“) mit 1968. Die Murnauer Station liegt im Vergleich zu den anderen sieben Niederlassungen der ADAC Luftrettung im Freistaat auf dem letzten Platz, was die Einsatzzahlen angeht.