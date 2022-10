Alles wird teurer – auch das Parken

Von: Peter Reinbold

Startort ins Ausflugsparadies: Der Parkplatz am Froschhauser See wird in Zukunft das ganze Jahr über bewirtschaftet werden © Dominik Bartl

Die finanzielle Belastung für die Bürger wächst. Energiekrise und Inflation strapazieren die Haushalte. Jetzt dreht auch der Markt Murnau an der Kostenschraube – allerdings nicht ganz aus freien Stücken. Parken wird ab 2023 teurer. Dabei hatte die Gemeinde erst vor etwas mehr als einem Jahr die Gebühren erhöht.

Murnau – Weil Vater Staat dem Markt Murnau steuerlich tiefer in die Tasche greift, bittet die Gemeinde jetzt seine Bürger sowie Touristen, Pendler und Tagesausflügler verstärkt zur Kasse. Im Klartext: Parken wird in Murnau teurer, nachdem ab Neujahr 2023 der Markt für bestimmte Stellplätze Umsatzsteuer ans Finanzministerium abführen muss. Nach Berechnungen von Kämmerer Josef Brückner hätte dies Mindereinnahmen pro Jahr von rund 43 000 Euro bedeutet, die sich bis 2026 auf 172 000 Euro summierten. Im Hauptverwaltungsausschuss, in diesem Gremien hatten die Kommunalpolitiker das Thema vorberaten, war noch Konsens gewesen, dieses Geld nicht zu kompensieren und die Bürger nicht zusätzlich zu belasten. Der Gemeinderat kam zu einem anderen Schluss. Mit im Schnitt, je nach Zonen, von 30 Cent mehr müssen ab dem kommenden Jahr die Parkscheinautomaten gefüttert werden – ganz egal, ob es sich um solche handelt, die von der Umsatzsteuer betroffen sind oder nicht. Der Entschluss fiel einstimmig.

„Wir können auf das Geld nicht verzichten“, sagte Veronika Jones-Gilch. Für die Fraktionssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen war das Drehen an der Gebührenschrauben, das sie als „Stellschraube für die Verkehrswende“ betrachtete, zunächst alternativlos. „Sonst besteht kein Grund, das eigene Verhalten zu ändern.“ Das Zurückdrängen des Autoverkehrs in Murnau steht auf der Agenda der Ökopartei weit oben. Und nicht nur bei ihr. ÖDP/Bürgerforum bewegt sich auch auf dieser Schiene. „Wir müssen Parkraum bewirtschaften“, meinte Michael Manlik, bis vor einer Woche noch Fraktionsvorsitzender der Bürgermeistergruppierung, „das ist ein Mittel der Mobilitätswende. Der Ort muss nicht autofreundlich sein“.

Auf harte Gegenwehr stieß in der emotionalen Debatte das Vorhaben von Grünen und ÖDP/Bürgerforum, weitere Stellflächen, darunter den derzeit noch kostenlosen Volksfestparkplatz, – auch die Verwaltung war mit diesem Vorschlag in die Sitzung gegangen – mit Gebühren zu belegen. Dagegen sträubten sich vor allem die CSU, die Freien Wähler und Mehr Bewegen, die das Auto für die Bürger im ländlichen Raum für unverzichtbar halten – so lange der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in der Region kaum der Rede wert ist und deshalb nur schlecht angenommen wird.

Josef Neuner (CSU), Welf Probst (Freie Wähler) und Wolfgang Köglmayr (Mehr Bewegen) vertraten die Meinung, dass vor allem die Pendler, die in Murnau innerorts arbeiten, nicht zusätzlich belastet werden dürfen. „Die sind gezwungen, mit dem Auto zu kommen“, sagte Köglmayr. Es verbiete sich, den hart arbeitenden Menschen in Zeiten hoher finanzieller Herausforderungen noch „den letzten Euro heraus zu ziehen“, urteilt Neuner. Der Vorschlag von Jones-Gilch, die Geschäftsleute könnten ihren Angestellten ja die Parkgebühren erstatten, heizte die Stimmung zusätzlich an. Ihre eigene und treffende Analyse: „Wir führen die Debatte krass emotional.“ Ausufernde Parkgebühren seien Köglmayr zufolge auch nicht im Sinne der Wirtschaft, der Geschäftsleute und der Gewerbetreibenden im Ort. „Wir leben nicht nur von den Einheimischen, sondern auch von den Auswärtigen.“

Tiefer in die Tasche greifen müssen in Zukunft Ausflügler, Tagesgäste und Touristen, die ihr Auto am Froschhauser See abstellen, um bei einem Spaziergang die Schönheiten der Natur zu erleben. Bis dato verlangt die Gemeinde nur von 1. April bis 31. Oktober Geld, jetzt soll der Parkplatz ganzjährig bewirtschaftet werden. „Das Freizeitverhalten der Menschen hat sich durch Corona gewandelt. Der Froschhauser See wird durchgehend stark frequentiert, auch ihm Herbst und Winter“, spricht Neuner aus Erfahrung. Der Bauhof müsse das Areal zwölf Monate verkehrssicher halten. „Das kostet Geld.“ Für die Einheimischen, die eine Jahreskarte besitzen, bleibt alles gleich. Neuner hatte sich vehement dagegen gestemmt: „Eine Teuerung darf es nicht geben.“

Ein Zuckerl erhielten die Murnauer, die die Parkplätze am Staffelsee nutzen, um am Morgen oder am Abend im See zu baden. Zwischen 8 bis 10 Uhr und von 16 bis 18 Uhr fallen keine Gebühren an. Der Status quo ist ein anderer: Derzeit kann man sein Auto die erste halbe Stunde frei abstellen. Damit wurde in der Vergangenheit viel Schindluder getrieben. Ganz Schlaue wiederholten diesen Vorgang beliebig oft und sparten sich damit ein erkleckliches Sümmchen. „Durch die zwei festgelegten Zeiten kann jeder Badegast, Hundebesitzer oder Naturliebhaber die Möglichkeit des Freiparkens in Anspruch nehmen“, meinte Neuner.