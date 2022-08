Murnauer Alpenhof im Fokus der Bundespolitik: Dobrindt und Merz im Anmarsch

Von: Roland Lory

Teilen

Alexander Dobrindt (r.), Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, steht neben Friedrich Merz, Bundesvorsitzender der CDU, im Juli im Innenhof von Kloster Banz. © Nicolas Armer/dpa

Die Tagesordnung ist noch nicht bekannt. Doch die Themen dürften dem Geschäftsführenden Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht ausgehen, wenn er sich am Freitag, 2. September, zur Klausur im Murnauer Alpenhof trifft.

Murnau – Die große Politik, sie macht am Freitag, 2. September, nicht zum ersten Mal Station im Alpenhof. Bereits im Mai 2018 tagten die Fraktionsspitzen von Union und SPD in dem Murnauer Luxushotel. Nun hat sich der Geschäftsführende Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Klausur angesagt. Zur Tagesordnung war am Montag nichts zu erfahren. Doch zu reden gibt es sicher genug: Krieg in der Ukraine, Gasumlage, steigende Strompreise et cetera. Wie sagte der damalige CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder 2018 so schön: „Ich hoffe, dass uns der Geist von Murnau durch die nächsten Wochen und Monate trägt.“ Ob sich dieser Geist auch diesmal einstellen wird? Man wird sehen.

Hoffnung auf gutes Wetter

Hotelchef Christian Bär ist jedenfalls stolz, dass sich die Spitze der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Alpenhof trifft. „Wir freuen uns unglaublich auf diesen Besuch.“ Die Klausurtagung der Christdemokraten und Christsozialen „ist nicht nur eine tolle Werbung für den Alpenhof, sondern auch für Murnau“. Bär hofft inständig auf gutes Film- und Fernsehwetter. Denn dann kann sich Murnau von seiner besten Seite zeigen.

Wie kam es nun, dass der Alpenhof ausgesucht wurde? Bär sagt, dass es den Politikern 2018 „irrsinnig gut gefallen“ habe. Murnau habe sich damals gut präsentiert. „Sie haben sich erinnert, dass es da so nett und gemütlich war“, glaubt der Hotelchef. Er wolle aber auch nicht verleugnen, dass CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt „eine Rolle spielt. Er mag Murnau gern, er mag den Alpenhof gern“. Bär selber ist auch CSU-Mitglied. Das sei wahrscheinlich nicht hinderlich, sagt er. Doch Bär meint: „Wenn ich in keiner Partei wäre, würden die auch kommen.“ Kürzlich erst waren die Kreis-Grünen zusammen mit der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium Manuela Rottmann im Alpenhof zu Gast. „Wir sind ein offenes Haus“, betont Bär. Verköstigt werden müssen die Politiker auch. Das Menü wird regionale Komponenten enthalten.

Klausuren in den Wahlkreisen

Die Klausuren des Geschäftsführenden Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion finden traditionell in den Wahlkreisen von dessen Mitgliedern statt. Dem Gremium gehört auch Dobrindt als Erster Stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender der CSU im Bundestag an. „Wir haben uns aus logistischen und organisatorischen Gründen für den Alpenhof entschieden“, teilt eine Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion mit. Erwartet wird unter anderem Fraktionschef Friedrich Merz.

Wenn hochrangige Politiker anreisen, muss für die Sicherheit gesorgt werden. Das ist bei dieser Klausur nicht anders. „Wir werden präsent sein, auch mit Unterstützung anderer Dienststellen“, sagt Florian Benedikt, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Murnau. Zum Auftakt der Klausurtagung werden Merz und Dobrindt bereits am Donnerstag, 1. September, ein Statement auf dem Aussichtsplateau der Zugspitze geben.

Auch interessant: Notfallplan in Arbeit