Adventsflaute im Einzelhandel? Nicht alle Murnauer Gewerbetreibenden sind pessimistisch

Lädt zum Bummeln und Einkaufen ein: die Murnauer Fußgängerzone. Wegen Inflation und Pandemie sind viele Einzelhändler im Ungewissen über ihre Einnahmen in der Vorweihnachtszeit. © Andreas Mayr

Das Weihnachtsgeschäft ist für Händler überaus wichtig. Das Tagblatt hat sich bei Murnauer Händlern umgehört.

Murnau – „Die Kauflaune schlägt noch nicht durch“ – so fasst es Guntram Gattner zusammen. Der Inhaber der gleichnamigen Buchhandlung in der Murnauer Fußgängerzone blickt mit gemischten Gefühlen auf das diesjährige Weihnachtsgeschäft. Er ist skeptisch, ob die umsatzstärkste Zeit des Jahres erfolgreich verläuft. Andere Murnauer Geschäftsleute hingegen schauen optimistisch auf die kommenden Wochen.

Die Voraussetzungen für eine florierende Vorweihnachtszeit im stationären Einzelhandel sind im Jahr 2022 wahrlich nicht optimal. Die Pandemie ist zwar in den Hintergrund gerückt, jedoch sind die Corona-Nachwirkungen im Handel bis heute zu spüren. Viele Kunden hatten es damals vorgezogen, ihre Weihnachtseinkäufe bequem online zu tätigen – oft bei den großen Versandhäusern. Diese Gewohnheit setzt sich auch heuer fort, was für die Läden in den Innenstädten schwindende Umsätze zur Folge hat. Daran ändert auch die Tatsache wenig, dass aktuell keine Schutzmaßnahmen mehr vorgeschrieben sind.

Das zweite große Problem für den Einzelhandel ist die Inflation, die den Kunden momentan die Kauflaune raubt. Wenn das Geld für die nötigen Grundnahrungsmittel knapp wird, überlegt sich mancher zweimal, ob das Geld noch für große Weihnachtsgeschenke reicht. Trotz leicht gesunkener Inflationsrate wird sich an der angespannten finanziellen Situation vieler Kunden nichts ändern.

Skepsis bei Gattner

Gattner betont, dass er das Adventsgeschäft nicht in der Glaskugel vorhersehen könne – dennoch sei er im Allgemeinen eher skeptisch. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sei der Umsatz an diesem ersten Adventswochenende „fast bis auf den Heller genau“ gleich gewesen. Auch die Black-Friday-Angebote seien für den Buchhandel aufgrund der gesetzlichen Buchpreisbindung wenig vielversprechend.

Gattner ist Mitglied im Verein für Wirtschaftsförderung, eine Interessensgemeinschaft der Murnauer Einzelhändler. Er berichtet, dass einige seiner Kollegen „eher verhalten“ auf das Adventsgeschäft blickten. „Das schlechte Wetter spielt hier sicher auch eine Rolle, da ist im Markt nicht viel los.“

Gegenteilig äußert sich Christian Echter, der sein Modegeschäft im Herzen der Fußgängerzone betreibt. „Wir hatten mit dem ersten Adventswochenende einen starken Auftakt“, berichtet der Geschäftsmann. Er habe festgestellt, dass vor allem aus dem Raum Garmisch-Partenkirchen viele Kunden gekommen seien – was vermutlich mit der besseren Verkehrsanbindung durch den neuen Tunnel bei Oberau zusammenhänge. Auch Tagestouristen hätten sein Geschäft stark frequentiert. „Wir spüren eine starke Wertschätzung durch die Kunden, weil die meisten keine Lust auf Online-Shopping und Billigware ohne Beratung haben.“ Umsatzverluste seien bisher noch nicht zu spüren gewesen. Auch um die Energiepreise müsse man sich in seinen Häusern wenig sorgen, da diese vor kurzem umfangreich energetisch modernisiert worden seien. Echter ist überzeugt, dass die Murnauer Fußgängerzone nach wie vor attraktiv für die Kundschaft ist und zum Shopping einlädt.

Zuversicht im Spielzeugladen

Auch im Spielwarengeschäft Wölfel am Untermarkt blickt man zuversichtlich auf das Weihnachtsgeschäft. „Wir sind super optimistisch“, fasst Mitarbeiterin Regina Niggemann zusammen. Gerade zum ersten Adventswochenende seien die Umsätze sehr gut gewesen. Auch die Tatsache, dass das Spielzeuggeschäft Krippen verkauft, sei natürlich ein Vorteil. Die Kunden im Spielzeuggeschäft seien in guter Stimmung. Niggemann merkt aber auch an, dass ihre Käufer aufgrund der hochwertigen Waren finanziell etwas besser gestellt seien.

Eine Schlussbilanz lässt sich zum Weihnachtsgeschäft 2022 freilich noch nicht aufstellen. Pandemie, Inflation und Online-Konkurrenz machen es den Murnauer Händlern nicht leicht. Trotzdem besteht Hoffnung: Der leichte Rückgang der Inflation und Lohnerhöhungen könnten die Kauflaune der Kunden trotz allem doch noch ankurbeln.

Aaron Jungwirth

